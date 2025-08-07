SUSCRÍBETE
Nacional

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Se trata de la primera entrega del proyecto de reconstrucción de 50 viviendas en el sector de Canal Chacao. El plan completo contempla que todos los inmuebles sean entregados a fines de este año.

José NavarretePor 
José Navarrete

Desafío Levantemos Chile concretó la entrega de dos viviendas definitivas, completamente amobladas, en el sector de Canal Chacao, como parte del proceso de reconstrucción de 50 casas que serán entregadas este año en esa zona a familias afectadas por el megaincendio de febrero de 2024.

La iniciativa se está desarrollando gracias a la donación de una casa por parte del empresario Leonardo Farkas. Tras su venta, Desafío Levantemos Chile decidió destinar los recursos a la reconstrucción de viviendas para familias damnificadas del sector Canal Chacao.

Con este aporte se proyecta que otras 48 familias puedan regresar a sus hogares en los próximos meses.

Asimismo, a comienzos de julio se entregaron tarjetas de reconstrucción a 12 familias, para compras en la tienda de productos de construcción Easy, lo que facilitará la adquisición de materiales y el avance en sus reparaciones.

Verónica Jiménez, una mujer que vive en Canal Chacao desde hace más de 50 años y cuyo hogar fue devastado por el incendio, recibió su vivienda definitiva este jueves.

”No reconstruyeron una casa, es el lugar donde crecí y tuve a mis hijos. Reconstruyeron mi hogar“, resaltó la mujer.

Cada vivienda cuenta con más de 60 metros cuadrados en un solo nivel, distribuidos en tres dormitorios, un baño, cocina, living y comedor. Además, están equipadas con ventanas termopanel, sistema cortafuegos y mobiliario completo, incluyendo electrodomésticos, camas y ropa de cama.

“Hace tres meses estábamos en este mismo lugar celebrando el inicio de la reconstrucción de 50 casas”, recordó el presidente de Desafío Levantemos Chile, Nicolás Birrell, destacando que las casas que están entregando “no son solo paredes y techos”.

“Son historias, memorias y recuerdos que hoy dos familias podrán construir nuevamente de manera cómoda y segura en una vivienda de alto estándar”, resaltó.

Estas soluciones habitacionales en la comunidad de Canal Chacao se suman a los más de 10 proyectos que la ONG ha impulsado en la región, incluyendo la entrega de más de 400 tarjetas de reconstrucción, 72 casas en el sector Canal Beagle en diciembre de 2024, la reconstrucción de cuatro sedes sociales, módulos para la Escuela Villa Independencia y la reforestación del Jardín Botánico de Viña del Mar.

