Presidente de Asociación del Barrio Meiggs e intervención en el sector: “Falta mucho por recuperar en urbanismo”

El presidente de la Asociación del Barrio Meiggs, Adolfo Numi, ahondó este martes en los resultados del plan de recuperación del sector, que incluyó el retiro del comercio ambulante en determinadas áreas, así como un cierre perimetral.

“La recuperación de la zona que estaba tomada por los toldos y el crimen organizado se logró. Eso va bien, estamos contentos. Pero falta mucho por recuperar lo que se refiere al urbanismo del barrio", dijo en una entrevista concedida en la mañana a radio Agricultura.

En esa línea acotó que pese a que a gente puede circular con mayor seguridad “después del desalojo y del retiro de los cientos de toneladas (de escombros), queda un barrio dañado. Hay bastante trabajo por hacer, el masterplan desarrollado por nosotros va en ese sentido".

Entre las futuras gestiones, según dijo, se encuentran intervenciones en Bascuñán Guerrero hacia el oriente y calles como Salvador Sanfuentes, Sazié, Grajales, Gorbea y Toesca, sectores a los que se trasladaron los toldos azules, como se le denomina al comercio informal. “Eso está considerado en los futuros planes de recuperación por parte del municipio y esperamos con ahínco que las nuevas autoridades, que el nuevo delegado presidencial siga con esta política pública de recuperación", comentó.

Junto con evaluar de forma positiva la experiencia municipal del siguiente delegado de la RM, Germán Codina, el dirigente gremial sostuvo que también se espera ayudar a que los ambulantes que deseen hacerlo, puedan formalizarse. También dijo que están estudiando, junto a la Cámara Nacional del Comercio, crear cursos de capacitación para que estos comerciantes se capaciten en temas legales y tributarios. Respecto de la modalidad de venta, señaló que se podría estudiar el comercio virtual, así como la construcción de locales comerciales.

Al ser consultado sobre el actual estado del barrio, comentó: “Se van a encontrar con calles completamente despejadas. No van a poder ingresar con vehículos a estacionar a la supermanzana porque se privilegia a los peatones. Calles limpias, ordenadas y seguras. Y se van a encontrar con una gran variedad de locales que ni siquiera sabían que existían porque estaban tapados por los toldos. Pueden ir con los niños y vamos a estar ahí con mucha presencia de funcionarios municipales y carabineros, por tanto va a ser un lugar de compra seguro. Algunos inconvenientes que puedan tener es justamente con los estacionamientos de los vehículos en las zonas aledañas porque están tomadas por los toldos, son algunas molestias".