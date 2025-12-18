Radiografía del consumo de alcohol: 70% cree que a los chilenos les da lo mismo si hay más o menos muertos por accidentes

La Asociación Pro Consumo Responsable de Bebidas Espirituosas de Chile (Aprocor) realizó la “Radiografía del consumo de bebidas con alcohol durante fiestas de fin de año”, el estudio señaló que 70% cree que a los chilenos les da lo mismo si hay más o menos muertos por accidentes.

La encuesta está en el marco de las actividades de concientización para promover una movilidad segura y el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, junto al presidente de la Aprocor, Juan Pablo Solís, y el gerente de seguridad vial de la Mutual de Seguridad, Luis Alberto Stuven, fueron quienes la presentaron.

Entre las principales dimensiones, se preguntó por los miedos al conducir bajo los efectos del alcohol y en ello se dio cuenta que los chilenos creen que conductores ebrios temen más a ser detenidos por Carabineros (61%) y chocar el auto (19%), por sobre causar daño o la muerte a las personas.

Respecto a ello, el secretario de estado aseveró que “es muy duro como autoridades y como personas de la calle reconocer que hay personas que están más preocupadas del parte eventual del carabinero de eventualmente chocar el automóvil que realmente del daño que le puede generar de por vida a un peatón, a un ciclista, a un niño en otro vehículo y que le puede costar la vida o generar lesiones gravísimas de por vida”.

Otro punto es la conducción potencial tras beber alcohol, es decir, la probabilidad de que cercanos conduzcan bajo los efectos del alcohol y aquello creció casi al doble respecto a los últimos 2 años. En 2023 un 26% lo encontraba “muy probable”, en 2024 esta pregunta aumentó a 36% y este año alcanzó un 44%.

Respecto a la proyección de consumo de alcohol en fiestas de fin de año , la mayoría de las personas (52%) cree que el consumo de alcohol durante las fiestas de fin de año se mantendrá igual al del año anterior. Vale decir, 1 de cada 2 encuestados.

Por otra parte, también se consultó sobre la fiscalización y sanciones, donde aparece una importante sensación de falta de control, ya que 3 de cada 5 encuestados (55%), declara como “poco probable” ser controlado por equipos policiales durante las fiestas.

Por otro lado, solo 1 de cada 10 personas asocia la conducción en estado de ebriedad a algún tipo de sanción.

Mientras que, detectaron que en el punto normalización del riesgo, a nivel de menciones, cerca del 70% cree que a los chilenos les da lo mismo si hay más o menos muertos por accidentes. Incluso, 4 de cada 10 personas consideran que es socialmente aceptado conducir bajo los efectos del alcohol en Año Nuevo.

Adicionalmente, frente a la pregunta del conocimiento de los chilenos sobre los daños que puede generar conducir tras beber, solo 2 de cada 10 indicaron estar en el nivel “muy o bastante conscientes”.

El estudio analizó 500 casos con representación nacional y fue ejecutado entre el 13 y 17 de noviembre del 2025. Entre ellos hubo un 49% de participación de hombres y 51% de mujeres.

Niveles de siniestros en 2025

El ministro de Transporte indicó que en relación con el 2024, los siniestros viales aumentaron, a la fecha, y en la totalidad del año.

“El año pasado perdimos 1.439 personas en Chile producto de siniestros viales. 1.439. El día de hoy, hoy es 17, excedimos por primera vez en el año esa cifra. Ya llevamos hoy 1.442 personas fallecidas en lo que va del año, que es más que lo que tuvimos el año pasado completo”, detalló.

En esa línea, los niveles de siniestralidad 2025, hasta el 1 de diciembre, y según datos parciales de Carabineros, durante este año, 1.439 personas han perdido la vida en siniestros de tránsito. Esto es casi un 4,5% más que el año pasado (1.377 fallecidos, a la misma fecha).