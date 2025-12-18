SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Radiografía del consumo de alcohol: 70% cree que a los chilenos les da lo mismo si hay más o menos muertos por accidentes

    El estudio reveló también que 61% de los encuestados cree que los conductores ebrios temen más ser detenidos por Carabineros, por sobre causar daño o la muerte de personas.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    La Asociación Pro Consumo Responsable de Bebidas Espirituosas de Chile (Aprocor) realizó la “Radiografía del consumo de bebidas con alcohol durante fiestas de fin de año”, el estudio señaló que 70% cree que a los chilenos les da lo mismo si hay más o menos muertos por accidentes.

    La encuesta está en el marco de las actividades de concientización para promover una movilidad segura y el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, junto al presidente de la Aprocor, Juan Pablo Solís, y el gerente de seguridad vial de la Mutual de Seguridad, Luis Alberto Stuven, fueron quienes la presentaron.

    Entre las principales dimensiones, se preguntó por los miedos al conducir bajo los efectos del alcohol y en ello se dio cuenta que los chilenos creen que conductores ebrios temen más a ser detenidos por Carabineros (61%) y chocar el auto (19%), por sobre causar daño o la muerte a las personas.

    Respecto a ello, el secretario de estado aseveró que “es muy duro como autoridades y como personas de la calle reconocer que hay personas que están más preocupadas del parte eventual del carabinero de eventualmente chocar el automóvil que realmente del daño que le puede generar de por vida a un peatón, a un ciclista, a un niño en otro vehículo y que le puede costar la vida o generar lesiones gravísimas de por vida”.

    Otro punto es la conducción potencial tras beber alcohol, es decir, la probabilidad de que cercanos conduzcan bajo los efectos del alcohol y aquello creció casi al doble respecto a los últimos 2 años. En 2023 un 26% lo encontraba “muy probable”, en 2024 esta pregunta aumentó a 36% y este año alcanzó un 44%.

    Respecto a la proyección de consumo de alcohol en fiestas de fin de año, la mayoría de las personas (52%) cree que el consumo de alcohol durante las fiestas de fin de año se mantendrá igual al del año anterior. Vale decir, 1 de cada 2 encuestados.

    Por otra parte, también se consultó sobre la fiscalización y sanciones, donde aparece una importante sensación de falta de control, ya que 3 de cada 5 encuestados (55%), declara como “poco probable” ser controlado por equipos policiales durante las fiestas.

    Por otro lado, solo 1 de cada 10 personas asocia la conducción en estado de ebriedad a algún tipo de sanción.

    Mientras que, detectaron que en el punto normalización del riesgo, a nivel de menciones, cerca del 70% cree que a los chilenos les da lo mismo si hay más o menos muertos por accidentes. Incluso, 4 de cada 10 personas consideran que es socialmente aceptado conducir bajo los efectos del alcohol en Año Nuevo.

    Adicionalmente, frente a la pregunta del conocimiento de los chilenos sobre los daños que puede generar conducir tras beber, solo 2 de cada 10 indicaron estar en el nivel “muy o bastante conscientes”.

    El estudio analizó 500 casos con representación nacional y fue ejecutado entre el 13 y 17 de noviembre del 2025. Entre ellos hubo un 49% de participación de hombres y 51% de mujeres.

    Niveles de siniestros en 2025

    El ministro de Transporte indicó que en relación con el 2024, los siniestros viales aumentaron, a la fecha, y en la totalidad del año.

    “El año pasado perdimos 1.439 personas en Chile producto de siniestros viales. 1.439. El día de hoy, hoy es 17, excedimos por primera vez en el año esa cifra. Ya llevamos hoy 1.442 personas fallecidas en lo que va del año, que es más que lo que tuvimos el año pasado completo”, detalló.

    En esa línea, los niveles de siniestralidad 2025, hasta el 1 de diciembre, y según datos parciales de Carabineros, durante este año, 1.439 personas han perdido la vida en siniestros de tránsito. Esto es casi un 4,5% más que el año pasado (1.377 fallecidos, a la misma fecha).

    Más sobre:AlcoholCademTransporteAccidenteAprocor

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente Boric apunta contra el conservadurismo y lanza: “Acá no estamos para caerle bien a todo el mundo”

    Proyecto de eutanasia al borde del precipicio: postergación para enero amenaza el legado del gobierno

    Francisco Pérez Mackenna, la sorpresiva carta que se evalúa para la Cancillería de Kast

    Defensa de Chadwick pide audiencia y cuestiona a la Fiscalía en investigación por arista de delitos de lesa humanidad

    Daniel Jadue abre discusión en el PC sobre la responsabilidad de Gabriel Boric en la derrota

    “Tiempo más que razonable”: oposición exige a Boric añadir el busto de Piñera en Galería de los Presidentes de La Moneda

    Lo más leído

    1.
    A tres meses de dejar La Moneda, gobierno aprueba política de Defensa que incluye infraestructura crítica y perspectiva de género

    A tres meses de dejar La Moneda, gobierno aprueba política de Defensa que incluye infraestructura crítica y perspectiva de género

    2.
    Embajador Viera-Gallo por visita de Kast a Milei: “Está en la línea de lo que han hecho otros mandatarios electos”

    Embajador Viera-Gallo por visita de Kast a Milei: “Está en la línea de lo que han hecho otros mandatarios electos”

    3.
    Juan Carlos Manríquez, abogado de familia de María Ercira: “Estamos a muy poco de establecer lo que realmente pasó”

    Juan Carlos Manríquez, abogado de familia de María Ercira: “Estamos a muy poco de establecer lo que realmente pasó”

    4.
    Sumario por viajar con licencia médica: la inmunidad gremial del polémico juez Urrutia que lo protege de sanciones por mala conducta

    Sumario por viajar con licencia médica: la inmunidad gremial del polémico juez Urrutia que lo protege de sanciones por mala conducta

    5.
    Tolerancia cero: Suprema determina que viajar al extranjero con licencia es una infracción grave que justifica la destitución

    Tolerancia cero: Suprema determina que viajar al extranjero con licencia es una infracción grave que justifica la destitución

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Servicios

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Comienza venta de entradas para la fecha de Cris MJ en el Estadio Nacional: revisa los precios

    Comienza venta de entradas para la fecha de Cris MJ en el Estadio Nacional: revisa los precios

    Caravana Navideña Coca Cola llega a Maipú: este es el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola llega a Maipú: este es el recorrido y horario

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos
    Chile

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Presidente Boric apunta contra el conservadurismo y lanza: “Acá no estamos para caerle bien a todo el mundo”

    Proyecto de eutanasia al borde del precipicio: postergación para enero amenaza el legado del gobierno

    Marcel sobre la figura de José Luis Daza y su llegada al gobierno de Kast: “Es una persona muy calificada y muy respetada”
    Negocios

    Marcel sobre la figura de José Luis Daza y su llegada al gobierno de Kast: “Es una persona muy calificada y muy respetada”

    La inflación de Estados Unidos se modera en noviembre

    Andes Salud, ILC, Banmédica y Achs: el peso de cada uno de los prestadores de salud privados en el Gran Concepción

    Cómo es la alianza entre Movistar Chile y Freepik que da acceso a sus modelos de IA
    Tendencias

    Cómo es la alianza entre Movistar Chile y Freepik que da acceso a sus modelos de IA

    Con un portal digital específico y ofertas especiales para smartphones: cómo Samsung refuerza su apoyo a las PYMES

    “No hay palabras”: los hijos de Michele y Rob Reiner hacen su primera declaración tras el asesinato

    Con multas de hasta 1.000 UF: las sanciones que transforman a TNT Sports en el gran fiscalizador del fútbol chileno
    El Deportivo

    Con multas de hasta 1.000 UF: las sanciones que transforman a TNT Sports en el gran fiscalizador del fútbol chileno

    Con Cristián Zavala en el paquete: Colo Colo avanza decididamente para quitarle una figura a Coquimbo Unido

    Quién es Bruno Miranda, el niño chileno que logró el primer podio mundial del karting nacional

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    De Gabriela Mistral y José Donoso a Enrique Lihn y Charly García: guía para la Furia del Libro de verano 2025
    Cultura y entretención

    De Gabriela Mistral y José Donoso a Enrique Lihn y Charly García: guía para la Furia del Libro de verano 2025

    Muere Lautaro “Taby” López, voz legendaria de Pachuco y La Cubanacán

    Perrosky cierra el 2025 con nuevo single doble “Ámalo en llamas”

    Economía, salarios, inmigración: el fact-checking al discurso donde Trump destacó sus victorias en medio de caída de su aprobación
    Mundo

    Economía, salarios, inmigración: el fact-checking al discurso donde Trump destacó sus victorias en medio de caída de su aprobación

    Lula dice que vetará la ley que reduce las penas de los condenados por el intento de golpe de Estado en Brasil

    Rusia acusa a Occidente de interferir en las elecciones de 2024 y avisa que puede repetirse en las de 2026

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad
    Paula

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar