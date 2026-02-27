Presidente Boric alista visita a Juan Fernández para encabezar ceremonia de inicio del año escolar 2026

El Presidente Gabriel Boric se encuentra afinando los detalles para su visita al archipiélago Juan Fernández, con el fin de dar inicio al año escolar 2026.

El Mandatario tiene proyectado abordar mañana sábado por la mañana el buque “Aquiles” de la Armada de Chile en el Molo de Abrigo de Valparaíso con rumbo al archipiélago, a donde llegará la noche del domingo 1 de marzo tras 36 horas de navegación.

El lunes 2 de marzo el Jefe de Estado encabezará la ceremonia en materia educativa, en el marco de la visita a las obras del Colegio Insular de Robinson Crusoe. En la instancia, estará acompañado por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo; el alcalde, Pablo Manríquez, y parlamentarios de la región.

El Colegio Insular Robinson Crusoe es el único establecimiento educativo del Archipiélago Juan Fernández y está ubicado a 670 kilómetros de San Antonio, Región de Valparaíso. Tiene una matrícula de 167 estudiantes que cursan de pre-kinder a cuarto medio y cuenta con 50 funcionarios.

Durante el tsunami del 27-F de 2010, las dependencias originales fueron arrasadas por el mar y hasta la fecha el colegio opera en containers que se habilitaron de manera provisoria para su funcionamiento. Durante la actual administración se destinaron recursos para la habilitación de la nueva escuela, lo que involucra una inversión de 600 mil UF para su diseño y construcción. En ese marco, en diciembre de 2025 el ministro Cataldo realizó el hito de primera piedra junto a la comunidad educativa.

En el poblado de San Juan Bautista, entre otras actividades, Boric encabezará el lanzamiento de la Campaña de Vacunación e Inmunización 2026 en el Consultorio General Rural (CGR) de Juan Fernández. El retorno del Presidente a Santiago está proyectado para el mismo lunes al final del día.