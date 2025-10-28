SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

ProCultura: exmano derecha de Alberto Larraín apunta contra la Fiscalía por “desprolijidades” y “tergiversaciones”

Los abogados de María Constanza Gómez presentaron una cautela de garantías y advirtieron que se está vulnerando su derecho a defensa. Ante ello, el Juzgado de Garantía de Antofagasta requirió un informe al Ministerio Público.

María Catalina BatarcePor 
María Catalina Batarce

Hace cuatro meses la defensa de María Constanza Gómez, quien se desempeñaba como representante legal de ProCultura y mano derecha de Alberto Larraín, arremetió en tribunales para acelerar la formalización de la investigación. Sin embargo, no tuvo éxito.

Pese a ello, sus abogados, Alejandro Alegría y Sebastián Soto, volvieron a la carga e ingresaron una nueva cautela de garantías, acusando al Ministerio Público de una serie de inconsistencias en la indagación.

Tal como expusieron los penalistas ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, advierten “falta de registro de los antecedentes que forman parte de la investigación, tergiversación de hechos, y desprolijidad en el manejo de los antecedentes y evidencias”.

Por lo mismo, requirieron que se ordene a la Fiscalía que haga entrega del listado completo de los formularios de cadena de custodia de la evidencia y que se les entregue copias actualizadas de los antecedentes de todas las aristas de la causa con periodicidad semanas. En subsidio, solicitaron que se fije audiencia de cautela de garantías para discutir las peticiones.

Ante ello, de acuerdo con la resolución de la jueza Marisol Melgarejo, se requirió informe a la Fiscalía.

El reclamo

De acuerdo con el documento ingresado por los abogados de Gómez, los fiscales a cargo de la indagatoria, Juan Castro Bekios y Eduardo Ríos, podrían no estar registrando de manera adecuada las actuaciones propias de la indagatoria, puesto que a pesar de los requerimientos de antecedentes, dicen, no se les ha dado respuesta.

“Es importante destacar que, a la fecha de esta presentación (de la solicitud de desafuero de Claudio Orrego), el Ministerio Público no ha dado respuesta al requerimiento formal de esta defensa, mediante el cual se solicitó: i) la entrega de los registros o constancias de la fecha y hora en que se incorporaron a la carpeta de investigación el Informe Policial N.º 1695 de fecha 4.9.25, y el Informe Policial N.º 317 de la misma fecha; y ii) la fecha y hora en qué el Ministerio Público ingresó el desafuero del señor Claudio Orrego Larraín", indicaron.

Así, relevaron: “Considerando lo anterior, y existiendo fundadas razones para estimar que la Fiscalía no está dando cumplimiento oportuno y adecuado a su obligación de registro conforme al artículo 227 del Código Procesal Penal, esta defensa estima indispensable acceder a copias actualizadas de todas las aristas de la causa ProCultura con una periodicidad semanal”.

Asimismo, aseguran que es “preocupante” que para fundar el requerimiento para alzar el secreto de Alberto Larraín Lohmayer, padre del mandamás de la ONG, se utilizaran antecedentes vinculados con Larraín Salas.

“Resulta no sólo evidente, sino derechamente preocupante, que el Ministerio Público haya solicitado autorización judicial para la práctica de una medida intrusiva respecto de un determinado imputado, fundando dicha solicitud en antecedentes que, de manera inequívoca, corresponden a otro imputado de esta misma causa. Quedará a criterio de S.S. determinar si lo anterior puede considerarse un mero error formal, o una irregularidad sustantiva, considerando que la fundamentación fáctica invocada por la Fiscalía se sustenta en información errónea, impertinente y atribuida a una persona distinta del verdadero destinatario de la medida, afectando de manera directa la legalidad y validez de la solicitud presentada ante S.S”, sostienen.

De la misma forma, y lo referente a las “desprolijidades” detectadas, se advirtió que hay archivos en el expediente que no deberían estar incluidos.

Se registran ocho archivos de audio en formato .wav, correspondientes al resultado de actuaciones que fueron declaradas ilegales por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta en la causa Rol N.º 282-2025, sobre recurso de amparo interpuesto por doña Josefina Huneeus Lagos. En consecuencia, la mantención de dichos registros como parte de la investigación implicaría un incumplimiento de lo ordenado por ese Ilustrísimo Tribunal", detallan.

Junto con ello, agregaron que constataron que el Ministerio Público “no hizo entrega a esta defensa de la evidencia correspondiente a los audios de interés vinculados a doña Ilonka Csillang, en los términos en que se afirma haberlo hecho. Esta situación pone de manifiesto que el Ministerio Público ha proporcionado evidencia que no se encuentra debidamente rotulada ni correctamente individualizada, lo que genera confusión respecto de la naturaleza y procedencia de los antecedentes y, en consecuencia, dificulta gravemente el ejercicio de una defensa técnica adecuada y oportuna".

Esta acción de cautela de garantías, cabe hacer presente, no es la única presentada durante los últimos días. También se suma la ingresada por la defensa de María Eugenia Sabbagh, quien alega la extrema tardanza en la devolución de sus equipos tecnológicos incautados.

Según su abogado, César Ramos, hay “vulneración del derecho al debido proceso, y en especial al derecho a la vida privada y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas”, ya que hace más de un año que el Ministerio Público mantiene en su poder los artefactos, pese a que habría una serie de conversaciones relacionadas con el trabajo de abogada de la imputada.

Más sobre:ProCulturaMaría Constanza GómezAlberto LarraínFiscalíaJuan Castro BekiosEduardo RíosLa Tercera PM

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Netanyahu ordena al Ejército israelí retomar “de inmediato” los ataques contra Gaza tras violaciones de Hamas al alto el fuego

Nokia se dispara 20% en bolsa tras gran inversión de Nvidia en la compañía

EE.UU. mata a 14 supuestos “narcoterroristas” en ataques contra cuatro lanchas en aguas del Pacífico

Crispación electoral: Congreso y gobierno acuerdan aplazar Ley de Presupuesto para después de las elecciones

La revancha de Mulet: diputado presidiría comisión de acusación a Pardow y complica planes del gobierno

Presidente de la DC anuncia querella por caso de desaparición de concejala María Ignacia González

Lo más leído

1.
Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

2.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

3.
Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

4.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

5.
Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Servicios

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: revisa cómo postular

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: revisa cómo postular

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados

Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina

Dónde y a qué hora ver a Uruguay vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina

ProCultura: exmano derecha de Alberto Larraín apunta contra la Fiscalía por “desprolijidades” y “tergiversaciones”
Chile

ProCultura: exmano derecha de Alberto Larraín apunta contra la Fiscalía por “desprolijidades” y “tergiversaciones”

Crispación electoral: Congreso y gobierno acuerdan aplazar Ley de Presupuesto para después de las elecciones

La revancha de Mulet: diputado presidiría comisión de acusación a Pardow y complica planes del gobierno

Nokia se dispara en bolsa tras gran inversión de Nvidia en la compañía
Negocios

Nokia se dispara en bolsa tras gran inversión de Nvidia en la compañía

Codelco tras diligencia de la PDI por accidente en El Teniente: “Se les brindó todas las facilidades para la realización de su labor”

“Yo creo que el pueblo chileno es principalmente capitalista”: las definiciones del nuevo gerente general de LarrainVial

“Pensé muchas veces que no podría más”: la primera declaración de Amaia Montero tras su retorno a La Oreja de Van Gogh
Tendencias

“Pensé muchas veces que no podría más”: la primera declaración de Amaia Montero tras su retorno a La Oreja de Van Gogh

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

La ANFP le responde con todo a Michael Clark y enumera los favores concedidos a la U: “¿Eso también se le olvidó?"
El Deportivo

La ANFP le responde con todo a Michael Clark y enumera los favores concedidos a la U: “¿Eso también se le olvidó?"

Cuando menos es más: la hazaña que la UC de Daniel Garnero repitió en el Clásico Universitario tras 31 años

Lanzar objetos e intento de agresión a jugadores de la U: Cruzados aplica duros castigos a cinco hinchas en el Clásico Universitario

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago
Finde

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Cómo fueron los activos últimos años de Héctor Noguera en teleseries, teatro y talleres
Cultura y entretención

Cómo fueron los activos últimos años de Héctor Noguera en teleseries, teatro y talleres

Héctor Noguera será velado en el Campus Oriente y su funeral está programado para el jueves

El desconocido vínculo entre Héctor Noguera y el Padre Hurtado

Netanyahu ordena al Ejército israelí retomar “de inmediato” los ataques contra Gaza tras violaciones de Hamas al alto el fuego
Mundo

Netanyahu ordena al Ejército israelí retomar “de inmediato” los ataques contra Gaza tras violaciones de Hamas al alto el fuego

EE.UU. mata a 14 supuestos “narcoterroristas” en ataques contra cuatro lanchas en aguas del Pacífico

Huracán Melissa, la “tormenta del siglo”, se acerca a Jamaica y amenaza a 1,5 millones de personas

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal