Presidente Boric visita zonas afectadas por lluvias en Maipú y compromete entrega de bonos para damnificados

El Presidente Gabriel Boric concurrió la tarde de este lunes hasta la comuna de Maipú, una de las zonas más afectadas tras las lluvias extremas del pasado sábado, desde donde comprometió la entrega de bonos para aquellas personas cuyas viviendas resultaron dañadas.

Acompañado del jefe comunal Tomás Vodanovic, el Mandatario recorrió el Barrio Pehuén, de la Villa Isabel Riquelme, donde un gran número de personal resultaron afectadas producto de las precipitaciones de verano, que generaron estragos en el lugar.

Una vez concluida la visita a esta comuna del surponiente de la Región Metropolitana, el jefe de Estado señaló que “lo que nos corresponde como gobierno es hacernos cargo de la emergencia, por eso estuve con las familias ahora en sus casas y el sábado en la madrugada va a estar depositada en las Cuentas RUT de los vecinos y vecinas afectadas, que se les realizó la ficha FIBE, un aporte en dinero según el grado de afectación que haya tenido la vivienda para poder apoyar a la recuperación de enseres, que es lo principal que se perdió“.

Respecto a los montos a entregar, el jefe de Estado, manifestó que “son cuatro tramos de ayudas según el grado de afectación. Esto no es algo que lo defina yo arbitrariamente, sino que lo definen los asistentes sociales que tomaron las fichas FIBE. Se tomaron más de mil fichas FIBE”.

“O sea, creo que todos dimensionemos también el impacto: Maipú es una de las comunas más grandes de Chile y hay más de mil familias afectadas, mil familias. Pensemos que si en cada casa viven un promedio de cuatro personas, es un grado de afectación muy alto, muy alto”, lamentó Boric.

Santiago, 01 de Febrero de 2026 Por las intensas lluvias, se provocaron anegamientos de viviendas De la Villa Los Conquistadores en la comuna de Maipu. Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

En ese sentido, de acuerdo con el último balance entregado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred) -con cifras preliminares municipales cargadas en una plataforma web-, las viviendas afectadas en Maipú ascienden a 1.100.

En la comuna vecina de Padre Hurtado, producto del desborde del canal Santa Marta, se reportaron 47 viviendas anegadas en la población Nueva Estrella y José Morales. Y en Las Condes, fueron 22 las casas dañadas.

“Desigualdades”

Asimismo, el Presidente Boric criticó “las desigualdades en la construcción de la ciudad”, tras relevar que en la zona que resultó inundada, el colector de aguas lluvias no dio abasto.

“Acá está una villa que se construyó hace 30 años, que no es la primera vez que se inunda, que quizás es la más grande que ha tenido, pero los vecinos nos dicen que viven con ese miedo. Y hace cerca de 20 años se construyó un primer colector, pero sin embargo es un colector que quedó chico. Y acá hay responsabilidades compartidas entre privado y Estado y tiene que haber una solución definitiva”, dijo Boric.

En la instancia, el Presidente Boric también comentó que el alcalde Vodanovic ya está en contacto con las autoridades de la futura administración de José Antonio Kast para abordar la problemática, ante el temor de los residentes a repetir las escenas del pasado fin de semana.