SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Plan de Búsqueda y reforma procesal civil: los temas que marcaron la bilateral de Gajardo y Rabat en Justicia

    La bilateral entre el militante comunista y el abogado designado por José Antonio Kast se extendió por casi tres horas y giró en torno a las políticas de infraestructura penitenciaria, reformas en curso y se puso enfasis en torno a la reforma procesal civil.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Bilateral Jaime Gajardo y Fernando Rabat.

    Doce minutos faltaban para las 9 de la mañana cuando Fernando Rabat, abogado designado por José Antonio Kast como ministro de Justicia, hizo ingreso a las dependencias de la repartición que encabezará a partir del próximo 11 de marzo.

    Entró al edificio de calle Morandé acompañado de quien será su jefa de gabinete cuando asuma formalmente, la abogada Paula Bagioli, y al interior lo esperaba Gabriel Freire, asesor del actual titular de la cartera, Jaime Gajardo (PC).

    Esta era de las bilaterales entre autoridades salientes y las entrantes que más atención concentraba, dada la historia y biografía de cada uno. Por un lado, Rabat, otrora integrante del equipo de abogados que defendió a Augusto Pinochet, y por el otro Gajardo, militante comunista, opositor a la dictadura e hijo de un histórico dirigente de la tienda comandada por Lautaro Carmona.

    Pero diferencias más diferencias menos, dicen quienes han estado al tanto del acercamiento cordial que han mantenido ambos abogados, la cita serviría de prueba de que las instituciones están por sobre las convicciones personales que cada uno pudiese tener.

    De hecho, luego del primer contacto que tuvieron, cuando conversaron por teléfono hace aproximadamente dos semanas, Gajardo dijo haber quedado con una “excelente opinión” de quien será su sucesor a la cabeza del Ministerio de Justicia.

    Así, por alrededor de casi tres horas se mantuvieron a puertas cerradas en el tercer piso del Ministerio, en la sala de reuniones que se ubica justo al lado de la oficina del ministro.

    Mientras Rabat estuvo acompañado de Bagioli, a Gajardo lo acompañó el jefe de gabinete que se mantuvo a su lado los cuatro años de gobierno, Juan Pablo Ciudad.

    De acuerdo con conocedores del tenor de la cita, Gajardo le entregó a Rabat un documento de 40 páginas donde se detalló el estado actual de la cartera. Ahí se indicaba cómo recibió el Ministerio esta administración, los proyectos que se impulsaron, los que están en etapa de implementación y aquellos que están en tramitación en el Congreso.

    Sobre ese escrito Gajardo apoyó su presentación, la cual Rabat catalogó como “muy completa”.

    “Fue una exposición bastante larga de los distintos antecedentes del Ministerio. Fijamos también una serie de reuniones adicionales durante el mes de febrero. Vamos a analizar la información que nos entregó, que insisto, se ve bastante completa, para poder tener reuniones de trabajo prolíferas durante este mismo mes de febrero”, dijo Rabat al término del encuentro.

    Y agregó: “No le consulté en nada en particular, porque la exposición fue muy completa. Entonces estaban abordados la gran mayoría de los temas que quiere desarrollar con posterioridad el presidente electo José Antonio Kast”.

    Por su parte, y por medio de un comunicado, Gajardo transmitió que este tipo de reuniones “es lo que corresponde a una democracia, en la perspectiva de proporcionar un detallado balance de nuestra gestión, con total transparencia, para dar continuidad a una serie de procesos sectoriales en desarrollo”.

    “En vista de la enorme cantidad de materias que son de responsabilidad de nuestro Ministerio, este tipo de encuentros se intensificarán en los próximos días, por parte de los respectivos equipos de trabajo”, complementó.

    Bilateral Jaime Gajardo y Fernando Rabat

    Tópicos

    Según fuentes que conocieron del contenido de la reunión, Fernando Rabat quedó con la mejor impresión de Jaime Gajardo. Como pudo conocer este medio, transmitió a su entorno que el secretario de Estado fue “muy ameno” y que “estaba muy bien documentado”.

    Desde ambas partes comentaron que todo transcurrió sin contratiempos y que fue un acercamiento netamente técnico. No hubo espacio para anécdotas y sólo tomaron agua.

    Entre los principales temas en que ahondaron, estuvo el referente a la política carcelaria y al plan maestro de infraestructura que se puso en marcha para aumentar el número de plazas en las cárceles. Según manifestó Gajardo en ese punto, ese sería el tema en que por lejos se invierte mayor cantidad de tiempo y recursos.

    Asimismo, abordaron las políticas de reinserción, aspectos relativos a la Fiscalía Supraterritorial, nuevos sistemas de atención a víctimas y sobre la reforma al sistema de notarios.

    De igual forma, Rabat consultó sobre eventuales trabajos ligados a una posible reforma al sistema procesal civil, dado que es uno de sus principales intereses, momento en que Gajardo le expuso que hay un anteproyecto alojado en el Ministerio y que podría avanzar si se define como prioritario.

    Bilateral Jaime Gajardo y Fernando Rabat

    Agrupaciones y Plan de Búsqueda

    Uno de los temas que se avizoraba como centrales para esta cita era lo referente a la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda, dada la relevancia que le ha dado la actual administración del Presidente Gabriel Boric y posibilidad de que el futuro gobierno decidiera ponerle término.

    Por lo mismo, el tema ciertamente estuvo sobre la mesa, aunque solo se abordó el estado en el que estaba y las acciones comprometidas para este 2026. Rabat consultó solo cuestiones prácticas, como qué equipo era el que se hacía cargo y dónde se desempeñaban.

    Consultado sobre el punto, el ministro entrante evitó pronunciarse sobre su continuidad. “Todas las medidas que vamos a implementar y que hemos conversado con la oficina del presidente electo, lo vamos a hacer a partir del 11 de marzo. No queremos interrumpir el trabajo que está desarrollando actualmente el ministro, así que a partir del 11 de marzo vamos a responderle concretamente con todas las medidas que nosotros vamos a llegar a implementar y que estamos trabajando en ellas con bastante fuerza", sostuvo.

    Eso sí, cuando se le preguntó sobre las críticas que ha generado su nombre entre organizaciones de derechos humanos, el abogado fue claro en que hay varias políticas que se mantendrán.

    “El gobierno del presidente electo ha dado señales bastante evidentes de que la idea es que sea un gobierno de unidad nacional. Este ministro se va a reunir con todas las personas que se estimen necesario y vamos a avanzar en muchos de los planes que ha ejecutado también este Ministerio", acotó.

    Fernando Rabat junto a su jefa de gabinete, Paula Bagioli. Foto: MC. Batarce.
    Más sobre:Jaime GajardoFernando RabatLa Tercera PMMinisterio de JusticiaTraspaso de mandoCambio de GobiernoJosé Antonio KAst

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente de Cuba ofrece diálogo abierto con Estados Unidos, pero advierte que no aceptará “presiones” de Donald Trump

    Tras mea culpa de Boric por lentitud en viviendas de emergencia, Kast cuestiona que en el gobierno “ha faltado iniciativa”

    Un mensaje de Kast y tregua con la DC: cómo la familia Frei sobrelleva la emergencia médica de “Martita”

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Licencias de conducir digitales: el flanco abierto del ministro Muñoz que De Grange se comprometió a abordar con la ACHM

    Equipo del SML al fundo Las Tórtolas: la diligencia clave para encontrar a María Ercira Contreras

    Lo más leído

    1.
    Emiten aviso meteorológico por tormentas eléctricas que se extenderían hasta el domingo en tres regiones del norte del país

    Emiten aviso meteorológico por tormentas eléctricas que se extenderían hasta el domingo en tres regiones del norte del país

    2.
    Poduje en modo alcaldes: Vodanovic y Luksic engrosan las reservadas reuniones con ediles del nuevo ministro

    Poduje en modo alcaldes: Vodanovic y Luksic engrosan las reservadas reuniones con ediles del nuevo ministro

    3.
    Auxiliar y pasajera son las víctimas fatales: detienen a conductor de bus que chocó con camión en La Araucanía

    Auxiliar y pasajera son las víctimas fatales: detienen a conductor de bus que chocó con camión en La Araucanía

    4.
    Línea 7 de Metro lleva un 40% de avance: será inaugurada a fines de 2028

    Línea 7 de Metro lleva un 40% de avance: será inaugurada a fines de 2028

    5.
    Luis Emilio Pizarro: “Va a haber dengue en Chile; es importante decir cómo nos vamos a preparar para eso”

    Luis Emilio Pizarro: “Va a haber dengue en Chile; es importante decir cómo nos vamos a preparar para eso”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Servicios

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tras mea culpa de Boric por lentitud en viviendas de emergencia, Kast cuestiona que en el gobierno “ha faltado iniciativa”
    Chile

    Tras mea culpa de Boric por lentitud en viviendas de emergencia, Kast cuestiona que en el gobierno “ha faltado iniciativa”

    Plan de Búsqueda y reforma procesal civil: los temas que marcaron la bilateral de Gajardo y Rabat en Justicia

    Un mensaje de Kast y tregua con la DC: cómo la familia Frei sobrelleva la emergencia médica de “Martita”

    BCE mantiene las tasas de interés y Lagarde afirma que la inflación está bien encaminada
    Negocios

    BCE mantiene las tasas de interés y Lagarde afirma que la inflación está bien encaminada

    Comité de Ética del CAM Santiago acoge reclamo de Joyvio en contra de árbitro en disputa con Isidoro Quiroga

    Felipe Larraín: “Con los actuales niveles de ahorro que tenemos, Chile no está en condiciones de resistir bien un shock externo”

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares
    Tendencias

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    Un hombre ciego recuperó la vista con un implante del cerebro: esto se sabe de su caso

    Con un carro de bomberos, brigadistas y a puertas cerradas: la propuesta de Huachipato para jugar ante la U este domingo
    El Deportivo

    Con un carro de bomberos, brigadistas y a puertas cerradas: la propuesta de Huachipato para jugar ante la U este domingo

    Tensión en la ANFP: eventual suspensión del partido entre Huachipato y la U en Talcahuano desata molestia de TNT Sports

    Suman 25 sancionados: la U se querella contra 13 individuos por los actos de violencia en el Estadio Nacional

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto
    Tecnología

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    Marty Supremo: las claves de la intensa comedia negra que alza a Timothée Chalamet al estrellato
    Cultura y entretención

    Marty Supremo: las claves de la intensa comedia negra que alza a Timothée Chalamet al estrellato

    Hanif Kureishi y su crónica del dolor: “No pienso hundirme; sacaré algo valioso de esto”

    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile

    Presidente de Cuba ofrece diálogo abierto con Estados Unidos, pero advierte que no aceptará “presiones” de Donald Trump
    Mundo

    Presidente de Cuba ofrece diálogo abierto con Estados Unidos, pero advierte que no aceptará “presiones” de Donald Trump

    El drama que conmueve a EE.UU.: Las claves del aparente secuestro de la madre de la presentadora de TV Savannah Guthrie

    Pedro Sánchez y el gobierno español seguirán en X y Telegram pese a los ataques de Musk y Durov

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra
    Paula

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca