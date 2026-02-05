Plan de Búsqueda y reforma procesal civil: los temas que marcaron la bilateral de Gajardo y Rabat en Justicia

Doce minutos faltaban para las 9 de la mañana cuando Fernando Rabat, abogado designado por José Antonio Kast como ministro de Justicia, hizo ingreso a las dependencias de la repartición que encabezará a partir del próximo 11 de marzo.

Entró al edificio de calle Morandé acompañado de quien será su jefa de gabinete cuando asuma formalmente, la abogada Paula Bagioli, y al interior lo esperaba Gabriel Freire, asesor del actual titular de la cartera, Jaime Gajardo (PC).

Esta era de las bilaterales entre autoridades salientes y las entrantes que más atención concentraba, dada la historia y biografía de cada uno. Por un lado, Rabat, otrora integrante del equipo de abogados que defendió a Augusto Pinochet, y por el otro Gajardo, militante comunista, opositor a la dictadura e hijo de un histórico dirigente de la tienda comandada por Lautaro Carmona.

Pero diferencias más diferencias menos, dicen quienes han estado al tanto del acercamiento cordial que han mantenido ambos abogados, la cita serviría de prueba de que las instituciones están por sobre las convicciones personales que cada uno pudiese tener.

De hecho, luego del primer contacto que tuvieron, cuando conversaron por teléfono hace aproximadamente dos semanas, Gajardo dijo haber quedado con una “excelente opinión” de quien será su sucesor a la cabeza del Ministerio de Justicia.

Así, por alrededor de casi tres horas se mantuvieron a puertas cerradas en el tercer piso del Ministerio, en la sala de reuniones que se ubica justo al lado de la oficina del ministro.

Mientras Rabat estuvo acompañado de Bagioli, a Gajardo lo acompañó el jefe de gabinete que se mantuvo a su lado los cuatro años de gobierno, Juan Pablo Ciudad.

De acuerdo con conocedores del tenor de la cita, Gajardo le entregó a Rabat un documento de 40 páginas donde se detalló el estado actual de la cartera . Ahí se indicaba cómo recibió el Ministerio esta administración, los proyectos que se impulsaron, los que están en etapa de implementación y aquellos que están en tramitación en el Congreso.

Sobre ese escrito Gajardo apoyó su presentación, la cual Rabat catalogó como “muy completa”.

“Fue una exposición bastante larga de los distintos antecedentes del Ministerio. Fijamos también una serie de reuniones adicionales durante el mes de febrero. Vamos a analizar la información que nos entregó, que insisto, se ve bastante completa, para poder tener reuniones de trabajo prolíferas durante este mismo mes de febrero”, dijo Rabat al término del encuentro.

Y agregó: “No le consulté en nada en particular, porque la exposición fue muy completa. Entonces estaban abordados la gran mayoría de los temas que quiere desarrollar con posterioridad el presidente electo José Antonio Kast”.

Por su parte, y por medio de un comunicado, Gajardo transmitió que este tipo de reuniones “es lo que corresponde a una democracia, en la perspectiva de proporcionar un detallado balance de nuestra gestión, con total transparencia, para dar continuidad a una serie de procesos sectoriales en desarrollo”.

“En vista de la enorme cantidad de materias que son de responsabilidad de nuestro Ministerio, este tipo de encuentros se intensificarán en los próximos días, por parte de los respectivos equipos de trabajo”, complementó.

Bilateral Jaime Gajardo y Fernando Rabat

Tópicos

Según fuentes que conocieron del contenido de la reunión, Fernando Rabat quedó con la mejor impresión de Jaime Gajardo. Como pudo conocer este medio, transmitió a su entorno que el secretario de Estado fue “muy ameno” y que “estaba muy bien documentado”.

Desde ambas partes comentaron que todo transcurrió sin contratiempos y que fue un acercamiento netamente técnico. No hubo espacio para anécdotas y sólo tomaron agua.

Entre los principales temas en que ahondaron, estuvo el referente a la política carcelaria y al plan maestro de infraestructura que se puso en marcha para aumentar el número de plazas en las cárceles. Según manifestó Gajardo en ese punto, ese sería el tema en que por lejos se invierte mayor cantidad de tiempo y recursos.

Asimismo, abordaron las políticas de reinserción, aspectos relativos a la Fiscalía Supraterritorial, nuevos sistemas de atención a víctimas y sobre la reforma al sistema de notarios.

De igual forma, Rabat consultó sobre eventuales trabajos ligados a una posible reforma al sistema procesal civil, dado que es uno de sus principales intereses, momento en que Gajardo le expuso que hay un anteproyecto alojado en el Ministerio y que podría avanzar si se define como prioritario.

Agrupaciones y Plan de Búsqueda

Uno de los temas que se avizoraba como centrales para esta cita era lo referente a la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda, dada la relevancia que le ha dado la actual administración del Presidente Gabriel Boric y posibilidad de que el futuro gobierno decidiera ponerle término.

Por lo mismo, el tema ciertamente estuvo sobre la mesa, aunque solo se abordó el estado en el que estaba y las acciones comprometidas para este 2026. Rabat consultó solo cuestiones prácticas, como qué equipo era el que se hacía cargo y dónde se desempeñaban.

Consultado sobre el punto, el ministro entrante evitó pronunciarse sobre su continuidad. “Todas las medidas que vamos a implementar y que hemos conversado con la oficina del presidente electo, lo vamos a hacer a partir del 11 de marzo. No queremos interrumpir el trabajo que está desarrollando actualmente el ministro, así que a partir del 11 de marzo vamos a responderle concretamente con todas las medidas que nosotros vamos a llegar a implementar y que estamos trabajando en ellas con bastante fuerza", sostuvo.

Eso sí, cuando se le preguntó sobre las críticas que ha generado su nombre entre organizaciones de derechos humanos, el abogado fue claro en que hay varias políticas que se mantendrán.

“El gobierno del presidente electo ha dado señales bastante evidentes de que la idea es que sea un gobierno de unidad nacional. Este ministro se va a reunir con todas las personas que se estimen necesario y vamos a avanzar en muchos de los planes que ha ejecutado también este Ministerio", acotó.