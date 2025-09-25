“Por persona en la vía”: Metro mantuvo estaciones cerradas por 90 minutos en cuarta suspensión del servicio en 48 horas

Metro de Santiago informó que los servicios de trenes en las estaciones Alcántara y El Golf en Línea 1, debieron ser suspendidos debido a la presencia de una persona en las vías.

La situación se dio a poco más de cinco horas del caos matutino que se registró la mañana de este jueves en la capital, debido al cierre de siete estaciones en Línea 1 y de una estación en Línea 2.

Esto se suma a la interrupción del servicio en la red subterránea durante el miércoles, donde se informó que -al igual que en esta jornada- había una persona en las vías del tren.

La última interrupción fue reportada a las 14.29 horas. A través de redes sociales Metro comunicó: “Por persona en la vía, servicio en L1 solo está disponible entre San Pablo a Tobalaba y Escuela Militar a Los Dominicos”.

90 minutos más tarde, el tren subterráneo informó que el servicio fue normalizado y la red se encontraba completamente operativa.