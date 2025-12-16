Razones de un corte masivo: ¿Por qué 57 mil clientes de la RM se quedaron repentinamente sin luz el lunes por la noche?

Un corte de luz masivo afectó la noche de este lunes en la Región Metropolitana a cerca de 57 mil hogares, que se concentraron principalmente en las comunas de Providencia, Santiago y Recoleta.

En un principio, la Superintendencia de Seguridad y Combustibles (SEC) reportó que a las 22 horas, un total de 57.442 clientes se encontraban sin suministro en la región: de ellos, 20.214 correspondían a Providencia, 19.079 a Santiago y 13.292 a Recoleta. Pero aunque en menor medida, hubo también otras comunas con clientes afectados, como Independencia o San Bernardo.

De forma anecdótica, a esa hora se realizaba el concierto sinfónico del baterista de The Police, Stewart Copeland, quien después del apagón siguió tocando su instrumento y fue vitoreado por los asistentes a su concierto en el Teatro Municipal de Santiago.

El apagón incluso afectó el concierto de Stewart Copeland, en el Teatro Municipal de Santiago. Foto: La Tercera.

En cuanto al corte masivo, desde la Delegación Presidencial de la RM informaron que a las 23 horas existían dos fallas en la Subestación San Cristóbal, ubicada a los pies del Parque Metropolitano: un desperfecto habría ocurrido en la celda de la subestación y la otra en el Transformador Número 1. Esto, según indicaron, habría provocado que gran parte de la capital haya quedado a oscuras durante la noche, lo que llevó a que poco a poco se desplegaran equipos de emergencia de Enel para restablecer el servicio.

Pero, ¿qué pudo haber provocado esta falla en el servicio? Johnny Rengifo, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Técnica Federico Santa María explica que si el evento que se produjo es de una probabilidad de falla baja, es posible que no existan redundancias, que sólo exista un equipo para prestar el servicio de manera directa, y que cuando falle se produce el corte y el sistema se reconfigura para subsanar esto en poco tiempo.

También comenta que este tipo de cosas difícilmente se pueden evitar. “Siempre se hacen trabajos de mantenimiento, pero no se puede evitar que los equipos fallen. Todo equipo eléctrico tiene una tasa de falla y en virtud que el servicio eléctrico debe ser suministrado de forma continua, 24 horas al día, todas las semanas, todos los años, eventualmente van a ocurrir fallas en los equipos, todavía cuando todos los protocolos de mantenimiento y preventivos se pongan en marcha”, agrega el experto.

A eso de las 23.45 horas, la empresa Enel informó que se había ”recuperado el suministro eléctrico del 67% de los clientes, tras una falla en alta tensión en la Subestación San Cristóbal, propiedad de Saesa, que afecta el servicio de Enel Distribución en la comuna de Santiago".

Apagón en Santiago. Foto de referencia: Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“Se mantiene coordinación con la empresa de transmisión para restablecer el servicio de la totalidad de nuestros clientes a la brevedad posible. La causa aún se encuentra en investigación”, agregó la empresa en dicho momento.

A las 08:30 horas de este martes, alrededor de 6 mil clientes de Enel Distribución de la comuna de Santiago se encontraban aún sin suministro eléctrico. A través de un comunicado la misma compañía expresó que los equipos técnicos trabajaron durante toda la noche, “pero por la complejidad de la falla no se ha podido recuperar el servicio de todos nuestros clientes“.

Enel Distribución indicó además que activaron un plan de respaldo con “grupos electrógenos“, desplegados durante la mañana de este martes en distintos puntos de la capital. Esto, con la función de proporcionar suministro transitorio a los clientes mientras se recupera la falla.

Desde la Sociedad Transmisora Metropolitana (STM), del grupo Saesa y responsable de la Subestación San Cristóbal declararon que a las 11.00 del martes fue posible reponer el suministro eléctrico al 100% de los clientes afectados por el corte registrado anoche en las comunas de Santiago, Recoleta, Independencia y Providencia.

Apagón en Santiago. Imagen referencial.

Asimismo, confirmaron que la interrupción se originó por una falla en un punto frontera entre STM y Enel Distribución , “lo que afectó nuestras instalaciones y tuvo impacto en el funcionamiento de la subestación San Cristóbal”. También mencionaron que las labores de recuperación se desarrollaron de manera coordinada con la empresa distribuidora.

Junto con lo anterior, tanto la administradora como la empresa distribuidora de energía lamentaron los inconvenientes que esta situación pudiera haber ocasionado a los clientes afectados, en un contexto de diversos cortes de luz desde hace algunos meses.

¿Hay forma de investigar que esto ocurra en el futuro? Rengifo remarca que ante esto se debe contemplar el estudio de confiabilidad para identificar que esta falla tiene alguna probabilidad de ocurrencia, o de su impacto en la calidad del servicio fue mayor a la esperada. “Se pueden tomar medidas de redundancia para evitar que ocurran este tipo de cortes de servicio”.

Pero al mismo tiempo destaca que “no se pueden evitar los eventos, o siempre van a fallar equipos”. Eso, según comenta, forma parte de la de la realidad de operar el sistema eléctrico en sus distintos niveles, pero en caso de que existan puntos críticos que ocasionen el corte de servicio para un número de usuarios mayor, y que incumplan los criterios de calidad de servicio e indicadores de continuidad de servicio establecidos por la norma, se pueden evitar. “Pero hay que hacer la evaluación de cómo impactó este corte en los indicadores de calidad de servicio y ver si cumplen a final de año lo establecido por la norma”, concluyó el académico.