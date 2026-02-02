Quiénes son los aspirantes a liderar la Fiscalía Centro Norte que expondrán este lunes en la Corte

Los 10 candidatos que postulan para encabezar la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y que buscan suceder a Xavier Armendáriz.

A las 14.00 de este lunes está programado que los diez aspirantes a dirigir la Fiscalía Centro Norte expongan ante los plenos de la Corte de Apelaciones de Santiago y de San Miguel.

Se trata del primer filtro que otorga la ley para convertirse en fiscal regional, donde los magistrados de los dos tribunales de alzada de la Región Metropolitana escogerán una terna. Desde allí el fiscal nacional, Ángel Valencia, deberá escoger a uno de los candidatos.

De este modo, en el salón plaza Montt Varas y con transmisión en vivo, los postulantes presentarán sus mejores argumentos respecto a por qué debiesen ser ellos los jefes de la Fiscalía más importante de la Región Metropolitana. El fiscal regional Xavier Armendáriz concluye su período en abril.

Mario Carrera

El jefe de la Fiscalía de Arica, Mario Carrera, es uno de los dos fiscales regionales que está entre los aspirantes al sillón que dejará Xavier Armendáriz. Carrera, cercano al fiscal nacional, asumió en esa jurisdicción en 2021. Ha tenido varios casos complejos durante el último tiempo. Uno de ellos terminó en las 34 condenas que obtuvo para miembros de Los Gallegos. Y es que justamente esa ha sido una de sus principales batallas en el norte: desbaratar agrupaciones de origen internacional, entre venezolanas y ecuatorianas, y llevarlas a tribunales.

En paralelo, Valencia lo designó para investigar al exfiscal regional Oriente Manuel Guerra luego de que este fuera vinculado a chats con el abogado Luis Hermosilla. Asimismo, se encuentra investigando la muerte del conscripto del Ejército Franco Vargas, donde formalizó a cinco exmilitares que terminaron en prisión preventiva.

Entre 2022 y 2025, recuerdan de esa Fiscalía, ha desarticulado cinco grandes organizaciones de crimen organizado transnacional: Los Gallegos del Tren de Aragua (venezolana), Tren del Coro (venezolana), Los Costeños (colombiana), y Los Lobos (ecuatoriana). Una quinta agrupación corresponde a la banda del Kussy (chilena).

El discurso que expondrá este lunes, dicen cercanos a Carrera, estará centrado en la lucha contra el crimen organizado y la modernización de los procesos al interior de la Fiscalía, además de centrarse en ampliar y mejorar las relaciones con las policías, con otras autoridades y con la comunidad en general.

Héctor Barros

El otro fiscal regional que está en la pelea es Héctor Barros, jefe de la zona Metropolitana Sur.

Barros, quien además es el coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) en la Región Metropolitana, ingresó al Ministerio Público en 2001, al inicio de la reforma procesal penal, en La Serena.

En 2004 volvió a Santiago para integrarse como fiscal adjunto de la Fiscalía Sur, lugar donde se especializó en la persecución de robos, crimen organizado y atentados explosivos. En ese equipo, de hecho, también estuvo como fiscal Ángel Valencia, por ese entonces bajo el alero de Barros. Allí fue donde Barros y Valencia se conocieron.

Barros es quien trabajó en las primeras condenas por secuestros, asociación ilícita y lavado de activos de narcotraficante del nuevo sistema procesal penal, subrayan desde su Fiscalía. Justamente, en cuanto a casos de bombas, investigó a Luciano Pitronello, por los paquetes explosivos enviados a una comisaría de Huechuraba al entonces presidente de Codelco, Óscar Landerretche; al exdirector del Metro y futuro ministro de Transportes, Louis de Grange y a la oficina del exministro Rodrigo Hinzpeter, así como también la bomba que detonó en el subcentro de la estación de Metro Escuela Militar.

Dentro de los últimos casos mediáticos que tiene a su cargo está la investigación por la muerte del exteniente venezolano Ronald Ojeda, donde ha dicho que se trató de un encargo del régimen de Nicolás Maduro.

Barros, quien es docente del área procesal penal de futuros policías en la Escuela de Investigaciones Policiales de la PDI, el lunes expondrá sobre la base de su experiencia de 25 años en la Fiscalía, especialmente en Fiscalía Metropolitana Sur y en ECOH RM en lo relativo a crimen organizado.

Francisco Jacir

Cercano al fiscal Armendáriz, Francisco Jacir, fiscal jefe de Santiago Centro, es la carta para dar continuidad a la Centro Norte.

Con Armendáriz se conoció en la Fiscalía Oriente, en 2007, donde investigaron la primera parte del caso Bombas. Sin embargo, el caso pasó posteriormente a manos del fiscal regional Sur, Alejandro Peña, por decisión del entonces fiscal nacional Sabas Chahuán.

Asumió junto al fiscal regional Centro Norte la causa contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, imputado por delitos sexuales. Es en esa investigación donde ha tomado declaraciones de testigos y ha encabezado peritajes en torno al caso.

