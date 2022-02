Radiografía a ingresos UCI por Covid: cuál es la incidencia de hospitalización de no vacunados y con esquema incompleto

El 9 de febrero se publicó un nuevo Informe Epidemiológico; documento elaborado por el Ministerio de Salud (Minsal) para detallar la situación del país respecto de los casos confirmados por Covid-19, considerando la protección atribuible a la vacunación en diferentes grupos etarios.

En el texto se detalló la incidencia de contagios por coronavirus ingresados a Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) entre el 30 de enero y 5 de febrero según el “estado de protección vacunal” y el grupo etario; datos que fueron abordados esta jornada por el ministro de Salud, Enrique Paris, en un nuevo balance sobre la situación epidemiológica.

Hace tres días, el secretario de Estado había señalado que del total de personas hospitalizadas en UCI por Covid-19 al 7 de febrero, el 63% no contaba con su esquema de vacunación completo. Incluso, a modo de ejemplo, Paris precisó en las personas entre 51 y 60 años que no están al día con el esquema de inoculación, señalando que quienes pertenecen a aquel rango de edad y no se han vacunado ingresan a UCI “casi 100 veces más que la gente vacunada”.

De acuerdo con el informe publicado recientemente, la incidencia de casos ingresados a UCI en aquel rango etario y que no cuentan con el esquema de vacunación completo o no poseen ninguna dosis es de 15,9% por 100 mil habitantes, algo que el ministro de Salud calificó como “preocupante”.

“Esta gente que no se ha vacunado en este grupo de edad es la que más está ingresando a las Unidades de Cuidados Intensivos y, probablemente, es la que más va a fallecer”, precisó durante el balance televisivo.

Para quienes pertenecen al mismo rango etario, pero sí contemplan su protección completa, la incidencia es de 6,5% por cada 100 mil habitantes, mientras que para las personas que tienen todo el esquema, incluyendo las dosis de refuerzo, disminuye a 0,7%.

Las personas que tienen entre 41 a 51 años, y que no tienen protección vacunal completa o no cuentan con ninguna dosis, la incidencia se cifra en 6,1%. En tanto, Paris detalló que la incidencia “en el caso de aquellos (del mismo rango etario) que sí contaban con un esquema de vacunación completo fue de 1,3 casos por 100 mil habitante y para aquellos que contaban además con la dosis de refuerzo después de 14 días fue de solo 0,3% por 100 mil habitantes”.

Por otro lado, la incidencia de las personas de entre 31 y 40 años y que tienen su esquema de vacunación incompleto o ninguna dosis es de 4,5%; para quienes tienen protección completa es de 1,3%; y para quienes tienen todo el esquema de inoculación más las dosis de refuerzo es de 0,3%.

“La incidencia de casos UCI se ve claramente disminuido para aquellos que completan su esquema de vacunación junto a su dosis de refuerzo”, declaró tras presentar los datos el ministro de Salud.

Este martes, según los datos entregados por el Minsal y que reportaron 36.635 casos nuevos de Covid-19 -la cifra diaria más alta desde el 22 de julio-, también se registró un récord en el número de personas hospitalizadas en UCI a causa del coronavirus.

Cuando aún prevalecía la variante Delta en el país, la cifra de ingresos UCI llegó a 706 pacientes. Sin embargo, hoy -con la presencia de la variante Ómicron-, aquel índice se consignó en 720, el más alto desde el 28 de agosto del año pasado.

Tasa de mortalidad

El Informe Epidemiológico también presentó datos respecto a la tasa de mortalidad entre el 30 de enero y 5 de febrero, la cual también fue abordada por el ministro de Salud durante esta jornada.

La tasa de mortalidad por cada 100 mil habitantes, en el grupo sin protección vacunal o protección incompleta, fue de 2,6 fallecidos. En cambio, en el grupo que posee su esquema de vacunación completo fue de 2,0.

Para quienes cuentan con todo su esquema de inoculación, además de las dosis de refuerzo, la tasa de mortalidad disminuye a 0,6 fallecidos, es decir, “una baja muy significativa” según indicó Paris.