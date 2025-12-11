VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Providencia comienza a aplicar multa por casi $ 350.000 para las personas que compren en el comercio ilegal

    "Ya hemos cursado 92 infracciones”, reportó el alcalde, Jaime Bellolio.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, presentó la campaña “NO seas cómplice”, orientada a desincentivar la compra en locales no establecidos, con medidas como una multa que bordea los $350.000 a las personas que sean sorprendidas adquiriendo productos al comercio ilegal.

    La iniciativa también considera reforzamiento de patrullajes y fiscalizaciones conjuntas con Carabineros, entre otras acciones.

    “Las personas que compren en el comercio ilegal van a poder tener multas de hasta 347.710 pesos. Por tanto, le estamos diciendo a las personas que no sean cómplices, no se arriesguen a comprar en el comercio ilegal. Ya hemos cursado 92 infracciones”, reportó Bellolio.

    En lo que va del año, la Dirección de Fiscalización de la comuna, en conjunto con Carabineros y Seguridad Providencia, han realizado 3.175 inspecciones al comercio ilegal.

    Bellolio detalló que se adoptarán distintas medidas para brindar mayor seguridad y resguardo a las personas y comercios de Providencia para las compras de fin de año.

    Entre ellas se encuentran: fiscalización conjunta con Carabineros y operativos diarios de control de comercio ilegal; vigilancia con drones en puntos comerciales estratégicos; reforzamiento de patrullajes y servicios de copamiento por parte de Seguridad Providencia y la implementación de sello único para emprendedores autorizados.

    “El comercio que está legalmente en los espacios públicos va a tener un sello de emprendedores autorizados. Vamos a tener distintas ferias, con 920 puestos de emprendedores y emprendedoras en nuestros parques y plazas, para que las personas puedan rápidamente distinguir quiénes tienen el permiso legal y quiénes son ilegales y perjudicando al comercio establecido”, precisó el jefe comunal.

    Más sobre:Comercio ilegalProvidenciaComercio informal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Inspector municipal de Independencia fue agredido con un cuchillo en la cabeza

    La operación masiva contra el tráfico de especies que logró incautar 30.000 animales vivos en 134 países

    Horarios fijos y presencialidad: más del 70% de los jóvenes prefiere una modalidad de trabajo tradicional

    Brazo minero del grupo Luksic nombra por primera vez a una mujer como gerente general de una de sus operaciones

    La Bolsa de Santiago ignora la caída de las acciones internacionales de IA y marca un nuevo máximo histórico

    La crítica de Leonardo Farkas al proceso de reconstrucción por megaincendio en Valparaíso: “Una gran vergüenza”

    Lo más leído

    1.
    La crítica de Leonardo Farkas al proceso de reconstrucción por megaincendio en Valparaíso: “Una gran vergüenza”

    La crítica de Leonardo Farkas al proceso de reconstrucción por megaincendio en Valparaíso: “Una gran vergüenza”

    2.
    La contradicción del caso Berríos: Vaticano revierte todas las sanciones, pero jesuitas imponen siete medidas disciplinarias

    La contradicción del caso Berríos: Vaticano revierte todas las sanciones, pero jesuitas imponen siete medidas disciplinarias

    3.
    Boric en homenaje a Mistral por los 80 años de su Nobel: “El país que imaginó Gabriela lo estamos creando día a día”

    Boric en homenaje a Mistral por los 80 años de su Nobel: “El país que imaginó Gabriela lo estamos creando día a día”

    4.
    Horarios fijos y presencialidad: más del 70% de los jóvenes prefiere una modalidad de trabajo tradicional

    Horarios fijos y presencialidad: más del 70% de los jóvenes prefiere una modalidad de trabajo tradicional

    5.
    El seminario en que Grau y Martínez escucharon en primera persona las críticas al FES de Briones, Repetto y Acevedo

    El seminario en que Grau y Martínez escucharon en primera persona las críticas al FES de Briones, Repetto y Acevedo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Servicios

    Estas son las excusas válidas para no votar en la segunda vuelta

    Estas son las excusas válidas para no votar en la segunda vuelta

    Cuál es la multa para quienes no cumplan como vocal de mesa en la segunda vuelta

    Cuál es la multa para quienes no cumplan como vocal de mesa en la segunda vuelta

    Cuál es la multa por no ir a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

    Cuál es la multa por no ir a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

    Providencia comienza a aplicar multa por casi $ 350.000 para las personas que compren en el comercio ilegal
    Chile

    Providencia comienza a aplicar multa por casi $ 350.000 para las personas que compren en el comercio ilegal

    Estas son las excusas válidas para no votar en la segunda vuelta

    Inspector municipal de Independencia fue agredido con un cuchillo en la cabeza

    Brazo minero del grupo Luksic nombra por primera vez a una mujer como gerente general de una de sus operaciones
    Negocios

    Brazo minero del grupo Luksic nombra por primera vez a una mujer como gerente general de una de sus operaciones

    La Bolsa de Santiago ignora la caída de las acciones internacionales de IA y marca un nuevo máximo histórico

    El dólar cae a mínimos de más de un año en medio de nuevo récord en el precio del cobre y las señales de la Fed

    La operación masiva contra el tráfico de especies que logró incautar 30.000 animales vivos en 134 países
    Tendencias

    La operación masiva contra el tráfico de especies que logró incautar 30.000 animales vivos en 134 países

    Los 6 nominados a los Game Awards que compiten hoy por el máximo honor

    Por qué te salen canas en el cabello (y qué puedes hacer para evitarlo)

    Drama para Alexis Sánchez y Gabriel Suazo: proponen cerrar el estadio del Sevilla tras graves incidentes ante el Betis
    El Deportivo

    Drama para Alexis Sánchez y Gabriel Suazo: proponen cerrar el estadio del Sevilla tras graves incidentes ante el Betis

    El Betis de Pellegrini tiene una cómoda victoria en Croacia y se perfila como candidato en la Europa League

    ¿Opción para la U? Rosario Central sorprende y deja libre a Ariel Holan

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas
    Finde

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    En crisis: Trabajadores del Parque Cultural Valparaíso cuestionan “inexperiencia” del directorio
    Cultura y entretención

    En crisis: Trabajadores del Parque Cultural Valparaíso cuestionan “inexperiencia” del directorio

    “Necesitamos una heroína con defectos”: la actriz Milly Alcock revela los detalles de la película Supergirl

    Se ha hecho justicia con Toto: la revancha de la banda que vuelve a Chile con su show más masivo

    ¿Está dejando Canadá de ser el país de las puertas abiertas?
    Mundo

    ¿Está dejando Canadá de ser el país de las puertas abiertas?

    Zelenski da a EE.UU. una nueva versión del plan de paz y defiende un referéndum sobre la soberanía del Donbás

    María Corina Machado en Oslo: los escenarios que se abren ahora para la líder opositora venezolana

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas
    Paula

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas

    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan