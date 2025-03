¿Propuesta de Matthei es viable? El proyecto carcelario del gobierno que estará emplazado en el Desierto de Atacama

“No vamos a dejar entrar a más inmigrantes ilegales, porque vamos a tener cárceles duras en el desierto para la gente que se porta mal y los vamos a tener además incomunicados para que no puedan seguir operando desde la cárcel”. Con esta promesa de campaña, Evelyn Matthei, candidata presidencial de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), desató críticas oficialistas que apuntaron a que se trata de una solución inviable.

Por ejemplo, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, lanzó que no es “propio de una candidata presidencial dar ideas que no tienen ningún sustento”. En la contraparte, el timonel de RN, Rodrigo Galilea, señaló que “la idea de la cárcel en el desierto no es nueva, es bastante antigua en Chile, pero además el proyecto existe y simplemente no ha logrado avanzar ni ha tenido la prioridad. Yo lo he conversado con el exministro de Justicia, Luis Cordero. Es una cárcel que tiene los terrenos entre Copiapó y Caldera”.

Lo cierto es que una iniciativa similar a la que planteó Matthei ya se encuentra en marcha desde el año pasado. El ahora subsecretario de Interior, Luis Cordero, cuando estaba al mando de la cartera de Justicia entregó los detalles de El Arenal, el penal que sería uno de los más grandes del país con una superficie total aproximada de 76.600 m2.

El recinto albergará a 2.160 personas privadas de libertad, en 15 módulos de reclusión; enfocados en espacios de reinserción y 103 plazas para población de alta seguridad.

La cárcel estará en el Desierto de Atacama a 40 kilómetros al norponiente de Copiapó y a 14 kilómetros al sur del aeropuerto de la ciudad. El llamado a licitación del proyecto comenzó en noviembre de 2024, la recepción de obras técnicas estará abierta hasta mayo de este año y el plazo de las ofertas económicas se extenderá a junio.

En la ceremonia de presentación en junio de 2024 del penal, el entonces ministro de Justicia destacó que “el proyecto El Arenal es probablemente la obra pública más importante que se va a desarrollar en el próximo tiempo en Atacama, que va a representar una inversión de 230 mil millones de pesos para un proyecto de una envergadura bien significativa que está en el contexto del sistema de concesiones, tanto para la construcción, la operación y la habilitación”.

“Este proyecto forma parte del plan maestro de infraestructura penitenciaria que el gobierno está diseñando y que ha reactivado un conjunto de obras que estaban pendientes por distintos tipos de razones. Esta es una histórica demanda de esta región, pero también para el sistema penitenciario que después de 12 años se ha podido reactivar”, añadió entonces Cordero.

Desde el Ministerio de Justicia señalaron que el proyecto “permitirá solucionar los problemas de hacinamiento de la región, así como apoyar la red de todo el país, esperando el inicio de obras para el primer semestre de 2026″.

La Tercera solicitó hablar con el actual subsecretario del Interior para recabar más antecedentes sobre el proyecto, no obstante, desde el equipo de prensa de la autoridad señalaron que no se referiría al tema.