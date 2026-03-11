Presidente Kast elige a los edecanes de las Fuerzas Armadas y Carabineros que lo acompañarán durante su gobierno

El presidente de la Republica de Chile, Jose Antonio Kast, junto al ex presidente Gabriel Boric, durante la ceremonia de cambio de mando presidencial, realizada en el Salon de Honor del Congreso Nacional Sebastian Cisternas/ Aton Chile

En cada acto oficial, tras los pasos del Presidente, además de la escolta, están los “edecanes”, los altos oficiales de las Fuerzas Armadas que acompañan a la primera autoridad. Este miércoles, durante el cambio de mando, el ahora expresidente Gabriel Boric ingresó al salón de honor del Congreso escoltado por sus cuatro edecanes.

Pero además de cambiar el mando presidencial, al asumir el Presidente José Antonio Kast, y de manera desapercibida, también cambiaron de lugar los edecanes. Aal asumir, Kast, lo hizo acompañado de los oficiales que eligió para que estén junto a él durante su mandato.

Los edecanes, que representan a cada una de las tres ramas de las Fuerzas Armadas (F.F.AA.) y a Carabineros , cumplen un rol de acompañamiento y asistencia con el Mandatario, así como también de enlace directo entre el Presidente y las instituciones uniformadas. Además de eso, los edecanes también son los encargados de velar por el cumplimiento de los protocolos en ceremonias e instancias militares, así como también de coordinar su presencia cuando lo requiera la máxima autoridad.

Se trata de uno de los cargos “intransferibles” y de confianza de cada autoridad. Cuando Boric dejó el salón de honor lo hizo acompañado de sus edecanes, entre los que se encontraba la oficial de Carabineros, Cecilia Navarro, quien fue la primera mujer en tener dicha designación.

Los nombres de Kast

El Presidente Kast, según fuentes de La Tercera, ya visó los cuatro nombres que representarán a las FF.AA. y Carabineros.

Por parte del Ejército, el nombre seleccionado fue el coronel Felipe Castro. Por parte de la Armada, será el capitán de navío, Alessandro Pulleghini. Según el perfil de LinkedIn, el oficial lleva 29 años en la institución marítima y además es piloto comercial. Hasta ahora, Pulleghini se desempeñaba como comandante del Grupo Aeronaval Sur “Punta Arenas”.

En el caso de la Fuerza Aérea (FACH), la representante será una mujer. Se trata de la comandante de grupo María José Casasampere. El nombre de la piloto militar, es reconocido por el alto desempeño académico que tuvo durante su formación.

Carabineros, por su parte, contará con el edecán, el teniente coronel, Cristián Inzunza.