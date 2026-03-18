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    Presidenta del Senado desdramatiza revisión de decretos del gobierno y señala que “están es su legítimo derecho”

    La presidenta del Senado se refirió al retiro de la tramitación del proyecto de negociación ramal presentado por el gobierno de Boric y de los 43 decretos del sector energético y medioambiental que se encontraban en trámite en Contraloría.

    Por 
    Javiera Ortiz
    11 DE MARZO DEL 2026 LA SENADORA PAULINA NUÑEZ ES ELEGIDA COMO PRESIDENTA DEL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), se refirió a la agenda legislativa en la Cámara Alta durante este miércoles y respaldó la decisión del gobierno de retirar una serie de decretos y proyectos para su revisión.

    Ayer martes el Ejecutivo retiró la tramitación del proyecto de negociación ramal presentado por el gobierno de Gabriel Boric y también retiró 43 decretos del sector energético y medioambiental que se encontraban en trámite en Contraloría General de la República (CGR). Estas medidas fueron cuestionadas por la oposición.

    En conversación con radio Pauta, Núñez apuntó que “todos los gobiernos, cuando llegan, tienen el derecho, y todos lo han hecho, de retirar aquello que les parece necesario revisar”.

    La senadora enfatizó que quiere “desdramatizar esto de que se estén retirando para revisar algunos decretos o algunos planes. Si el gobierno los vuelve a ingresar, modificado o directamente no los ingresa, está en su legítimo derecho”.

    Agenda legislativa

    En medio de un tenso escenario en el Congreso, el Ejecutivo presentó la urgencia legislativa a 20 proyectos de ley en el materias de seguridad, migración y sistema penitenciario. Núñez advirtió sobre la carga de trabajo en el Congreso y señaló que “desde el Congreso tenemos que legislar con urgencia”.

    “El ritmo lo lleva el gobierno, y nosotros tenemos que ser capaces, sobre todo en el Senado, no solamente a conducir, sino que tenemos un acuerdo de gobernabilidad, ir en las reuniones de comité poniendo sobre la mesa lo que al Senado también nos preocupa o nos importa”, sostuvo.

    Respecto del debate sobre indultos, la senadora planteó que “hay espacio para poder discutir sobre esto en el Congreso. Esto requiere ley y una discusión”.

    Además, abrió la puerta a una alternativa institucional distinta y señaló que trasladar esta facultad a un órgano colegiado, pero recalcó que el indulto debe entenderse como una excepción.

    Más sobre:SenadoJosé Antonio KastCongresoPaulina Núñez

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