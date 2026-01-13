Por declaración sobre Ley Uber: diputados piden que Cámara haga reclamo formal al embajador de Estados Unidos

Esta jornada el diputado Luis Cuello (PC), junto a otros parlamentario de su sector, presentaron una solicitud para que la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados realice un reclamo formal al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, por intervencionismo tras sus críticas a la Ley Uber.

La semana pasada, el embajador utilizó sus redes sociales para criticar la “sobrerregulación” que -a su juicio- existe en el país, haciendo referencia en específico a la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte, más conocida como “Ley Uber”.

En la entrega de la misiva con la solicitud, Cuello estuvo acompañado de las diputadas Gael Yeomans (FA), Daniela Serrano (PC) y Alejandra Placencia (PC) y los diputados Boris Barrera (PC), Diego Ibáñez (FA), Leonardo Soto (PS) y Daniel Melo (PS)

Al respecto, el diputado Luis Cuello, impulsor de la solicitud, expresó que las declaraciones del embajador “constituyen una interferencia, una injerencia ilegítima que no podemos aceptar”.

“Es por esto que junto a varios parlamentarios y parlamentarias hemos solicitado a la Mesa de la Cámara que presente un reclamo formal ante la Embajada de Estados Unidos, indicando la inconveniencia, lo indebido de estas declaraciones que intervienen en asuntos internos y una facultad del Poder Legislativo”, expresó.

En esto, Cuello hizo hincapié en que “Chile es un Estado independiente desde el año 1818 y no queremos volver a un pasado colonial. No necesitamos que una potencia extranjera nos diga qué podemos y qué no podemos legislar”.

El presidente de la Cámara, José Miguel Castro, anunció que la Mesa adoptará esta tarde un pronunciamiento sobre la solicitud contenida en la carta.