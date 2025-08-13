Por causas de delitos violentos, incluidos secuestros: Realizan importante operativo policial en Independencia
Personal de la Fiscalía, Carabineros y PDI participan en el operativo.
Un importante operativo policial es llevado a cabo por personal de la Fiscalía, Carabineros y PDI durante la madrugada de este miércoles en la comuna de Independencia.
En el operativo liderado por la Fiscalía ECOH y Fiscalía Metropolitana Oriente, participan la BIPE de la PDI y el OS9 de Carabineros, y tiene relación con causas por delitos violentos, incluidos secuestros.
De acuerdo a la información preliminar, personal policial habría llegado hasta calle Inglaterra, donde habrían allanado varios departamentos.
El procedimiento hasta el momento habría dejado al menos siete personas detenidas.
Noticia en desarrollo...
