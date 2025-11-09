OFERTA ELECCIONES $990
    Nacional

    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    Respecto al hecho, la fiscal Maritza Camus señaló que "el 2 de octubre el imputado arrojó un hervidor con agua caliente por una ventana, mientras la adulta mayor, de 74 años, estaba en el baño".

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Imágenes referenciales.

    La tarde de este domingo, la fiscal regional de Chillán, Maritza Camus, obtuvo prisión preventiva para Luis Lagos, joven de 21 años, que fue detenido y formalizado por el delito de parricidio, tras lanzarle agua caliente a su abuela y provocarle la muerte semanas más tarde.

    Respecto al hecho, la fiscal Camus señaló que “el 2 de octubre el imputado arrojó un hervidor con agua caliente por una ventana, mientras la adulta mayor, de 74 años, estaba en el baño”.

    A ello, agregó que “producto de lo anterior, la víctima debió ser internada en el Hospital Regional de Chillán y luego derivada al de Concepción, donde falleció el día 31 de octubre”.

    Durante el juicio, la fiscal expuso en la audiencia de formalización que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, argumento que fue acogido por el tribunal al decretar la prisión preventiva.

    Así, el Juzgado de Garantía de Chillán dio cuatro meses de plazo para la investigación de la Fiscalía, la que se realiza con la Brigada de Homicidios de la PDI.

    Foto: Referencial/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE
