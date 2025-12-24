SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Quién es quién en el numeroso árbol genealógico del clan Kast

    Varios miembros de la familia del presidente electo han optado por actividades de notoriedad pública y otros la han adquirido en el camino. El nuevo Mandatario tiene nueve hermanos, misma cantidad de hijos, cerca de 40 sobrinos y cuatro nietos.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    El 18 de enero de 1966 nació José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano y hoy presidente electo. Pero más allá de su trayectoria política que lo llevó a ganar los comicios en su tercer intento, también tiene una amplia historia familiar: es el menor de nueve hermanos, padre de nueve hijos, tío de casi cuarenta sobrinos y abuelo de cuatro nietos.

    Y aunque la familia Kast no es originaria de Chile, el apellido ha terminado por instalarse con fuerza en la historia política del país. Sus padres, Michael Kast y Olga Rist, arribaron desde Alemania a mediados del siglo pasado. Se instalaron en Buin y mientras hacían crecer su negocio -la ahora gran cadena de locales Bavaria- también ampliaban la familia.

    El primogénito de ellos, Miguel Kast Rist, fue el primero en entrar a la política. Sin embargo, su carrera se truncó a corta edad: a los 34 años falleció producto de un cáncer óseo.

    Miguel no fue el único hermano que perdió el presidente electo: su hermana Mónica falleció a los dos años y Bárbara, a los 18.

    El resto de los hermanos no se dedicó a la política. Érika, una de las mayores, se casó con el empresario Alfonso Maira Carlini. Luego está Christian, quien hoy es el encargado de manejar los negocios familiares que iniciaron sus padres: los más de 50 locales de comida, Bavaria y otros relacionados al ganado.

    La sexta hija del matrimonio alemán radicado en Chile es Verónica, quien se casó Andrés Tocornal Vial, dueño de Agrícola Las Mellizas en Buin y Paine. Luego le sigue Gabriela, autora de libros religiosos para niños y quien se casó con Jaime Alcalde, exrector del DUOC. “Somos una familia muy unida, hijos de inmigrantes alemanes, por lo que nuestro apoyo directo fuimos nosotros mismos. No teníamos familia en Chile. Nos enseñaron a surgir mediante el esfuerzo, la perseverancia y también nos hizo crecer el dolor como familia de perder a tres hermanos”, le contó una de las menores del matrimonio a El Mercurio en 2011.

    Después de ella nació Hans, quien, siguiendo las tradiciones católicas de la familia, se convirtió en sacerdote. La última hermana antes de José Antonio es Rita.

    Los nueve hijos del Presidente

    José Antonio Kast, el menor del matrimonio de sus padres, también decidió tener una familia numerosa.

    Tras egresar del colegio estudió Derecho en la Universidad Católica. Fue allí donde conoció a María Pía Adriasola, con quien se casó en 1991. De perfil más bien reservado durante la campaña, será ella quien lo acompañe en su aventura en La Moneda. “Les pido ahora ese sacrificio adicional de que me sigan acompañando en la Presidencia de la República junto a Pía, que va a ser una tremenda primera dama”, dijo en su extenso primer discurso como presidente electo.

    Juntos tuvieron nueve hijos.

    José Antonio, el mayor, acaba de ser electo como diputado por Santiago y a él le sigue María Josefina, psicóloga y quien en varias ocasiones apareció en la campaña. El tercer hijo es María Pía y luego de ella nació Nicolás, ingeniero comercial.

    Matías, el hijo del medio, aunque es psicólogo de profesión ha compartido en varias oportunidades en sus redes sociales su trabajo como DJ.

    Hay otros dos hijos de Kast que aún están en la universidad. Agustín tiene 23 años y es estudiante de Ingeniería Mecánica en la Universidad Católica, mientras que Trinidad tiene 24, estudia Medicina en la Universidad de Los Andes y en redes sociales comparte contenido relacionado a la religión.

    Por último están Isabel y Benjamín, quienes recientemente egresaron del colegio y sus vidas están fuera del foco.

    La vida pública de los Kast

    Hay toda un ala de la numerosa familia Kast que ha adquirido notoriedad pública, la mayoría por su ligazón a la política, aunque otros más allá de ella.

    “Estoy dedicado a la pega territorial”, dijo en una de las visitas a su padre en ‘La Moneda chica’ José Antonio Kast Adriasola, el mayor de los hijos del presidente electo, militante del Partido Republicano y recientemente electo diputado por el distrito 10 que componen Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, La Granja y San Joaquín.

    Indirectamente, su hermano Nicolás también está ligado a la política al estar casado con Florencia Galilea, hija del presidente y senador de RN, Rodrigo Galilea.

    Pero las actividades políticas vienen desde más atrás generacionalmente hablando: Miguel Kast Rist, el mayor de los hermanos del presidente electo, estudió economía y fue miembro del conocido grupo Chicago Boys, grupo de economistas que influyeron durante la dictadura. Fue ministro de Planificación, del Trabajo y presidente del Banco Central durante el régimen de Augusto Pinochet.

    Dicho está: Verónica, otra de las hermanas de José Antonio Kast, es madre de Andrés Tocornal Kast, exconcejal de Buin.

    Hans, también hermano del futuro Mandatario, adquirió notoriedad en 2011, al ser el primer cura en denunciar ante la Fiscalía a Fernando Karadima por abusos sexuales. A la postre, el exsacerdote fue marginado de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en El Bosque tras ser declarado culpable de abusos sexuales y psicológicos reiterados.

