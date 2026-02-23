La declaración de Gyvens, vocalista de Reggaeton Boys, que revela el sicariato: “Si al sujeto hay que dispararle, se le dispara”

Todo el fin de semana Gyvens Laguerre, el vocalista de Reggaeton Boys, estuvo detenido en una comisaría de Carabineros a la espera de ser formalizado. Esto por un caso que lleva adelante el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía por el delito de homicidio.

El fiscal regional Metropolitano Sur Hector Barros -en una audiencia seguida por el juez Juan Enrique Olivares del Sexto Juzgado de Garantía de Santiago- expuso los hechos por los cuales el Ministerio Público indaga al reguetonero como autor del delito de homicidio.

Si bien la audiencia continúa en desarrollo, y al cierre de esta edición la Fiscalía procedía a solicitar su prisión preventiva, todo indica que el equipo que lidera Barros está convencido del rol que tuvo Gyvens en el plan para mandar a asesinar a Jaime Solanes.

La víctima se trata del cuñado de Miguel Ángel Cerda, quien también es imputado por estos hechos y está enfrentando a la justicia ante el mismo tribunal. La relación de Gyvens con Cerda viene de hace varios años. El Ministerio Público ha podido determinar que el cantante tuvo una relación con una mujer de la cual nació su hija de 14 años. Cerda es el papá de su expareja, es decir, el abuelo de su hija.

En la declaración de Gyvens, a la que accedió La Tercera, se revela el plan detrás del sicariato que indaga la Fiscalía. “Quiero decir que hace varios años murió el papá de Loly. Desconozco el nombre de Loly, pero es la mamá de mi expareja. A partir del momento de la muerte del papá de Loly, sé que tuvieron un problema legal entre ellos, producto de la distribución de la plata de la herencia, porque la Loly cuidaba al papá, pero cuando falleció el papá, el hermano no quiso pagarle la plata, es decir el hermano de nombre Jaime. Producto de esto, Miguel Ángel o Loly demandaron a Jaime por dinero de la herencia”, se lee en su testimonio.

Luego el cantante de nacionalidad haitiana continuó desarrollando el asunto y contó que una vez, en diciembre de 2024, fue a la oficina de Cerda para conversar con él: “En la oficina me comentó que está con drama, que tiene que pagar un impuesto y que no querían pasarle la plata y que la Loly ya se estaba enfermando con ese tema, y que tenía problemas con la Loly. Todo esto se refería a que el hermano no quería pasarle la plata de herencia a Loly. Se refería en particular a la plata de un impuesto que tenía que pagar para liberar la plata y no perder su caso”.

Después de esa cita hubo otro encuentro en que el asunto en vez de mejorar, empeoró. “Después pasó Navidad y año nuevo, compartimos, pero no volvimos a tocar el tema, y en enero de año 2025, en su oficina conversé con Miguel Ángel, donde me mencionó que él tenía una diferencia con el hermano de Loly, porque este sujeto no tranzaba, era pesado, y que era un weón peligroso y matón, que sabía de armas. Por lo que le dije que tenía que calmarse, porque ya estaba el tema en tribunales. Además, me contó que iba a vender la oficina a un señor que conocía por temas legales, y la oficina la tenía que vender para pagar un impuesto, para que pudieran liberar una plata de la herencia del papá de la Loly, me decía que era harta plata, él iba a vender la oficina rápido, por tanto la iba a vender más barata, para pagar el impuesto que le están cobrando. En este momento, dijo que donde pillara a su cuñado, el hermano de su pareja, lo iba a matar ”, se lee en la declaración.

Gyvens le cuenta al abuelo de su hija que producto de amenazas en su contra, ha tenido que contratar personas que lo protejan y que los tiene desde octubre de 2025. En ese equipo hay un ciudadano venezolano de nombre Víctor: “A Victor lo conocí el año 2024, como en junio o julio, en donde me lo presentó Carlos, que es un venezolano, amigo mío, que trabajaba de seguridad en mis discotecas y además pintaba vehículos. Carlos se refiere a Victor y dice que él conocía a todos los del Tren, entonces saludé a Víctor y le invité a algo y le fui hablando todo lo que me había pasado con las extorsiones. Me dijo que no tenía que hacerles caso, porque o sino me iban a extorsionar cada vez con más dinero”.

Tiempo después, Gyvens le presentó Víctor a su exsuegro: “Le dije que era la persona que me había protegido de los que me estaban extorsionando y quedaron de reunirse en otro momento. Eso quedó ahí, Víctor se fue y Miguel Ángel se fue”.

El inicio del sicariato

Luego de eso, el vocalista procede a narrar el origen del plan, el que se gestó en otra oportunidad en su propia casa. “Cuando llega Víctor, Miguel Ángel estaba sentado en el mueble del living de mi casa y yo estaba sentado en un sillón azul. Víctor entró y se sentó en el mismo mueble que Miguel Ángel y luego se van Víctor y Miguel Ángel a la entradita de mi casa. En esa conversación Miguel Ángel le contó que tenía un drama y necesitaba que le hiciera una pega, en que le tenía que pegar un susto a un viejo pesado, para que le firmara un documento. Víctor le preguntó si estaba armado, y el sujeto le contó que siempre iba de caza, por lo que Víctor le dijo que iba a tener que ir armado también, y Miguel Ángel le dijo, si al sujeto hay que dispararle, se le dispara, lo dijo en estos términos: ‘Si hay que pegarle hay que pegarle’ ”, continúa el testimonio.

Gyvens le siguió relatando al fiscal Milibor Bugueño que esa conversación duró como 15 minutos y ahí su exsuegro “le contó que tenía problemas por este tema de la herencia, en este momento Miguel Ángel sacó dos papeles que tenían fotos impresas, que eran dos copias de lo mismo, me pasó uno y se quedó con el otro, en donde en la parte delantera tenía fotos de Jaime, de cuerpo y otra foto un poquito más alejada, también había fotos de camionetas de color blanca y roja, de una pared, de un portón de la fábrica y también de una casa, en donde además decía la dirección donde estaba”.

Al entregarle ese papel, Gyvens cuenta que Cerda le dijo a Víctor que podía encontrar a la persona en cualquiera de esos dos domicilios, que uno era su casa y otro una fábrica. “Ahí podía ubicar al viejo, refiriéndose al viejo como a don Jaime”, declaró el vocalista.

Luego de eso, Cerda se fue y Víctor le contó sus pasos a Gyvens: “Víctor me dice ‘el viejo está loco’, yo le voy a pasar a ‘El Causa para que haga la vuelta’, refiriéndose que le iba a presentar alguien que pudiera hacer lo que él quería, porque se dio cuenta que lo que quería Miguel Ángel no era pegarle un susto, si no que matarlo ”.

El rol de “El Causa”

“Yo no sé a quién se refería con ‘El Causa’, pero él decía que era una persona conocida de Víctor, como para hacer el encargo. En ese momento no hablaron de dinero, porque Víctor quería cuadrar cuánto cobraban los otros. Sé que Miguel Ángel con Víctor hablaron de plata, pero no sé cuánto dinero. Víctor en su momento me dijo que no lo iba a hacer él”, se lee en el testimonio ante el Ministerio Público.

Varios días después, ya con la víctima fallecida, Víctor tuvo un encuentro cerca de la casa de Gyvens, adentro de un auto, con Cerda y el sujeto identificado como “El Causa”. Luego de esa conversación, Gyvens fue a hablar con Víctor: “Vi a Víctor alterado y le pregunté ‘qué cagada te mandaste’ y ahí me dijo que prendiera la tele. Yo prendí la tele y vi que estaban hablando toda la tarde de la muerte de un empresario y yo reconocí que era Jaime, y yo le dije a Víctor, la cagaron feo, hermano. Le dije que no hay marcha atrás y Víctor me dice que no podía hablar nada, porque sabía las consecuencias y le dije, tú sabes que hablaste con el viejo, me dice que el que había sido era ‘El Causa’”.

Entre $5 y $8 millones

Luego de eso, Gyvens encaró a su exsuegro: “Le pregunté a Miguel Ángel si era verdad que se había mandado esta cagada, refiriéndome a la muerte de Jaime, y él decía, me tenía chato el weón. Me dijo que él ya había resuelto el problema. Me dijo no, si no tienes nada que ver. Por lo que me enojé con él porque se habían juntado en mi casa y los había presentado. Miguel Ángel me dijo que no podía contar ninguna wea”.

gyvens (1) la-cuarta

El testimonio termina con preguntas del fiscal Bugueño a lo que Gyvens empieza a aclarar algunos aspectos. Lo primero es que repite que “Miguel Ángel decía que donde pillara a su cuñado lo iba a matar, porque él había tenido que vender su oficina, pero que el otro no quería liberar la plata”. También detalla que Víctor le confirmó que fue él quien presentó a “El Causa” a Cerda y que era él quien haría el encargo.

Respecto del pago por el sicariato, esto fue lo que declaró Gyvens: “ Me contó Víctor que cada persona por haber ejecutado el encargo de Miguel Ángel se quedó con entre $5 a $8 millones . Además contó que producto de esto él había ganado un billete por la vuelta, de parte de Miguel Ángel. No me contó cuánto era. Esto me lo contó después cuando me lo topé en el Persa Biobío, unos días después del asesinato de Jaime. Recuerdo que Víctor, después del homicidio, unas semanas después, llegó a entregar un reloj para mi hijo como regalo de cumpleaños”.

Al cierre de su testimonio, el icónico vocalista de los Reggaeton Boys aclaró al Ministerio Público lo siguiente: “A mi Miguel Ángel no me pagó ni me ofreció nada por el contacto de Víctor. Miguel Ángel siempre habló con Víctor directamente”.