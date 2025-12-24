Quién es quién en el numeroso árbol genealógico del clan Kast

El 18 de enero de 1966 nació José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano y hoy presidente electo. Pero más allá de su trayectoria política que lo llevó a ganar los comicios en su tercer intento, también tiene una amplia historia familiar: es el menor de nueve hermanos, padre de nueve hijos, tío de casi cuarenta sobrinos y abuelo de cuatro nietos.

Y aunque la familia Kast no es originaria de Chile, el apellido ha terminado por instalarse con fuerza en la historia política del país. Sus padres, Michael Kast y Olga Rist, arribaron desde Alemania a mediados del siglo pasado. Se instalaron en Buin y mientras hacían crecer su negocio -la ahora gran cadena de locales Bavaria- también ampliaban la familia.

El primogénito de ellos, Miguel Kast Rist, fue el primero en entrar a la política. Sin embargo, su carrera se truncó a corta edad: a los 34 años falleció producto de un cáncer óseo.

Miguel no fue el único hermano que perdió el presidente electo: su hermana Mónica falleció a los dos años y Bárbara, a los 18.

El resto de los hermanos no se dedicó a la política. Érika, una de las mayores, se casó con el empresario Alfonso Maira Carlini. Luego está Christian, quien hoy es el encargado de manejar los negocios familiares que iniciaron sus padres: los más de 50 locales de comida, Bavaria y otros relacionados al ganado.

La sexta hija del matrimonio alemán radicado en Chile es Verónica, quien se casó Andrés Tocornal Vial, dueño de Agrícola Las Mellizas en Buin y Paine. Luego le sigue Gabriela, autora de libros religiosos para niños y quien se casó con Jaime Alcalde, exrector del DUOC. “ Somos una familia muy unida , hijos de inmigrantes alemanes, por lo que nuestro apoyo directo fuimos nosotros mismos. No teníamos familia en Chile. Nos enseñaron a surgir mediante el esfuerzo, la perseverancia y también nos hizo crecer el dolor como familia de perder a tres hermanos”, le contó una de las menores del matrimonio a El Mercurio en 2011.

Después de ella nació Hans, quien, siguiendo las tradiciones católicas de la familia, se convirtió en sacerdote. La última hermana antes de José Antonio es Rita.

Los nueve hijos del Presidente

José Antonio Kast, el menor del matrimonio de sus padres, también decidió tener una familia numerosa.

Tras egresar del colegio estudió Derecho en la Universidad Católica. Fue allí donde conoció a María Pía Adriasola, con quien se casó en 1991. De perfil más bien reservado durante la campaña, será ella quien lo acompañe en su aventura en La Moneda. “Les pido ahora ese sacrificio adicional de que me sigan acompañando en la Presidencia de la República junto a Pía, que va a ser una tremenda primera dama”, dijo en su extenso primer discurso como presidente electo.

Juntos tuvieron nueve hijos.

José Antonio, el mayor, acaba de ser electo como diputado por Santiago y a él le sigue María Josefina, psicóloga y quien en varias ocasiones apareció en la campaña. El tercer hijo es María Pía y luego de ella nació Nicolás, ingeniero comercial.

Matías, el hijo del medio, aunque es psicólogo de profesión ha compartido en varias oportunidades en sus redes sociales su trabajo como DJ.

Hay otros dos hijos de Kast que aún están en la universidad. Agustín tiene 23 años y es estudiante de Ingeniería Mecánica en la Universidad Católica, mientras que Trinidad tiene 24, estudia Medicina en la Universidad de Los Andes y en redes sociales comparte contenido relacionado a la religión.

Por último están Isabel y Benjamín, quienes recientemente egresaron del colegio y sus vidas están fuera del foco.

La vida pública de los Kast

Hay toda un ala de la numerosa familia Kast que ha adquirido notoriedad pública, la mayoría por su ligazón a la política, aunque otros más allá de ella.

“Estoy dedicado a la pega territorial”, dijo en una de las visitas a su padre en ‘La Moneda chica’ José Antonio Kast Adriasola, el mayor de los hijos del presidente electo, militante del Partido Republicano y recientemente electo diputado por el distrito 10 que componen Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, La Granja y San Joaquín.

Indirectamente, su hermano Nicolás también está ligado a la política al estar casado con Florencia Galilea, hija del presidente y senador de RN, Rodrigo Galilea.

Pero las actividades políticas vienen desde más atrás generacionalmente hablando: Miguel Kast Rist, el mayor de los hermanos del presidente electo, estudió economía y fue miembro del conocido grupo Chicago Boys, grupo de economistas que influyeron durante la dictadura. Fue ministro de Planificación, del Trabajo y presidente del Banco Central durante el régimen de Augusto Pinochet.

Dicho está: Verónica, otra de las hermanas de José Antonio Kast, es madre de Andrés Tocornal Kast, exconcejal de Buin.

Hans, también hermano del futuro Mandatario, adquirió notoriedad en 2011, al ser el primer cura en denunciar ante la Fiscalía a Fernando Karadima por abusos sexuales. A la postre, el exsacerdote fue marginado de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en El Bosque tras ser declarado culpable de abusos sexuales y psicológicos reiterados.

Fuera de su familia directa -padres, hermanos e hijos- también figuran nombres conocidos y vinculados al mundo político. Uno de ellos es su sobrino Felipe Kast, hijo de su fallecido hermano mayor Miguel Kast Rist. Es economista y exministro de Planificación durante la primera administración de Sebastián Piñera (2010-2014).

Además, cuenta con una larga trayectoria: ha sido diputado y hoy es senador, además de fundador de Evolución Política (Evópoli).

Asimismo, tres de los cuatro hermanos de Felipe Kast, es decir sobrinos del presidente electo, también optaron por la política. Pablo fue diputado entre 2018 y 2022, mientras que Tomás se desempeñó como concejal de Vitacura y ahora fue electo diputado, cargo que asumirá en 2026. A ellos se suma Bárbara, quien fue concejala en Paine y ahora también postuló a la Cámara Baja, aunque no logró resultar electa en las últimas votaciones. El otro hermano, Miguel, ejerce el sacerdocio.