SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Quintana (PPD) estima que la tramitación de sala cuna universal y FES “difícilmente” pueda quedar terminada en dos semanas

    El senador y presidente del PPD señaló que “a esta altura es muy poco lo que se puede sacar desde el punto de vista legislativo"

    Por 
    Javiera Ortiz
    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    El senador y presidente del Partido por la Democracia, Jaime Quintana, señaló que “difícilmente” podrán quedar terminados los proyectos de sala cuna universal y de Financiamiento para la Educación Superior (FES) en las dos semanas que restan de ciclo parlamentario.

    En dialogo con Radio Infinita, el timonel del PPD sostuvo que “a esta altura es muy poco lo que se puede sacar desde el punto de vista legislativo. Creo que los temas que conversamos en diciembre siguen siendo temas que están hoy día en el tapete, como sala cuna o FES”.

    Desde el oficialismo han responsabilizado directamente a la oposición de entorpecer la tramitación en el Congreso de estos proyectos emblemáticos del Ejecutivos ad portas del fin del ciclo parlamentario.

    En esos temas se puede avanzar en acuerdos políticos, porque son temas de Estado, son temas que si no quedan resueltos de este gobierno, van a ser un problema para el gobierno que sigue. Yo creo que a esta altura imagino que el gobierno que asuma lo habrá analizado”, agregó Quintana.

    Adicionalmente, el senador estimó que se puede avanzar en cuanto a cerrar definiciones políticas transversales con la actual oposición. Sin embargo, señaló que “difícilmente podríamos decir que algún otro proyecto pueda quedar terminado en las dos semanas que restan”.

    Polémica por cable submarino

    El timonel del PPD se refirió a la polémica que ha surgido en torno a sanción del gobierno de Estados Unidos, que revocó la visa del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y la de otros dos funcionarios del gobierno, a raíz del proyecto de cable submarino que uniría Valparaíso y Hong Kong, de la empresa China Mobile.

    “Hay un tema de soberanía que está en juego. No solo un tema de soberanía digital, sino un tema de soberanía política”, apuntó Quintana.

    El senador recordó que este proyecto corresponde a una “política de Estado” que se remonta al gobierno de Sebastián Piñera. “Esto es un tema que si bien al gobierno actual le quedan dos semanas de mandato, el próximo gobierno también tendrá que analizar finalmente cómo nos vamos a comportar”, afirmó.

    En esa misma línea, Quintana señaló que este proyecto es clave para el país y el gobierno no debe tomar decisiones apresuradas. “Tenemos que mirar y analizar en su mérito, no puede dejar de considerar lo que es una proyección y una decisión estratégica de Chile respecto de su diversificación en materia de fibra con los distintos continentes”, sostuvo.

    Más sobre:Jaime QuintanaSala Cuna UniversalFESCable submarino

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast por controversia por cable chino: “Hay muchas situaciones que hay que ir aclarando”

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Warner Bros. Discovery recibe oferta mejorada de Paramount y la someterá a revisión mientras sigue vigente acuerdo con Netflix

    Irán advierte de que “dará una lección inolvidable al enemigo” en caso de “una guerra impuesta”

    Chilenos en México relatan las horas de tensión que se viven luego de la muerte de “el Mencho”, líder del CJNG

    Parque Arauco anuncia nuevas inversiones por US$277 millones

    Lo más leído

    1.
    Ministro Muñoz visó concesión de proyecto chino, pero el decreto fue anulado dos días después

    Ministro Muñoz visó concesión de proyecto chino, pero el decreto fue anulado dos días después

    2.
    Reforma al sistema político: Gobierno se abre a rebajar al 0,3% umbral de firmas para constituir partidos

    Reforma al sistema político: Gobierno se abre a rebajar al 0,3% umbral de firmas para constituir partidos

    3.
    Las versiones de los ministros de Boric sobre el cable submarino chino y que un decreto anulado echa por tierra

    Las versiones de los ministros de Boric sobre el cable submarino chino y que un decreto anulado echa por tierra

    4.
    Gobierno deja en suspenso avance de proyecto chino y EE.UU. amenaza con sacar a Chile de la Visa Waiver

    Gobierno deja en suspenso avance de proyecto chino y EE.UU. amenaza con sacar a Chile de la Visa Waiver

    5.
    Kast confirma al general (r) del Ejército Christian Bolívar como subsecretario de Fuerzas Armadas

    Kast confirma al general (r) del Ejército Christian Bolívar como subsecretario de Fuerzas Armadas

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Rating del lunes 23 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 23 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Huachipato vs. Carabobo por la Copa Libertadores

    Dónde y a qué hora ver a Huachipato vs. Carabobo por la Copa Libertadores

    Los artistas que estarán en el Festival de Viña 2026 durante este martes

    Los artistas que estarán en el Festival de Viña 2026 durante este martes

    Kast por controversia por cable chino: “Hay muchas situaciones que hay que ir aclarando”
    Chile

    Kast por controversia por cable chino: “Hay muchas situaciones que hay que ir aclarando”

    Chilenos en México relatan las horas de tensión que se viven luego de la muerte de “el Mencho”, líder del CJNG

    Rating del lunes 23 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Warner Bros. Discovery recibe oferta mejorada de Paramount y la someterá a revisión mientras sigue vigente acuerdo con Netflix
    Negocios

    Warner Bros. Discovery recibe oferta mejorada de Paramount y la someterá a revisión mientras sigue vigente acuerdo con Netflix

    Parque Arauco anuncia nuevas inversiones por US$277 millones

    Ministra Rojas defiende criterios ambientales tras rechazo a Dominga: “Un buen estudio de impacto avanza y fluye rápidamente”

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años
    Tendencias

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    3 beneficios de comer lentejas, el “superalimento” recomendado por los médicos

    “Me gustaría verlos en la final de Wimbledon”: los hermanos Diego y Nicolás Jarry van por el sueño de su abuelo Jaime Fillol
    El Deportivo

    “Me gustaría verlos en la final de Wimbledon”: los hermanos Diego y Nicolás Jarry van por el sueño de su abuelo Jaime Fillol

    “Nunca tendremos jugadores racistas”: presidente del Benfica saca la voz tras la sanción provisoria de la UEFA a Prestianni

    El nuevo reconocimiento a Manuel Pellegrini que se gana las portadas en España

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    El cardenal Fernando Chomali alude al show de Kramer en Viña: “Con la fe de los chilenos no se juega”
    Cultura y entretención

    El cardenal Fernando Chomali alude al show de Kramer en Viña: “Con la fe de los chilenos no se juega”

    Bomba Estéreo cierra la segunda noche de Viña con un llamativo escenario con hongos, Flor de Rap y su hit con Bad Bunny

    Mira aquí el show completo de Rodrigo Villegas en el Festival de Viña 2026

    Irán advierte de que “dará una lección inolvidable al enemigo” en caso de “una guerra impuesta”
    Mundo

    Irán advierte de que “dará una lección inolvidable al enemigo” en caso de “una guerra impuesta”

    Estados Unidos insta a Sheinbaum a mantener la “determinación” contra el narcotráfico tras el “gran golpe” al Cártel Jalisco Nueva Generación

    La muerte de “El Mencho” pondrá a prueba la precaria situación del Estado mexicano

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio