    Nacional

    Presidente de la ACHM advierte que se está "perdiendo la batalla contra el crimen organizado" tras caso de Quinta Normal

    Gustavo Alessandri solidarizó con la alcaldesa Karina Delfino -tras el hallazgo de un cuerpo frente a su casa- e hizo un llamado para trabajar en conjunto contra la inseguridad.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri, se refirió este lunes al hallazgo del cuerpo que desconocidos dejaron frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, e hizo un llamado a Carabineros y la Policía de Investigaciones a esclarecer la situación del homicidio.

    Alessandri solidarizó con la jefa comunal ante lo que describió como “una situación bastante compleja”. El líder de los municipios enfatizó que este suceso es una señal crítica del avance de la delincuencia.

    “Lamentablemente a nivel país estamos perdiendo la batalla contra el crimen organizado, contra la inseguridad, contra el narcotráfico y esta es una medida o una situación más de lo que estamos viviendo”, enfatizó Alessandri.

    Asimismo, extendió un apoyo transversal por parte de todos los alcaldes a Delfino. “Desearle mucho ánimo a la alcaldesa, también el apoyo de todos los alcaldes de Chile, cuando nos tocan a uno, nos tocan a todos y ella va a contar con todo nuestro apoyo”, sostuvo.

    Alessandri expresó que “tenemos que trabajar siempre potenciando la seguridad, el bien común y también las denuncias que estamos haciendo desde los municipios”.

    La autoridad concluyó, proponiendo una fuerza conjunta en tareas de educación, salud y seguridad, incluyendo las asociaciones de municipalidades “porque sabemos que hay una situación bastante difícil de entender, de comprender y de vivir”.

