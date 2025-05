Presidenta del Colmed de Santiago: “Existe un pequeño porcentaje que no son médicos, son delincuentes que se dedican a la venta de licencias”

La presidenta del Colegio Médico de Santiago, doctora Francisca Crispi, se reunió este martes con la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía en el marco de un trabajo conjunto para mejorar los mecanismos de fiscalización de fraudes y mal uso de licencias médicas.

Aunque se trató de una cita agendada desde marzo, se materializó en medio de la conmoción que ha generado el informe de Contraloría, que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero pese a estar con reposo médico.

“Hemos denunciado que los mecanismos de fiscalización que existen actualmente no son eficaces en encontrar el fraude, la venta de licencias médicas y su mal uso”, afirmó la profesional de la salud en entrevista con 24 horas.

En este sentido, dijo que seguir métodos de fiscalización de licencias sobre la base de la solicitud de informes médicos han demostrado ser poco eficientes, y que más útiles han resultado otros, como el cruce de datos que hizo la propia Contraloría.

“Así lo demuestran los informes de Contraloría, que muy hábilmente usan datos que existen en el Estado para poder detectar fraude y mal uso de licencias médicas. En eso tenemos que avanzar, hacia una modernización de la fiscalización”, sentenció Crispi.

También planteó la necesidad de que los médicos tratantes tengan acceso al historial de licencias de los pacientes al momento de evaluarlos.

Y ante nuevos fenómenos, como la venta de permisos médicos desde el extranjero por parte de médicos que vienen a Chile a acreditarse para luego iniciar su negocio desde el exterior, dijo que era necesario aplicar medidas como el bloqueo de estas licencias por parte de operadores como Medipass o Imed.

“Esto es algo que hemos conversado con la Superintendencia de Seguridad Social, con el Compin y la fiscalía”, afirmó.

Además, se lamentó de que ante casos conocidos, como el de grandes emisores de licencias médicas, las investigaciones son “llevadas con mucha lentitud, sin la celeridad que se necesita”.

“Pequeño porcentaje de delincuentes”

Al abordar el escándalo develado por la Contraloría, Crispi también lamentó que en esta coyuntura se pueda romper la confianza en los doctores y en la licencia médica como herramienta de sanación y recuperación de los pacientes.

“Nos indigna como gremio que algunos dañen la profesión médica y la confianza de la ciudadanía, y que paguen justos por pecadores”, afirmó.

Y luego sentenció: “La gran mayoría de los médicos se dedica a sanar a sus pacientes y no a la venta de licencias médicas. Existe este pequeño porcentaje, que no son médicos, son delincuentes que se dedican a la venta de licencias. A los médicos que venden licencias no les llamaría médicos, son delincuentes, están haciendo actos delictuales y merecen todo nuestro rechazo”