Providencia comienza a aplicar multa por casi $ 350.000 para las personas que compren en el comercio ilegal

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, presentó la campaña “NO seas cómplice”, orientada a desincentivar la compra en locales no establecidos, con medidas como una multa que bordea los $350.000 a las personas que sean sorprendidas adquiriendo productos al comercio ilegal.

La iniciativa también considera reforzamiento de patrullajes y fiscalizaciones conjuntas con Carabineros, entre otras acciones.

“Las personas que compren en el comercio ilegal van a poder tener multas de hasta 347.710 pesos. Por tanto, le estamos diciendo a las personas que no sean cómplices, no se arriesguen a comprar en el comercio ilegal. Ya hemos cursado 92 infracciones”, reportó Bellolio.

En lo que va del año, la Dirección de Fiscalización de la comuna, en conjunto con Carabineros y Seguridad Providencia, han realizado 3.175 inspecciones al comercio ilegal.

Bellolio detalló que se adoptarán distintas medidas para brindar mayor seguridad y resguardo a las personas y comercios de Providencia para las compras de fin de año.

Entre ellas se encuentran: fiscalización conjunta con Carabineros y operativos diarios de control de comercio ilegal; vigilancia con drones en puntos comerciales estratégicos; reforzamiento de patrullajes y servicios de copamiento por parte de Seguridad Providencia y la implementación de sello único para emprendedores autorizados.

“El comercio que está legalmente en los espacios públicos va a tener un sello de emprendedores autorizados. Vamos a tener distintas ferias, con 920 puestos de emprendedores y emprendedoras en nuestros parques y plazas, para que las personas puedan rápidamente distinguir quiénes tienen el permiso legal y quiénes son ilegales y perjudicando al comercio establecido”, precisó el jefe comunal.