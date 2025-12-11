Providencia comienza a aplicar multa por casi $ 350.000 para las personas que compren en el comercio ilegal
"Ya hemos cursado 92 infracciones”, reportó el alcalde, Jaime Bellolio.
El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, presentó la campaña “NO seas cómplice”, orientada a desincentivar la compra en locales no establecidos, con medidas como una multa que bordea los $350.000 a las personas que sean sorprendidas adquiriendo productos al comercio ilegal.
La iniciativa también considera reforzamiento de patrullajes y fiscalizaciones conjuntas con Carabineros, entre otras acciones.
“Las personas que compren en el comercio ilegal van a poder tener multas de hasta 347.710 pesos. Por tanto, le estamos diciendo a las personas que no sean cómplices, no se arriesguen a comprar en el comercio ilegal. Ya hemos cursado 92 infracciones”, reportó Bellolio.
En lo que va del año, la Dirección de Fiscalización de la comuna, en conjunto con Carabineros y Seguridad Providencia, han realizado 3.175 inspecciones al comercio ilegal.
Bellolio detalló que se adoptarán distintas medidas para brindar mayor seguridad y resguardo a las personas y comercios de Providencia para las compras de fin de año.
Entre ellas se encuentran: fiscalización conjunta con Carabineros y operativos diarios de control de comercio ilegal; vigilancia con drones en puntos comerciales estratégicos; reforzamiento de patrullajes y servicios de copamiento por parte de Seguridad Providencia y la implementación de sello único para emprendedores autorizados.
“El comercio que está legalmente en los espacios públicos va a tener un sello de emprendedores autorizados. Vamos a tener distintas ferias, con 920 puestos de emprendedores y emprendedoras en nuestros parques y plazas, para que las personas puedan rápidamente distinguir quiénes tienen el permiso legal y quiénes son ilegales y perjudicando al comercio establecido”, precisó el jefe comunal.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.