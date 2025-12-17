Los pasos que debe dar Kast para instalarse en La Moneda y los desconocidos residentes del Palacio

Ha sido un comentario de pasillo durante los últimos días en La Moneda: que hasta el minuto no existen piezas habilitadas para cumplir de forma permanente la idea del presidente electo José Antonio Kast de vivir en Palacio una vez que asuma, en una señal de austeridad que implique menos recursos económicos para el Estado. Y que para proseguir con dicha idea se debiera acomodar algún espacio.

Pero sus dichos también abrieron la interrogante de qué tan factible es para un Presidente residir de forma estable en La Moneda. Kast -que actualmente vive en Paine- consideró esta medida primero por un tema de ahorro de recursos económicos, pero además considerando que los tiempos de traslado desde su actual residencia son prolongados. Un lugar más cercano y seguro se hace indefectible. Pero ello, según ya se ha analizado, implicaría un desembolso de recursos fiscales por el arriendo de una casa , además de recursos en seguridad para garantizar su protección, como ocurre hoy con el Presidente Gabriel Boric, que vive en el barrio Yungay (Santiago Centro).

El Presidente Gabriel Boric recibió al mandatario electo José Antonio Kast en La Moneda. Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

La primera consideración a la hora de ver la factibilidad de vivir en La Moneda radica en su carácter de monumento nacional, al ser un edificio histórico y considerado parte del patrimonio cultural nacional.

El artículo 11 de la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales establece que “los Monumentos Históricos quedan bajo el control y la supervigilancia del Consejo de Monumentos Nacionales y todo trabajo de conservación, reparación o restauración de ellos estará sujeto a su autorización previa”.

En ese sentido, entendidos en el tema recalcan que no existe problema para que el mandatario electo viva en La Moneda, lo que implica que no debe hacer ningún acto administrativo para ello. Pero que si quiere hacer una remodelación debe pedir permiso, al ser el Palacio un monumento nacional protegido. Desde Presidencia y desde el Consejo de Monumentos Nacionales no quisieron referirse al tema al ser consultados por La Tercera.

Óscar Acuña, abogado experto en patrimonio cultural y exsecretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, dice que “es perfectamente posible que el Presidente viva en La Moneda. La circunstancia de ser monumento histórico no limita los usos, solo las intervenciones físicas en el edificio, y para habilitar un espacio adecuado a este fin es totalmente factible, lícito y retoma una tradición republicana”.

Agrega que “ solo si se intervienen muros o estructuras del edificio se requeriría autorización del Consejo de Monumentos. Pero, de hecho, hace años se autorizó, por ejemplo, poner paneles solares en el techo, por lo cual no hay inconveniente alguno en lo que plantea el presidente electo”.

Desde el entorno de Kast tampoco han querido entregar más detalles, pero él mismo recalcó este martes que su idea es “tener un par de habitaciones para instalarnos” junto a la futura primera dama, Pía Adriasola, añadiendo que sus nueve hijos ya son mayores de edad.

Kast dijo este martes que “no voy a arrendar una casa especial para generarle más gastos al Estado. Si hay una casa y hay un recinto razonable… yo no pido lujos. Soy capaz de hacer mi cama, soy capaz de hacer muchas cosas, soy autosuficiente".

En esa línea, agregó que “ha habido discusiones respecto a si uno puede vivir en un monumento histórico. Yo le quiero decir que ya hay dentro del Palacio mucha gente que vive ahí, partiendo por la guardia de Palacio. Si a mí me dicen que no puedo tener una habitación, no tengo problema en dormir en el tercer piso”, aludiendo al lugar donde pernoctan los carabineros.

Finalizó diciendo que “hay toda una discusión de que no puedo mover nada. Bueno, no muevo nada, pero llevo un saco de dormir. Esa es mi voluntad. Es la Casa de La Moneda, el lugar donde históricamente viven los presidentes, yo vivo a más de una hora y media, no voy a arrendar una casa especial para generar más gasto al Estado”.

Este miércoles reiteró esos dichos.

El dormitorio presidencial que actualmente está ubicado en palacio.

Otros casos

Hay otros mandatarios que ya han vivido en Palacio previamente. El doctor en historia de la University of Wisconsin-Madison y académico de la U. Finis Terrae Marcelo Casals dice que “es bien sabido que el último Presidente en vivir en La Moneda fue Carlos Ibáñez, en su segundo gobierno (1952-1958). Antes era una tradición asentada, aunque flexible. En el siglo XX hubo presidentes que alternaron entre La Moneda y otras residencias”.

Afirma que “Jorge Alessandri finalmente terminó con esta tradición en línea con su carácter más austero. Además, La Moneda se había transformado para ese entonces en un espacio con más oficinas y dependencias burocráticas necesarias para la Presidencia”.

A modo de opinión, el académico sostiene que el hecho de que “el Presidente no viva en La Moneda habla también de una progresiva comprensión de que la Presidencia es un cargo separado de la persona que lo ejerce. Es decir, no se confunden los planos privado y público. Es una lástima que, aparentemente, se vaya a retroceder en ese ámbito”.

El 2018 el expresidente Sebastián Piñera mostró el dormitorio presidencial durante una conversación con el matinal de Mega.

Carabineros duermen en palacio

Una de las ventajas que tiene residir en Palacio es que no hace falta desplegar medidas adicionales en seguridad, ya que una serie de efectivos de Carabineros se encuentran siempre en el lugar. De hecho, la guardia de Palacio se va rotando para dormir en el tercer piso del ala ubicada en el Patio de los Naranjos. Los efectivos tienen turnos de trabajo de 48 horas y en medio de esa labor disponen de literas para dormir. En total se trata de 50 efectivos que pernoctan en Palacio.

La Moneda cuenta con facilidades típicas para el día a día, entre ellas un gimnasio, un casino, el comedor presidencial y un búnker subterráneo con un ascensor directo para el Presidente, que le permite salir de La Moneda sin usar las entradas principales, por la Plaza de la Ciudadanía o la Plaza de la Constitución.

El edificio actualmente también cuenta con un dormitorio presidencial que sirve para que los presidentes puedan pernoctar en momentos en que tienen la jornada laboral muy cargada. Hoy está habilitada con una cama de una plaza y no alcanza para dos personas, como el caso de Kast y la futura primera dama.

Boric la ha utilizado cuando ha enfrentado las temporadas de incendios y varias veces el expresidente Sebastián Piñera comentó que lo utilizó en algunas situaciones en particular.