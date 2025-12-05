VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Prisión preventiva para chofer de bus acusado de atropellar y dar muerte a joven universitaria en Valparaíso

    Las cámaras de seguridad del sector muestran a la mujer de 19 años cruzando por un paso de cebra. Pese a ello, el bus que venía en dirección hacia ella realizó un viraje justo en ese sector y la atropelló.

    Paz Rubio 
    Paz Rubio
    Valparaiso, 13 diciembre 2017. En el juzgado de garantía se lleva a cabo el control de detencion al cabo 2do Franco Salazar Añasco, quien fue detenido, junto a otros dos sujetos, con mas de 300 gramos de cocaina en el auto en que transitaban en Valparaiso. Los tres detenidos quedaron en prision preventiva. Sebastian Cisternas/ Aton Chile ***ATENCION EDITORES, POR ORDEN DEL TRIBUNAL SE PROHIBE MOSTRAR LOS ROSTROS DE LOS DETENIDOS. SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE.

    El Juzgado de Garantía de Valparaíso dejó hoy en prisión preventiva al chofer de un bus que fue señalado como el responsable de atropellar y con ello causar la muerte de una joven universitaria en el sector Playa Ancha de la ciudad puerto el jueves.

    El hecho ocurrió en la intersección de las calles Alcalde Barrios con avenida Playa Ancha. Las cámaras de seguridad de esa intersección muestran a la joven de 19 años cruzando por un paso de cebra. Pese a ello, el bus que venía en dirección hacia ella realizó un viraje justo en ese sector y la atropelló.

    Pese a que testigos fueron a socorrer a la víctima, una estudiante de Nutrición y Dietética de la Universidad de Valparaíso, ésta falleció a causa de la gravedad de sus heridas. El Ministerio Público instruyó que la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros realice las pericias de rigor. El chofer fue capturado el mismo día del accidente, pero su detención se amplío debido a que la Fiscalía necesitaba recabar más antecedentes para presentar los cargos.

    Esta jornada, durante la audiencia de formalización se dio a conocer que el imputado manejaba bajo los efectos de la cannabis sativa y la cocaína, según los exámenes toxicológicos que se le practicaron.

    Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía estuvo el citado examen toxicológico, el pre informe de la autopsia practicada a la joven, cuya causa de muerte es compatible con un atropello y el informe de la SIAT que da cuenta de que el conductor no respetó el derecho preferente de paso.

    La magistrada Sylvia Quintana acogió la solicitud de la Fiscalía de decretar la medida cautelar de prisión preventiva, considerando que “la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y reviste peligro de fuga teniendo en consideración la gravedad del delito, la forma de comisión, las sustancias con las que se conducía el imputado y además se encuentra dentro de, como ya se ha dicho por los intervinientes, la ley Emilia, el hecho por el cual ha sido formalizado, razón por la cual en el evento de ser condenado el imputado deberá cumplir un año de privación de libertad”.

    La magistrada dio orden de ingreso inmediato del imputado al Complejo penitenciario Valparaíso y fijó plazo de investigación en 120 días.

    Más sobre:ValparaísoJudicialFiscalíaUniversitariaPlaya Ancha

    COMENTARIOS

