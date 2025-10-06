SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Presupuesto 2026: Cadem revela alto apoyo a focos sociales y rechazo a la eliminación de la glosa republicana

Según la última encuesta Plaza Pública, un 61% supo del anuncio del Mandatario, aunque solo un 34% lo evaluó positivamente. La eliminación del fondo de libre disposición para el próximo gobierno y el trasfondo político del mensaje aparecen como los principales puntos de controversia.

Por 
Roberto Martínez
Presidente Gabriel Boric en Cadena Nacional. Foto: Prensa Presidencia

El anuncio de la Ley de Presupuesto 2026 realizado por el Presidente Gabriel Boric en cadena nacional el pasado martes 30 de septiembre marcó la agenda política y ya está en el centro de la discusión pública.

Así lo reflejan los resultados de la última encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la primera semana de octubre, que muestra un escenario mixto: alta visibilidad, pero baja evaluación positiva.

Según el sondeo, un 61% de los encuestados aseguró haberse informado del anuncio presidencial, aunque solo un 34% lo calificó como positivo, frente a un 47% que lo consideró malo o muy malo.

Apoyo a los focos, críticas al manejo político

El estudio de opinión revela un respaldo transversal a las prioridades de la propuesta: un 88% está de acuerdo con que el Presupuesto se centre en salud, pensiones, vivienda y seguridad, mientras que un 48% respalda el aumento de 1,7% del gasto público.

Sin embargo, la polémica estalló con la decisión del Ejecutivo de eliminar la denominada “glosa republicana”, es decir, los fondos de libre disposición que tradicionalmente se dejaban a la nueva administración para financiar sus primeras medidas. Sobre este punto, un 54% de los consultados se manifestó en desacuerdo.

Otro dato relevante es la lectura política del mensaje, ya que un 60% cree que la cadena nacional tuvo un carácter electoral, mientras que solo un 39% lo percibió como una explicación técnica del Presupuesto 2026.

Además, un 46% considera poco o nada probable que el Estado logre recortar los 6 mil millones de dólares de gasto que plantea el candidato republicano José Antonio Kast, y un 55% estima que, de concretarse, sí afectarían beneficios sociales.

El propio Boric defendió esta decisión en cadena nacional, apuntando contra la propuesta de ajuste fiscal del aspirante opositor. “Es imposible hacerlo sin afectar derechos sociales como la PGU”, advirtió en su mensaje.

El debate en el Congreso

El proyecto ya comenzó su tramitación en el Parlamento. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, junto a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, expusieron ante la Comisión Mixta de Presupuestos, abriendo un debate que estará marcado por la glosa republicana.

La propuesta del Ejecutivo, en lugar de fondos de libre disposición, contempla que el próximo gobierno pueda reasignar hasta 1% del presupuesto total (unos US$ 900 millones) durante su primer semestre, con obligación de reportar trimestralmente al Congreso.

Sin embargo, la oposición -y también sectores oficialistas vinculados a la candidata presidencial Jeannette Jara (PC)- exigen reponer la glosa, argumentando que constituye un mínimo democrático para dar flexibilidad a un nuevo gobierno en su instalación.

La ministra vocera Camila Vallejo defendió la decisión del Ejecutivo, asegurando que responde a una recomendación del Consejo de Gasto Público, un ente técnico autónomo, mientras que Grau ha insistido en que el mecanismo propuesto “da más libertad y más transparencia” que una bolsa de libre disposición.

El resultado de esta disputa será clave no solo para el Presupuesto 2026, sino también para la instalación del próximo gobierno, ya que este será el marco fiscal que regirá desde marzo.

Más sobre:Presupuesto 2026Encuesta CademGlosa republicanaCadena nacionalPresidente BoricNacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump afirma que Estados Unidos atacó otra embarcación de narcotraficantes frente a la costa de Venezuela

Casi 40 toneladas: Carabineros alcanza récord y ha incautado a septiembre 4% más de droga que en todo 2024

“La PGU no se va a tocar y van a crecer beneficios”: republicanos salen a confrontar emplazamientos de Boric y Grau por recortes

Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

Presupuesto 2026: crece tensión por glosa republicana y por dineros para debut de Boric como expresidente

Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

2.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

3.
Boric vs. Kast: el inédito golpe en horario prime que descolocó al oficialismo y a la oposición

Boric vs. Kast: el inédito golpe en horario prime que descolocó al oficialismo y a la oposición

4.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

5.
DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Servicios

Revisa qué estaciones del Metro tendrán horario extendido por concierto de Kendrick Lamar

Revisa qué estaciones del Metro tendrán horario extendido por concierto de Kendrick Lamar

Pronostican vientos y marejadas entre Taltal y Constitución

Pronostican vientos y marejadas entre Taltal y Constitución

Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Noruega por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Noruega por el Mundial Sub 20

Presupuesto 2026: Cadem revela alto apoyo a focos sociales y rechazo a la eliminación de la glosa republicana
Chile

Presupuesto 2026: Cadem revela alto apoyo a focos sociales y rechazo a la eliminación de la glosa republicana

Casi 40 toneladas: Carabineros alcanza récord y ha incautado a septiembre 4% más de droga que en todo 2024

“La PGU no se va a tocar y van a crecer beneficios”: republicanos salen a confrontar emplazamientos de Boric y Grau por recortes

Caputo y Daza llegan a EE.UU. para afinar auxilio financiero para Argentina y calmar a los mercados
Negocios

Caputo y Daza llegan a EE.UU. para afinar auxilio financiero para Argentina y calmar a los mercados

Presupuesto 2026: García plantea “oportunidad” para que Republicanos presente indicación y detalle cómo recortarían US$6.000 millones

Grau defiende fin de glosa republicana en Presupuesto 2026: “Nuestra propuesta le da más libertad a la siguiente administración”

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería
Tendencias

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Watch 4 Pro: Honor bajó el precio de su reloj estrella

Qué son los campos de “ciberesclavos”, la razón por la que China condenó a muerte a una familia

Los puntos fair play le permiten a Colombia clasificar a octavos del Mundial Sub 20 como líder de grupo
El Deportivo

Los puntos fair play le permiten a Colombia clasificar a octavos del Mundial Sub 20 como líder de grupo

“Actuación desastrosa”: escándalo en Brasil por penal contra Gonzalo Tapia en el clásico entre Sao Paulo y Palmeiras

No le sirvió derrotar a la Roja de Nicolás Córdova: Egipto queda eliminado del Mundial Sub 20

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena
Cultura y entretención

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena

Amores flemáticos: un relato de Irene Vallejo

Es otoño en el corazón: un relato de Jaime Bayly

Trump afirma que Estados Unidos atacó otra embarcación de narcotraficantes frente a la costa de Venezuela
Mundo

Trump afirma que Estados Unidos atacó otra embarcación de narcotraficantes frente a la costa de Venezuela

Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

Candidato de Milei a diputado por Buenos Aires renuncia tras vínculos con empresario acusado por blanqueo de dinero y narcotráfico

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia