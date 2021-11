Reconocido abogado colisiona automóvil y huye del accidente en Las Condes

Ayer cerca de las 17 horas, Enrique Barros Bourie, reconocido abogado de la plaza y ex presidente del Centro de Estudios Públicos (CEP), sufrió un accidente en Avenida Américo Vespucio Sur a la altura del cruce con calle Nevería, en la comuna de Las Condes.

El abogado que iba a bordo de su automóvil particular, marca BMW modelo X3, no tuvo mayores complicaciones, pero el vehículo que lo antecedía marca Chevrolet, modelo Corsa, sufrió la peor parte, ya que la parte frontal quedó totalmente destrozada.

El caso salió a la luz pública luego de que a través del video de una cámara cercana, se viera que el abogado no se bajó de su vehículo para revisar el estado de salud del conductor del vehículo que se llevó la peor parte.

De hecho, un transeúnte que viralizó las imágenes en redes sociales denunció que Barros huyó del lugar, sin prestar auxilio al conductor del móvil siniestrado.

Enrique Barros es un destacado abogado de litigios de alta complejidad en materia civil y arbitrajes. Cercano a Eliodoro Matte, luego de que éste renunciara al Centro de Estudios Públicos tras el caso de la colusión del tissue, asumió en su reemplazo el 4 de diciembre de 2015. En aquella oportunidad, fue elegido nuevo presidente en forma unánime por el consejo directivo del centro de estudios.

La Tercera PM tomó contacto con el abogado, quien de inmediato recalcó que no huyó del lugar y se cercioró que la persona no tuviera lesiones de gravedad. No obstante, en el video se constata que esto ocurrió en sólo cuestión de segundos, y luego Barros emprendió rumbo en ese minuto desconocido.

“No, yo no huí del lugar, por favor. Mire, lo que hice fue esperar y ver que esta persona estaba bien, porque fue un acto de imprudencia radical de este señor que venía a 100 km/h, yo iba a 50 km/h con señalización para ingresar a un estacionamiento y él se mete. Eso es lo que tendrán que mirar en el video. Véanlo por favor”

Sí claro, lo vi, pero el Corsa producto del impacto saltó lejos.

“Pero, ¿a qué velocidad cree que iba? Yo comprobé que este señor estaba bien. Él me hizo una señal, como diciendo mire la cagada que hice y partí, porque tenía una hora al médico a las cinco de la tarde. Esto fue cerca de esa hora y me iba a estacionar en el estacionamiento de Américo Vespucio con Apoquindo”.

“No huí del lugar. Hubo un accidente y a pesar de su tremenda imprudencia, porque le digo que francamente esto pudo haber sido terrible. Usted supiera cómo salió ese auto dando vueltas. Yo iba a 50 km/h y señalizando para entrar al estacionamiento y el gallo cambia de línea. Se mete y yo lo topé. Viera usted el efecto que tuvo el accidente en mi auto, si es sólo un topón en la parte delantera que apenas se ve. Entonces, no digan que yo huí del accidente”, dijo.

“Lo único que comprobé es que este señor se hubiera quedado en buen estado de salud, porque si hubiera sido dramático, la situación habría sido completamente distinta”, concluyó.