    Fuera de su familia directa -padres, hermanos e hijos- también figuran nombres conocidos y vinculados al mundo político. Uno de ellos es su sobrino Felipe Kast, hijo de su fallecido hermano mayor Miguel Kast Rist. Es economista y exministro de Planificación durante la primera administración de Sebastián Piñera (2010-2014).

    Además, cuenta con una larga trayectoria: ha sido diputado y hoy es senador, además de fundador de Evolución Política (Evópoli).

    Asimismo, tres de los cuatro hermanos de Felipe Kast, es decir sobrinos del presidente electo, también optaron por la política. Pablo fue diputado entre 2018 y 2022, mientras que Tomás se desempeñó como concejal de Vitacura y ahora fue electo diputado, cargo que asumirá en 2026. A ellos se suma Bárbara, quien fue concejala en Paine y ahora también postuló a la Cámara Baja, aunque no logró resultar electa en las últimas votaciones. El otro hermano, Miguel, ejerce el sacerdocio.

    Más sobre:José Antonio KastFamiliaHijosHermanos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rusia prevé reanudar próximamente los contactos con EE.UU. sobre el plan de paz para Ucrania

    Frustran fuga desde cárcel de Limache: encuentran excavación en sitio aledaño al penal

    Bolsonaro ingresa al hospital para una cirugía en medio de importante dispositivo de seguridad

    Vocera de Kast defiende rol de primera dama ante críticas de Karamanos y no cierra la puerta ministerial a Kaiser

    Gremio de la minería designa a Alejandro Canut de Bon como nuevo director en la estatal Enami

    Israel lanza una nueva batería de ataques contra el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

    Lo más leído

    1.
    Encuentran cadáver a un costado de la vía, maniatado y con al menos tres impactos de bala en San José de Maipo

    Encuentran cadáver a un costado de la vía, maniatado y con al menos tres impactos de bala en San José de Maipo

    2.
    El imperio que construyó Dora Jiménez en la cárcel de San Joaquín con un tarifario para droga y pagos con favores sexuales

    El imperio que construyó Dora Jiménez en la cárcel de San Joaquín con un tarifario para droga y pagos con favores sexuales

    3.
    Familia es asaltada y agredida por al menos seis sujetos en vivienda de Puente Alto

    Familia es asaltada y agredida por al menos seis sujetos en vivienda de Puente Alto

    4.
    Caso Gustavo Gatica: Johannes Kaiser llega hasta el centro de justicia para prestar su apoyo a Claudio Crespo en alegatos de clausura

    Caso Gustavo Gatica: Johannes Kaiser llega hasta el centro de justicia para prestar su apoyo a Claudio Crespo en alegatos de clausura

    5.
    Supergripe H3N2: expertos descartan que sea un virus nuevo y no prevén brote antes del invierno

    Supergripe H3N2: expertos descartan que sea un virus nuevo y no prevén brote antes del invierno

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    ¿Cómo cambiar un regalo? Sernac explica el funcionamiento de la garantía legal

    ¿Cómo cambiar un regalo? Sernac explica el funcionamiento de la garantía legal

    Rating del martes 23 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 23 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora cierran los supermercados y malls este miércoles 24 de diciembre

    A qué hora cierran los supermercados y malls este miércoles 24 de diciembre

    Frustran fuga desde cárcel de Limache: encuentran excavación en sitio aledaño al penal
    Chile

    Frustran fuga desde cárcel de Limache: encuentran excavación en sitio aledaño al penal

    Vocera de Kast defiende rol de primera dama ante críticas de Karamanos y no cierra la puerta ministerial a Kaiser

    Indagan disparo de carabinero a presunta estafadora que habría intentado atropellarlo en Cerrillos

    “Ajustes manuales irregulares”: Clínica Las Condes anuncia millonario cambio contable y prepara acciones judiciales
    Negocios

    “Ajustes manuales irregulares”: Clínica Las Condes anuncia millonario cambio contable y prepara acciones judiciales

    Gremio de la minería designa a Alejandro Canut de Bon como nuevo director en la estatal Enami

    ¿Joaquín Villarino a Codelco?: “No cabe ninguna duda que es halagador (...) Estoy muy bien donde estoy”

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia
    Tendencias

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Qué se sabe del despliegue de tropas y aeronaves adicionales de EEUU en el Caribe

    Paqui Meneghini aborda su salida de O’Higgins mientras afina su llegada a la U
    El Deportivo

    Paqui Meneghini aborda su salida de O’Higgins mientras afina su llegada a la U

    Concepción entrega una lista de nueve jugadores que no seguirán en su retorno a Primera

    Nuevo golpe al LIV Golf de Joaquín Niemann: Brooks Koepka anuncia su salida del circuito y el PGA Tour le abre las puertas

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande
    Finde

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Qué esperar de la decisiva segunda tanda del final de Stranger Things: ¿quiénes corren mayor peligro?
    Cultura y entretención

    Qué esperar de la decisiva segunda tanda del final de Stranger Things: ¿quiénes corren mayor peligro?

    Cómo Joe Pesci y Daniel Stern se transformaron en los villanos de Mi Pobre Angelito

    Mi Burrito Sabanero, la historia de un hit navideño con voz de niño (y por el que no ganó un peso)

    Bolsonaro ingresa al hospital para una cirugía en medio de importante dispositivo de seguridad
    Mundo

    Bolsonaro ingresa al hospital para una cirugía en medio de importante dispositivo de seguridad

    Israel lanza una nueva batería de ataques contra el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

    Trump propone cancelar las licencias de televisión de las cadenas de EE.UU. que le son críticas

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés
    Paula

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años