En el pasado, investigó amenazas a la fiscal Ximena Chong en el marco del estallido, logrando una condena. En 2023, obtuvo la condena a Francisco Frei, hermano del expresidente Eduardo Frei, por varios delitos económicos.

Pedro Narváez

El siguiente postulante a encabezar la Fiscalía Centro Norte es el director de la Unidad de Estudios de la Defensoría Penal Pública (DPP), Pedro Narváez, quien representa al mundo judicial fuera del Ministerio Público.

Abogado de la Universidad de Chile, inició su carrera profesional en 1983. Desde el 2005 y hasta la fecha, se desempeña al interior de la DPP, principalmente en la repartición de la Defensoría Metropolitana Sur.

Además de su marcada historia profesional en la Defensoría, el abogado especialista en derecho penal también ha sido académico en diferentes casas de estudio, como Inacap o la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología.

Carlos Quezada

25 años litigando en materia penal de manera independiente lleva el abogado Carlos Quezada. En esa trayectoria, recuerda junto a La Tercera, ha tenido varios casos mediáticos. Entre ellos, representando a familiares de fallecidos en el incendio de la cárcel San Miguel, defendiendo al químico farmacéutico Winston Michelson y como querellante en un caso contra cinco ejecutivos del laboratorio B. Braun Medical, cuyo suplemento alimenticio defectuoso ADN Nutricomp causó siete muertes.

El lunes expondrá sobre varios focos: adaptarse a la llegada de la Fiscalía Supraterritorial, fusionar focos que permitan mayor eficacia penal y generar un mayor acercamiento de la Fiscalía con la comunidad.

Marcelo Cabrera

Marcelo Cabrera es el fiscal jefe de Santiago Norte. Lleva 22 años de carrera en el Ministerio Público. Entre sus casos más conocidos, el persecutor lidera la investigación en contra del exalcalde Daniel Jadue por su rol en el caso Farmacias Populares. En este, Jadue arriesga 18 años de cárcel.

Cabrera también estuvo a cargo de la investigación en contra de los responsables de la golpiza del perro “Cholito” , lo cual generó la ley del mismo nombre. Asimismo, fue parte de una investigación interna de la Fiscalía en la cual se acusó a un trabajador de conductas inapropiadas contra seis funcionarias.

Ricardo Peña

Quien también está en la carrera por presidir la Fiscalía Centro Norte es uno de los integrantes de dicho organismo. Se trata del actual fiscal adjunto Ricardo Peña, quien forma parte del Ministerio Público, en esa misma Fiscalía, desde 2004. En el ente persecutor, Peña ha sido fiscal jefe local Santiago Centro y de la Fiscalía de Flagrancias, en la cual fue el encargado de instalarla.

Como persecutor, según señalan conocedores de su carrera, se ha especializado en delitos violentos, especialmente robos. En su carrera, ha dirigido investigaciones como el crimen del cabo Luis Moyano en el asalto al Banco Security , la sustracción de un recién nacido en el Hospital San Borja el 2012 o el descuartizamiento de una mujer colombiana en el río Mapocho el 2016.

En su carrera profesional, también se ha desempeñado como asesor jurídico en el Colegio Médico de Chile, en el Instituto de Salud Público y fue defensor jefe en la Defensoría Pública de Viña del Mar el 2003. Es especialista en derecho penal y cuenta con especializaciones en psiquiatría forense, litigaciones y en derechos de salud.

Jaime Jansana

Si bien nunca ha desempeñado funciones en el Ministerio Público, Jaime Jansana ya postuló una vez a un cargo en la Fiscalía: fue en 2015 cuando quiso ocupar el cargo de fiscal nacional, aunque no terminó siendo electo.

Quien es hoy ministro suplente del Primer Tribunal Electoral, se desempeñó en el pasado como abogado defensor del entonces candidato presidencial Tomás Jocelyn-Holt en el caso firmas.

Asimismo, Jansana es presidente de la Liga de Defensores Penales y Penitenciarios de Chile y profesor de la Universidad Central.

Marcela Adasme

Con una carrera de 22 años como fiscal, Marcela Adasme se desempeña hoy como jefa de SACFI -una unidad que se encarga de investigar redes o fenómenos criminales- Centro Norte.

Actualmente investiga la causa por el homicidio del cabo primero Daniel Palma, quien fue asesinado por dos disparos en el rostro en una fiscalización el 5 de abril del 2023. El crimen se encuentra en etapa de juicio oral y los dos imputados arriesgan presidio perpetuo calificado.

Adasme también fue parte de la investigación por el homicidio de la periodista Francisca Sandoval y en este momento mantiene en su cartera de causas la investigación por un cuádruple homicidio de menores en la comuna de Quilicura perpetrado en julio de 2024.

Víctor Núñez

A punto de cumplir 20 años en el Ministerio Público, Víctor Núñez trabaja en la Fiscalía Metropolitana Sur. Investigó y logró condenar al exalcalde de San Ramón Miguel Ángel Aguilera, quien fue autor de los delitos de lavado de activos e incremento patrimonial injustificado.

También investigó el mediático caso bombas entre 2010 y 2012. En este, el Tercer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago absolvió a todos los acusados por considerar que la Fiscalía no logró acreditar su participación en los hechos.