Por causas de delitos violentos, incluidos secuestros: Realizan importante operativo policial en Independencia

Un importante operativo policial es llevado a cabo por personal de la Fiscalía, Carabineros y PDI durante la madrugada de este miércoles en la comuna de Independencia.

En el operativo liderado por la Fiscalía ECOH y Fiscalía Metropolitana Oriente, participan la BIPE de la PDI y el OS9 de Carabineros, y tiene relación con causas por delitos violentos, incluidos secuestros.

De acuerdo a la información preliminar, personal policial habría llegado hasta calle Inglaterra, donde habrían allanado varios departamentos.

El procedimiento hasta el momento habría dejado al menos siete personas detenidas.

Noticia en desarrollo...