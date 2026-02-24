Quintana (PPD) estima que la tramitación de sala cuna universal y FES “difícilmente” pueda quedar terminada en dos semanas

El senador y presidente del Partido por la Democracia, Jaime Quintana, señaló que “difícilmente” podrán quedar terminados los proyectos de sala cuna universal y de Financiamiento para la Educación Superior (FES) en las dos semanas que restan de ciclo parlamentario.

En dialogo con Radio Infinita, el timonel del PPD sostuvo que “a esta altura es muy poco lo que se puede sacar desde el punto de vista legislativo. Creo que los temas que conversamos en diciembre siguen siendo temas que están hoy día en el tapete, como sala cuna o FES”.

Desde el oficialismo han responsabilizado directamente a la oposición de entorpecer la tramitación en el Congreso de estos proyectos emblemáticos del Ejecutivos ad portas del fin del ciclo parlamentario.

“En esos temas se puede avanzar en acuerdos políticos, porque son temas de Estado, son temas que si no quedan resueltos de este gobierno, van a ser un problema para el gobierno que sigue. Yo creo que a esta altura imagino que el gobierno que asuma lo habrá analizado”, agregó Quintana.

Adicionalmente, el senador estimó que se puede avanzar en cuanto a cerrar definiciones políticas transversales con la actual oposición. Sin embargo, señaló que “difícilmente podríamos decir que algún otro proyecto pueda quedar terminado en las dos semanas que restan”.

Polémica por cable submarino

El timonel del PPD se refirió a la polémica que ha surgido en torno a sanción del gobierno de Estados Unidos, que revocó la visa del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y la de otros dos funcionarios del gobierno, a raíz del proyecto de cable submarino que uniría Valparaíso y Hong Kong, de la empresa China Mobile.

“Hay un tema de soberanía que está en juego. No solo un tema de soberanía digital, sino un tema de soberanía política”, apuntó Quintana.

El senador recordó que este proyecto corresponde a una “política de Estado” que se remonta al gobierno de Sebastián Piñera. “Esto es un tema que si bien al gobierno actual le quedan dos semanas de mandato, el próximo gobierno también tendrá que analizar finalmente cómo nos vamos a comportar”, afirmó.

En esa misma línea, Quintana señaló que este proyecto es clave para el país y el gobierno no debe tomar decisiones apresuradas. “Tenemos que mirar y analizar en su mérito, no puede dejar de considerar lo que es una proyección y una decisión estratégica de Chile respecto de su diversificación en materia de fibra con los distintos continentes”, sostuvo.