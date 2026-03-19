Reconocimiento facial y extracción de datos: Vitacura y Fiscalía Oriente firman acuerdo de cooperación tecnológica para investigaciones

Con el objetivo de fortalecer la investigación de delitos mediante el uso de tecnología, la Municipalidad de Vitacura firmó un convenio con la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente que contempla la adquisición de herramientas y software forense para realizar reconocimiento facial y otros procesos.

El acuerdo, que contempla un aporte de $114.300.000, considera la incorporación de sistemas especializados como Clearview, herramienta de reconocimiento facial utilizada en procesos investigativos, y UFED, tecnología destinada a la extracción y análisis de datos desde dispositivos móviles, ambos orientados a apoyar el trabajo en causas penales, especialmente en casos sin imputados identificados.

“Esto va a permitir apoyar las investigaciones para hacerlas más rápido y de forma más contundente de manera que los delitos no queden impunes”, señaló la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino.

La iniciativa busca optimizar los procesos de captura, procesamiento y análisis de evidencia digital, facilitando el uso de información proveniente de teléfonos, computadores y registros audiovisuales en la investigación de delitos complejos.

En tanto, la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, sostuvo que “acabamos de firmar un convenio trascendente para nosotros, que viene a potenciar nuestra oficina de extracción y, básicamente, nos va a permitir trabajar con todo el contenido que se extrae de distintos dispositivos y utilizar este nuevo software de reconocimiento facial, Clearview. Esta herramienta nos permitirá orientar la identificación de distintos imputados o sospechosos en la comisión de diversos delitos. Se trata de una herramienta de alta calidad, con muy buena tecnología, que, unida a otros antecedentes orientativos o indiciarios, nos permitirá mejorar nuestras investigaciones”.

Parra añadió que esta nueva tecnología ya fue utilizada en un caso dirigido por el fiscal jefe de Flagrancia, Jorge Reyes, cuyo imputado se encuentra actualmente privado de libertad, en prisión preventiva.