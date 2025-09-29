Presunta doble parricida de Chiguayante fue formalizada por otros delitos en Ñuble

El fiscal de Chillán, Florentino Bobadilla Rodríguez, formalizó a una mujer de 64 años, identificada con las iniciales M.O.F.C., por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y porte ilegal de municiones, tras ser detenida el domingo por Carabineros, en la comuna de Coihueco.

Se trata de la madre del hombre de 35 años y la mujer de 39 que fueron baleados en la comuna de Chiguayante, la noche del viernes 26 de septiembre.

Personal policial detuvo a la mujer en el kilómetro 1 del camino a Coleal Central tras una denuncia de vecinos que alertaron sobre la presencia de una persona sospechosa en el sector.

El fiscal Bobadilla explicó que a la mujer se le realizó un control de identidad, luego de que Carabineros del retén Tranilvoro fuera advertido por los dependientes de un negocio de actitudes sospechosas de la imputada.

Al momento de ser detenida, afuera del local comercial, la mujer portaba un revólver calibre 22, el que mantenía en su interior cuatro municiones y otras dos vainas percutidas, detalló el persecutor.

La mujer no contaba con autorización para el porte del arma ni tampoco el arma estaba inscrita a su nombre.

El Ministerio Público solicitó al tribunal imponer a la imputada la medida cautelar de prohibición de salir del país, lo que fue acogido por el Juzgado de Garantía de Chillán, el que decretó cuatro meses de plazo para la investigación.

El tribunal, además, resolvió un exhorto emitido por el Juzgado de Garantía de Chiguayante, de la Región del Biobío, por la orden de detención que fue solicitada por la Fiscalía de Concepción debido a que la mujer debe enfrentar cargos por el doble parricidio consumado de sus hijos.

El Juzgado de Garantía de Chillán resolvió dejarla en calidad de detenida en tránsito, derivada a la cárcel de mujeres de Bulnes, para que sea puesta a disposición del tribunal de Chiguayante, en una audiencia que fue fijada para las 9.00 horas de este martes.