SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Reconocimiento facial y extracción de datos: Vitacura y Fiscalía Oriente firman acuerdo de cooperación tecnológica para investigaciones

    El acuerdo financiará herramientas como Clearview y UFED para fortalecer el análisis de evidencia digital.

    Arturo LeónPor 
    Arturo León

    Con el objetivo de fortalecer la investigación de delitos mediante el uso de tecnología, la Municipalidad de Vitacura firmó un convenio con la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente que contempla la adquisición de herramientas y software forense para realizar reconocimiento facial y otros procesos.

    El acuerdo, que contempla un aporte de $114.300.000, considera la incorporación de sistemas especializados como Clearview, herramienta de reconocimiento facial utilizada en procesos investigativos, y UFED, tecnología destinada a la extracción y análisis de datos desde dispositivos móviles, ambos orientados a apoyar el trabajo en causas penales, especialmente en casos sin imputados identificados.

    “Esto va a permitir apoyar las investigaciones para hacerlas más rápido y de forma más contundente de manera que los delitos no queden impunes”, señaló la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino.

    La iniciativa busca optimizar los procesos de captura, procesamiento y análisis de evidencia digital, facilitando el uso de información proveniente de teléfonos, computadores y registros audiovisuales en la investigación de delitos complejos.

    En tanto, la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, sostuvo que “acabamos de firmar un convenio trascendente para nosotros, que viene a potenciar nuestra oficina de extracción y, básicamente, nos va a permitir trabajar con todo el contenido que se extrae de distintos dispositivos y utilizar este nuevo software de reconocimiento facial, Clearview. Esta herramienta nos permitirá orientar la identificación de distintos imputados o sospechosos en la comisión de diversos delitos. Se trata de una herramienta de alta calidad, con muy buena tecnología, que, unida a otros antecedentes orientativos o indiciarios, nos permitirá mejorar nuestras investigaciones”.

    Parra añadió que esta nueva tecnología ya fue utilizada en un caso dirigido por el fiscal jefe de Flagrancia, Jorge Reyes, cuyo imputado se encuentra actualmente privado de libertad, en prisión preventiva.

    Más sobre:Fiscalía OrienteFiscalíaVitacuraCamila MerinoLorena Parra

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Economista Felipe Morandé será el presidente del Sistema de Empresas Públicas

    Ministro Quiroz también apunta a restricciones de Ley Uber

    Israel reabre el paso de Rafah para el tránsito de personas en ambas direcciones

    Formalización caso Bruma: defensa argumenta “conducta imprudente” de víctimas para desestimar homicidio culposo

    Scorsese, DiCaprio y Lawrence: esta es la primera imagen de la película What Happens at Night

    Empresa involucrada en caso “luminarias”: Itelecom presenta nuevo acuerdo de reorganización para evitar su quiebra

    Lo más leído

    1.
    Informe de Contraloría confirma que asesor de Ximena Aguilera intervino en atención “exprés” de la madre de la exministra de Salud

    Informe de Contraloría confirma que asesor de Ximena Aguilera intervino en atención “exprés” de la madre de la exministra de Salud

    2.
    Pago obligatorio: a más de 150 mil personas se les retuvieron impuestos en 2025 por ser deudores del CAE

    Pago obligatorio: a más de 150 mil personas se les retuvieron impuestos en 2025 por ser deudores del CAE

    3.
    Gobierno de Boric cerró su gestión con 200 nombramientos por concurso público: la mayoría son de Mineduc

    Gobierno de Boric cerró su gestión con 200 nombramientos por concurso público: la mayoría son de Mineduc

    4.
    Defensa del excapitán de Carabineros Patricio Maturana solicita su indulto particular ante el Ministerio de Justicia

    Defensa del excapitán de Carabineros Patricio Maturana solicita su indulto particular ante el Ministerio de Justicia

    5.
    Minsal remueve a siete directores de Servicios de Salud, responsables de hospitales de Tarapacá a Los Ríos

    Minsal remueve a siete directores de Servicios de Salud, responsables de hospitales de Tarapacá a Los Ríos

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Servicios

    Confirman próximo Travel Sale: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos en viajes?

    Confirman próximo Travel Sale: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos en viajes?

    Rating del miércoles 18 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 18 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Alejandro Tabilo debuta en el Masters de Miami: ¿A qué hora juega y dónde ver la primera ronda?

    Alejandro Tabilo debuta en el Masters de Miami: ¿A qué hora juega y dónde ver la primera ronda?

    Formalización caso Bruma: defensa argumenta “conducta imprudente” de víctimas para desestimar homicidio culposo
    Chile

    Formalización caso Bruma: defensa argumenta “conducta imprudente” de víctimas para desestimar homicidio culposo

    Conocido como “pelacables”: Independencia anuncia prohibición de venta de alcohol de bajo costo en la comuna

    Reconocimiento facial y extracción de datos: Vitacura y Fiscalía Oriente firman acuerdo de cooperación tecnológica para investigaciones

    Economista Felipe Morandé será el presidente del Sistema de Empresas Públicas
    Negocios

    Economista Felipe Morandé será el presidente del Sistema de Empresas Públicas

    Ministro Quiroz también apunta a restricciones de Ley Uber

    Empresa involucrada en caso “luminarias”: Itelecom presenta nuevo acuerdo de reorganización para evitar su quiebra

    ¿Desenmascararon a Banksy, el misterioso artista callejero? Esto se sabe hasta ahora
    Tendencias

    ¿Desenmascararon a Banksy, el misterioso artista callejero? Esto se sabe hasta ahora

    Qué es la meningitis, la enfermedad que genera alarma en Gran Bretaña tras un brote “sin precedentes”

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    “Uno de sus mejores partidos con el Galo”: los elogios a Iván Román en Brasil tras su primer gol en Atlético Mineiro
    El Deportivo

    “Uno de sus mejores partidos con el Galo”: los elogios a Iván Román en Brasil tras su primer gol en Atlético Mineiro

    “Demuestra lo que somos y cómo estamos”: Limache arremete contra el Consejo de Presidentes tras escándalo en la ANFP

    Problema para Arbeloa: figura de Real Madrid se lesiona y se perderá los cuartos de la Champions ante Bayern Múnich

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Scorsese, DiCaprio y Lawrence: esta es la primera imagen de la película What Happens at Night
    Cultura y entretención

    Scorsese, DiCaprio y Lawrence: esta es la primera imagen de la película What Happens at Night

    Dos agentes de la CIA en Rapa Nui: mira el trailer de la película Wild Horse Nine

    Planeta No regresa con nuevo disco y adelanta el primer single

    Israel reabre el paso de Rafah para el tránsito de personas en ambas direcciones
    Mundo

    Israel reabre el paso de Rafah para el tránsito de personas en ambas direcciones

    Irán promete “contención cero” en caso de nuevo ataque contra su infraestructura energética

    Sondeo global muestra que el 75% de las personas en Chile declara ser feliz

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial
    Paula

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal