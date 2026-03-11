SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Presidente Kast elige a los edecanes de las Fuerzas Armadas y Carabineros que lo acompañarán durante su gobierno

    Se trata de un coronel del Ejército, un capitán de navío de la Armada, una comandante de grupo de la Fuerza Aérea y un teniente coronel de Carabineros. Estos funcionarios acompañan y asisten al Mandatario en los actos oficiales, así como también son el enlace oficial del Presidente con las FF.AA.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    El presidente de la Republica de Chile, Jose Antonio Kast, junto al ex presidente Gabriel Boric, durante la ceremonia de cambio de mando presidencial, realizada en el Salon de Honor del Congreso Nacional Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    En cada acto oficial, tras los pasos del Presidente, además de la escolta, están los “edecanes”, los altos oficiales de las Fuerzas Armadas que acompañan a la primera autoridad. Este miércoles, durante el cambio de mando, el ahora expresidente Gabriel Boric ingresó al salón de honor del Congreso escoltado por sus cuatro edecanes.

    Pero además de cambiar el mando presidencial, al asumir el Presidente José Antonio Kast, y de manera desapercibida, también cambiaron de lugar los edecanes. Aal asumir, Kast, lo hizo acompañado de los oficiales que eligió para que estén junto a él durante su mandato.

    Los edecanes, que representan a cada una de las tres ramas de las Fuerzas Armadas (F.F.AA.) y a Carabineros, cumplen un rol de acompañamiento y asistencia con el Mandatario, así como también de enlace directo entre el Presidente y las instituciones uniformadas. Además de eso, los edecanes también son los encargados de velar por el cumplimiento de los protocolos en ceremonias e instancias militares, así como también de coordinar su presencia cuando lo requiera la máxima autoridad.

    Se trata de uno de los cargos “intransferibles” y de confianza de cada autoridad. Cuando Boric dejó el salón de honor lo hizo acompañado de sus edecanes, entre los que se encontraba la oficial de Carabineros, Cecilia Navarro, quien fue la primera mujer en tener dicha designación.

    Los nombres de Kast

    El Presidente Kast, según fuentes de La Tercera, ya visó los cuatro nombres que representarán a las FF.AA. y Carabineros.

    Por parte del Ejército, el nombre seleccionado fue el coronel Felipe Castro. Por parte de la Armada, será el capitán de navío, Alessandro Pulleghini. Según el perfil de LinkedIn, el oficial lleva 29 años en la institución marítima y además es piloto comercial. Hasta ahora, Pulleghini se desempeñaba como comandante del Grupo Aeronaval Sur “Punta Arenas”.

    En el caso de la Fuerza Aérea (FACH), la representante será una mujer. Se trata de la comandante de grupo María José Casasampere. El nombre de la piloto militar, es reconocido por el alto desempeño académico que tuvo durante su formación.

    Carabineros, por su parte, contará con el edecán, el teniente coronel, Cristián Inzunza.

    Más sobre:Cambio de mandoFuerzas ArmadasFF.AAJosé Antonio KastEdecanesEdecan

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas

    Destacando el “trabajando para usted”: administración del Presidente Kast estrena nuevas imágenes de instituciones de gobierno

    Candelabro sorprende y lanza covers de Los Prisioneros coincidiendo con el cambio de mando

    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove

    Universos, referencias y Yoshi: todo lo que sabemos sobre Super Mario Galaxy: La película

    Las cinco mujeres en la presidencia del Senado: Paulina Núñez se convierte en la primera representante de derecha en el cargo

    Lo más leído

    1.
    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    2.
    Suprema da un giro y declara ilegal que la Contraloría se abstenga de recibir reclamos de funcionarios a contrata

    Suprema da un giro y declara ilegal que la Contraloría se abstenga de recibir reclamos de funcionarios a contrata

    3.
    Minsal se adelanta a Kast y deja instruidas auditorías en siete servicios de salud para pesquisar hospitales

    Minsal se adelanta a Kast y deja instruidas auditorías en siete servicios de salud para pesquisar hospitales

    4.
    Comandante Ramiro se querella contra Luis Hermosilla y Mario Carroza por presunta coordinación para perjudicarlo

    Comandante Ramiro se querella contra Luis Hermosilla y Mario Carroza por presunta coordinación para perjudicarlo

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    Servicios

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    A qué hora y dónde ver al Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League

    A qué hora y dónde ver al Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Chelsea por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Chelsea por la Champions League

    “Me dijo, anda a verificar con cuidado”: compañero del sargento Figueroa relata cómo encontró a carabinero baleado
    Chile

    “Me dijo, anda a verificar con cuidado”: compañero del sargento Figueroa relata cómo encontró a carabinero baleado

    Destacando el “trabajando para usted”: administración del Presidente Kast estrena nuevas imágenes de instituciones de gobierno

    Las cinco mujeres en la presidencia del Senado: Paulina Núñez se convierte en la primera representante de derecha en el cargo

    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove
    Negocios

    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove

    Petróleo ¿Cuál es la diferencia entre el WTI y el Brent, y qué países tienen las mayores reservas?

    Segmento habitacional empaña resultados de Echeverría Izquierdo y firma destaca cifra récord de cartera de proyectos

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas
    Tendencias

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    En vivo: Real Madrid choca ante Manchester City por los octavos de final de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Real Madrid choca ante Manchester City por los octavos de final de la Champions League

    Champions League: Arsenal salva el invicto con un postrero empate en Leverkusen y queda a un paso de cuartos de final

    Repasa el empate por 1-1 entre Arsenal y Bayer Leverkusen por los octavos de final de la Champions League

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Candelabro sorprende y lanza covers de Los Prisioneros coincidiendo con el cambio de mando
    Cultura y entretención

    Candelabro sorprende y lanza covers de Los Prisioneros coincidiendo con el cambio de mando

    Universos, referencias y Yoshi: todo lo que sabemos sobre Super Mario Galaxy: La película

    Y suma otra marca: Santiago es la segunda ciudad del mundo que más escucha AC/DC

    ¿Qué se sabe del acuerdo económico que Trump planea para Cuba sin cambiar al régimen, según USA Today?
    Mundo

    ¿Qué se sabe del acuerdo económico que Trump planea para Cuba sin cambiar al régimen, según USA Today?

    Eléonore Caroit, ministra francesa: “Es importante en esta transición de Chile que podamos también estar presentes”

    Presidente de Bolivia recuerda su vida en Chile durante el exilio: Aquí “empecé a entender la importancia de la democracia”

    Hummus de palta
    Paula

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte