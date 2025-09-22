Primera condena por “turbazos” en Chile: banda de 6 adultos y 4 menores de edad suma 160 años de presidio

160 años de cárcel suman las condenas recibidas por una banda delictual dedicada a violentos robos de viviendas -conocidos como turbazos- cometidos en tres comunas de la Región Metropolitana, en la primera sentencia para este tipo de delito.

El grupo estaba compuesto por 10 delincuentes, seis adultos y cuatro menores de edad, los que recibieron penas de presidio e internación cerrada por al menos cinco robos a viviendas.

El juicio oral se desarrolló entre el 27 de agosto y el pasado 11 de septiembre en el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago.

De acuerdo a la Fiscalía Metropolitana Occidente, las condenas serán de 20 años de cárcel para los seis adultos, quienes fueron declarados culpables de robo calificado y robo con violencia e intimidación, en calidad de reiterado.

En tanto, los cuatro adolescentes recibirán condenas de 10 años de internación en régimen cerrado por los violentos robos ocurridos en comunas como Pudahuel, Maipú y Quinta Normal, entre julio y agosto del año pasado.

Investigación

Los hechos que dieron inicio a la investigación que terminó con estas condenas, comenz el 26 de julio del año pasado, luego del robo con violencia ocurrido de madrugada en viviendas de las comunas anteriormente mencionadas.

Por lo anterior, el fiscal regional Occidente, Marcos Pasten, inició una fuerza de tarea para investigar los hechos con la Brigada Investigadora de Robos Occidente de la Policía de Investigaciones (PDI).

Durante agosto del año pasado, las tareas investigativas permitieron posicionar a los 10 integrantes del grupo delictual en los delitos cometidos anteriormente, además de señalar que uno de los imputados usó un auto robado con anterioridad, en Independencia, para la comisión de estos turbazos. Otro de los sujetos ya había tenido participación en un delito similar.

Así, el 30 de agosto de 2024, el 9° Juzgado de Garantía emitió la orden de detención para nueve de los acusados, ya que el último de ellos se mantenía en prisión preventiva por un delito previo.

Para este martes se espera que desde la Fiscalía Metropolitana Occidente y la PDI entreguen mayores antecedentes por la primera condena aplicada por el delito de turbazos.