¿Problemas para la UC? Concejo Municipal de Las Condes pone en duda que apertura de su nuevo estadio sea inminente

“Estamos apostando a jugar nuestro primer partido el 27 de julio, contra Coquimbo Unido”. La frase, dicha este martes en radio ADN por el presidente de Cruzados, Juan Tagle, resume las ganas que el club universitario tiene para reabrir el renovado estadio rebautizado como Claro Arena.

El recinto ya tiene su cancha en etapa final, una estructura completamente renovada y una inversión millonaria encima. Pero hay algo esencial que aún no tiene: permiso de apertura con la totalidad de aforo.

La declaración de Tagle llegó apenas unas horas antes de la sesión del Concejo Municipal de Las Condes, donde, durante la etapa de incidentes, el tema del estadio volvió a la mesa con fuerza. La presidenta subrogante del órgano, la concejala Catalina Ugarte (Republicanos), fue quien dio el pie para abrir la discusión.

“La construcción del estadio y la mejora de las instalaciones es una buena noticia, pero se ve empañada por la falta de claridad de las medidas de mitigación y el impacto que generará al barrio”, dijo la edil en primera instancia.

Hoy, uno de los focos más delicados del proyecto está precisamente en una oficina clave del municipio: la Dirección de Obras Municipales (DOM). En una visita inspectiva realizada el pasado 30 de junio, el equipo técnico encabezado por la directora Rocío Crisosto emitió una serie de observaciones, de las cuales una sobresale por su gravedad el incumplimiento del plan de mitigación en particular el déficit de estacionamientos.

“Es sumamente grave el tema de los estacionamientos, y no involucra solo a Cruzados, sino también a la Católica y a la Universidad del Desarrollo”, advirtió la administradora municipal y alcaldesa (s) en ese momento, Najel Klein, durante el concejo.

“Esto quedó reflejado en la minuta que envió la DOM tras la visita inspectiva formal. Ya se había notificado con anticipación a Cruzados que, en su propuesta de mitigación, los estacionamientos al interior del estadio —no los satélites— no estaban debidamente demarcados. De los 2.800 que dicen considerar, mil corresponden a espacios que la UC arrienda a la UDD. Es un tema mayor, y ellos tendrán que ver cómo levantan esas observaciones. Tienen un plazo de hasta 60 días para hacerlo”.

Según comentaron concejales a La Tercera, La propuesta de mitigación presentada por Cruzados contempla aproximadamente 2.800 estacionamientos dedicados exclusivamente al estadio.

Esa cifra supera incluso los cerca de 2.400 o 2.500 que exige la normativa, según detalló la directora de la DOM. Sin embargo, al momento de realizar la visita inspectiva en terreno, se constató que solo mil de esos espacios están efectivamente demarcados dentro del recinto.

El resto —otros mil— corresponde a estacionamientos que forman parte de un contrato de arriendo por 30 años entre la Universidad del Desarrollo y el Club Deportivo Universidad Católica, que es una entidad distinta a Cruzados. Por tanto, esos espacios no pueden ser considerados automáticamente parte del proyecto, al menos no para efectos de la recepción final.

En definitiva, hoy Cruzados no cuenta con los 2.800 estacionamientos habilitados que propuso, lo que representa una observación mayor si se considera que el estadio fue diseñado para recibir a 20 mil personas, además del incumplimiento de los requerimientos del Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU).

Y mientras eso no se subsane, no habrá recepción. Sin recepción, no hay estadio operativo. Y sin estadio, el debut del 27 de julio quedará como un anuncio frustrado. Pero no solo quedaría en esto, concejales también afirman que ya estarían comprometidos al menos, cinco eventos musicales multitudinarios y que, en caso de no cumplir con lo exigido por la DOM, esto pondría contra las cuerdas sus administradores.

Desde Cruzados lo asumen. “Un permiso que falta es el de la Delegación Presidencial, por la seguridad, y otro es la recepción municipal”, reconoció Tagle. También admitió que hay observaciones pendientes y que el club debe entregar garantías financieras por las obras de mitigación comprometidas. “Falta el sello final”, remató.

