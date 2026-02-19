Poder Judicial, Defensoría y Ministerio Público coordinan trabajo por puesta en marcha de la Fiscalía Supraterritorial

Para revisar las acciones que se requieren ejecutar, el ministro de la Corte Suprema Manuel Valderrama encabezó una reunión de coordinación con el jefe de la Fiscalía Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, ante la puesta en marcha de esa nueva unidad del Ministerio Público.

El presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Fernando Carreño; el defensor nacional (s) Renato González; y la directora de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Andreina Olmo; participaron del encuentro con equipos técnicos de todas estas reparticiones.

El objetivo fue echar a andar los equipos de trabajo conjunto que abordarán las distintas áreas que requiere la puesta en marcha de esta unidad persecutoria penal.

En la cita también estuvieron presentes los jueces Sandra Rojas y Nelson González; el administrador de la Zonal Santiago, Gustavo Andrade; el administrador del Centro de Justicia, Ricardo Fernández; el director de Estudios Alejandro Soto y el jefe (s) de Desarrollo Institucional, Rolando Ossa.

“Se vieron los aspectos generales, desde el punto de vista del Ministerio Público, Defensoría y por supuesto, el Poder Judicial, en relación con los jueces de garantía y tribunales de juicio oral. Para estos efectos, se crean unas comisiones que van a hacer un análisis estadístico y funcional para, posteriormente, en una nueva reunión ir fijando en detalle cómo va a funcionar en relación al Poder Judicial”, explicó el ministro Valderrama.

Por su parte el fiscal Orellana destacó que se desarrolló un “diálogo muy interesante en relación a temas tan importantes como las comunicaciones entre Ministerio Público, en el contexto de la Fiscalía Supraterritorial, y los tribunales de justicia; temas vinculados con la reserva de la información, en contexto del proceso investigativo y de resoluciones judiciales en ese tipo de casos y por cierto también temas vinculados con la seguridad de los intervinientes del sistema de justicia criminal, incluidos fiscales, defensores, testigos, víctimas y, por supuesto, los integrantes del Poder Judicial”.

La reunión concluyó con la creación diversos grupos de trabajo para abordar las temáticas analizadas.

Este grupo coordinador encabezado por el ministro de la Corte Suprema se reunirá nuevamente en un mes para chequear los avances en las áreas de interés del Poder Judicial, con vistas a la entrada en vigencia de la Fiscalía Supraterritorial, el 2 de abril.