Presidente del PDG evita revelar cuántos votaron en consulta online presidencial: “Lo manejamos estratégicamente en el sentido interno”

La consulta interna del Partido de la Gente (PDG), realizada este domingo para definir su postura frente a la segunda vuelta presidencial, terminó con un resultado categórico: 78% por el voto nulo o blanco, 20% por José Antonio Kast y apenas 2% por Jeannette Jara.

Sin embargo, el dato que debía cerrar la discusión –cuántas personas votaron realmente– quedó fuera de la comunicación oficial y se transformó en el principal foco de controversia.

En entrevista con 24 Horas, el presidente del partido, Rodrigo Vattuone, eludió en reiteradas ocasiones responder la cifra, defendiendo una estrategia de opacidad selectiva que, según dijo, busca evitar manipulaciones.

El proceso, que se extendió entre las 15.00 y las 18.00 horas de ayer en modalidad online y cuyos resultados recién se difundieron pasadas las 22.00 horas, fue presentado por la directiva como un ejercicio inédito de democracia digital. La colectividad afirmó haber desplegado dos semanas de debate regional y participación incluso desde el extranjero.

En este sentido, Vattuone insistió en que el PDG no toma decisiones “entre cuatro paredes” y reivindicó que “el partido escucha a sus bases”, subrayando la legitimidad del mecanismo.

Pero en la entrevista, cuando la conversación derivó hacia el número exacto de votantes que participaron, el timonel reconoció tener la cifra, aunque sostuvo que el PDG no la hará pública por ahora.

“Lo tenemos, lo manejamos estratégicamente nosotros en el sentido interno, porque el dato que demos va a ser mal utilizado por los analistas”, dijo.

Rodrigo Vattuone, presidente del Partido de la Gente. 18 de noviembre, 2025.

Para explicar su postura, Vattuone evocó la experiencia de 2021, cuando el partido sí transparentó cifras y, según su versión, analistas habrían “tergiversado” los datos.

“Siempre buscan perjudicar”, aseguró, al justificar el hermetismo.

Acto seguido, defendió que el proceso fue “claro y transparente”, pese a no entregar el tamaño del universo que participó, una contradicción que el entrevistador subrayó al aire, advirtiendo que sin número y tamaño muestral, cualquier comparación carece de base.

Pese a ello, Vattuone dirigió sus respuestas a la crítica histórica del PDG a las encuestas tradicionales, respondiendo con una analogía que no despejó dudas.

“La encuesta Cadem o la Pulso Ciudadano de Criteria trabajan con universos de mil personas; nosotros sobrepasamos eso largamente”.

Al ser consultado por si la cifra se conocería, el presidente de la tienda subrayó:“No, absolutamente no”, y agregó que “los chilenos lo determinarán el día 14 en sus votaciones”, trasladando al electorado una evaluación que originalmente pertenecía a la interna del partido.

Cabe señalar que ayer, tras la consulta, el PDG presentó el resultado como reflejo de un “descontento legítimo” con las alternativas del balotaje y reivindicó consolidarse como “la tercera fuerza política del país”.