Ya es momento de que la municipalidad clarifique su posición sobre el tema del estadio. Hay demasiada conversación por la prensa, y lo responsable sería que la administración emitiera una comunicación formal para evitar malentendidos. Nadie está en contra del proyecto, pero hay que cumplir con lo que corresponde”, planteó el concejal Richard Kouyoumdjian (RN).

Algo que acompañó Ugarte, “Por lo tanto, si efectivamente, las medidas de mitigación no están hechas creo que se debe entregar el estadio limitando el aforo al tope del mayor evento que antes se hiciera la remodelación que no es más de 6 mil personas”.

Además, el concejal Manuel Melero intervino para plantear una duda tras escuchar la entrevista radial de Tagle. “Escuché al presidente de Cruzados, en un programa deportivo, donde mencionó que existía la posibilidad cierta de que Universidad Católica comenzara a jugar pronto en su estadio, en esta segunda rueda del campeonato. En ese contexto, quisiera preguntar si cabe la posibilidad de que eso ocurra con un aforo menor y que se puedan realizar espectáculos de fútbol en el intertanto”. Ante la consulta, la administradora municipal Najel Klein confirmó que esa opción está en evaluación.

En el entorno de la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, afirman que está la disposición a concretar el proyecto de Claro Arena, pero entregando las certezas a los vecinos del sector.

Los otros puntos

El permiso de la Delegación Presidencial, el visto bueno del Serviu para el acceso por calle El Alba y el convenio de mitigación que aún negocia la directora jurídica con Cruzados siguen sin resolverse y mantienen en pausa la apertura del estadio.

Más allá de las observaciones técnicas de la Dirección de Obras Municipales, hay otros tres frentes abiertos que Cruzados deben destrabar si quieren que el estadio reciba público a fines de julio.

Uno de ellos es el permiso de la Delegación Presidencial Metropolitana, indispensable para autorizar eventos masivos. Y que según explican desde la DPR, es para confirmar que el estadio cumpla con las condiciones estructurales y de seguridad para albergar partidos de fútbol profesional

Aunque no forma parte del proceso formal de recepción de obras, el visto bueno de la DPR es obligatorio para que el estadio funcione con su aforo completo.

El segundo punto en suspenso es el acceso por calle El Alba, que requiere autorización del Serviu. Sin esa vía habilitada, el estadio no puede operar con los tres ingresos previstos, lo que complica tanto la logística como el cumplimiento del plan de mitigación de tránsito.

Y el tercer elemento es el convenio de mitigación que aún está en negociación entre la administración municipal y Cruzados. El documento, que ha pasado por al menos cinco versiones, busca establecer un marco flexible para la operación inicial del estadio hasta que entre en vigor la Ley de Seguridad Privada en noviembre. La responsable de liderar esta negociación por parte del municipio es la directora jurídica, Alicia de la Cruz.

La respuesta de Cruzados

Al respecto, desde Cruzados señalan que “el proyecto cumple en exceso con la cantidad de estacionamientos exigidos por el proyecto al interior del predio San Carlos de Apoquindo. Además, el contrato de arriendo de estacionamientos entre el CDUC y la UDD tiene expresamente establecido que, en caso de eventos el CDUC se reserva el derecho de hacer uso de dichos estacionamientos previo a un aviso de 48 horas de antelación a la UDD, con el fin de que estos estén disponibles para los eventos de concurrencia masiva que se desarrollen en el estadio. Esto será debidamente aclarado y argumentado en la respuesta al acta de observaciones de la DOM”.

“Como cualquiera que ha ido a nuestro estadio previo a la construcción del Claro Arena, estos estacionamientos siempre han estado disponibles para eventos masivos en el recinto, y nunca han sido un impedimento para prohibir partidos con aforo completo”, añaden.

Y cierran: “Confiamos en que un proyecto de clase mundial como el Claro Arena cumplirá plenamente con toda la normativa vigente para obtener sus autorizaciones necesarias e iniciar su operación con aforo completo”.