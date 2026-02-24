SUSCRÍBETE
    Nacional

    Quién es el exsuegro de Gyvens Laguerre: Fiscalía sostiene que el abogado pagó a sicario para asesinar a su cuñado

    Según la indagatoria de la Fiscalía ECOH, el crimen tuvo una motivación económica, vinculada a una herencia por la muerte de los suegros de Miguel Ángel Cerda.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Foto: captura video YouTube Melipeuco Radio

    Miguel Ángel Germán Cerda Vetter compitió como independiente en 2021 en la elección de alcalde de Melipeuco, en La Araucanía, obteniendo 69 votos.

    Este lunes, el abogado con aspiraciones políticas fue formalizado por su presunta responsabilidad en un delito de homicidio calificado.

    La Fiscalía Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Región Metropolitana lo investiga por presuntamente haber pagado a un sicario para dar muerte a su cuñado, el empresario Jaime Solanes.

    Según explicó Héctor Barros, coordinador ECOH y fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur, el crimen tuvo una motivación económica, vinculada a una herencia por la muerte de los suegros del imputado.

    Esa disputa habría sido determinante para que la mañana del 26 de marzo de 2025, cuando llegaba en su camioneta Ford Ranger hasta la empresa de plásticos de la que era dueño, en Quinta Normal, Jaime Solanes, de 72 años, recibiera tres tiros que le quitaron la vida.

    Un sujeto de nacionalidad venezolana, en situación migratoria irregular en Chile, esperó al tirador en un automóvil Chevrolet Sail color rojo y lo trasladó cuando consumó el crimen.

    Detención de conductor llevó la investigación a Cerda

    El conductor fue detenido en septiembre por personal del OS9 de Carabineros.

    “Con esa detención se pudo incautar evidencia que nos permitió saltar desde ese imputado directamente a quien encarga el delito al sicario”, afirmó el fiscal Barros en un diálogo con la prensa previo a la formalización de Cerda.

    De acuerdo a la investigación, el abogado consiguió el contacto del asesino a sueldo por una recomendación que le hizo el guardaespaldas de su exyerno, Gyvens Laguerre, un sujeto de nacionalidad haitiana conocido en el mundo artístico por su paso por el conjunto musical Reggaeton Boys y participación en programas de TV como el reality show Pelotón y Mekano, en la década pasada.

    Gyvens Laguerre administraba locales nocturnos en el barrio Bellavista y consiguió protección ante las extorsiones que afectan a los comerciantes de la zona de un sujeto conocido como Víctor, que aseguraba tener vínculos con el Tren de Aragua.

    En su declaración al Ministerio Público, el ex Reggaeton Boys relató una reunión que propició entre Víctor y Cerda, en la que se habría coordinado el crimen.

    “Miguel Ángel le dijo, si al sujeto hay que dispararle, se le dispara”, relató Gyvens Laguerre, recordando ese encuentro.

    El otrora artista tiene una hija de 14 años que es nieta de Cerda.

    Gyvens es el puente que conduce finalmente a que se pueda cometer el sicariato”, afirmó el fiscal Barros.

    El sicario, cuya identidad no se ha revelado, habría recibido un pago de entre 5 y 8 millones.

