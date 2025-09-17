Prisión preventiva para cinco peruanos detenidos por narcotráfico en Arica: dos eran policías

Cinco sujetos de nacionalidad peruana quedaron en prisión preventiva este miércoles, luego de su formalización por el delito de tráfico de drogas, ocurrido en la comuna de Arica, en el extremo norte del país. Dos de los imputados, son miembros activos de la Policía Nacional de Perú (PNP).

Los imputados, la madrugada de ayer, hicieron ingreso de más de 11 kilos de ketamina por el complejo fronterizo Chacalluta en dos vehículos particulares, lo que dio inicio a un seguimiento por parte de personal de la Policía de Investigaciones (PDI).

En ese contexto, se procedió a la fiscalización de un primer móvil en la avenida Capitán Ávalos, el cual era conducido por un funcionario de la PNP, quien era acompañado por otro sujeto.

Tras la revisión del móvil se halló oculto un total de 10 paquetes contenedores de droga, que arrojaron 11,6 kilos de ketamina, incautando, además, dos teléfonos móviles y 500 dólares.

El segundo vehículo fue fiscalizado más tarde, donde manejaba el segundo miembro de la PNP, quien estaba acompañado por un hombre y una mujer.

La subprefecta Geraldine Chacana jefa (s) de la Brigada contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones (PDI), explicó que “los blancos de investigación cambiaban periódicamente de vehículos y las placas patentes, y estos estaban acondicionados para el ocultamiento de droga en su interior. Se estableció que este último vehículo prestaba cobertura y vigilancia ante la presencia policial en la ruta y el otro, efectivamente, venía con el cargamento de droga”.

El fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal de Arica, Rodrigo González, señaló tras la decisión del Juzgado de Garantía de Arica que “este caso se da en el contexto de un foco investigativo respecto a organizaciones criminales que se dedican a la importación de drogas desde Perú hacia Chile, específicamente, a través de vehículos motorizados donde ocultan la droga”.

“En el control de detención fueron formalizados por tráfico ilícito de estupefacientes”, agregó el persecutor González.

Se fijaron un plazo de investigación de 100 días.