Superintendencias de Electricidad y Servicios Sanitarios exponen ante comisión investigadora por la reconstrucción del megaincendio

En la comisión investigadora por la Reconstrucción de las viviendas y ayudas materiales y económicas a los damnificados de los incendios que afectaron a las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y Villa Alemana en febrero de 2024, se recibieron a las autoridades encargadas de los suministros de electricidad y agua potable.

A la instancia había sido invitada la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, pero presentó su excusa por temas de agenda.

Así, la sesión se centró en las presentaciones de la superintendenta de Electricidad y Combustible, Marta Cabeza; y en representación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), el jefe de división de fiscalización, Gabriel Zapata.

Además, se contó con la presencia del gerente general de Chilquinta, Cristian Martínez, y del gerente general de Esval, José Luis Murillo, quienes se encargaban de hacer precisiones al momento de preguntas.

Kit de emergencia en electricidad

Desde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) iniciaron la presentación para dar cuenta de que servicios se han repuesto tras el megaincendio del 2 de febrero de 2024.

La superintendenta Cabezas informó que un recuento de las empresas Chilquinta y Compañía General de Electricidad (CGE) respecto de la infraestructura dañada fue de 3.500 clientes de Chilquinta y 117 de CGE que registraron destrucción de los empalmes.

“25 kilómetros aproximadamente de red de media tensión afectada, 93 kilómetros de red de baja tensión dañada o destruida, 800 postes aproximadamente con daño mayor o pérdida total y más de 100 transformadores afectados”, añadió.

Por su parte, el gerente general de Chilquinta, Cristian Martínez, explicó que “en este caso, como había destrucción total de la mayoría de las viviendas, se procedió a la instalación de un poste de fierro con base de hormigón, un kit de emergencia, para que se pudiese posteriormente producir la reconstrucción de las viviendas”.

“ Existen sectores que hasta la fecha actualmente no han comenzado su reconstrucción y en esos casos, no se instaló el kit de emergencia, principalmente me refiero a la zona del Olivar, en donde la mayoría de las viviendas consisten en departamentos o bloques de cuatro viviendas", añadió.

Agua potable

El jefe de división de fiscalización de la SISS, Gabriel Zapata, explicó que las primeras medidas de Esval, empresa encargada del suministro de agua potable, se encargaron de reponer el servicio y reparar las múltiples fugas identificadas que quedaron por el megaincendio.

“En primer lugar, se catastraron del orden de 1.600 arranques que resultaron dañados y lo que podemos comentar es que ese trabajo fue relativamente rápido. En las primeras dos semanas ya se había rehabilitado, bueno, todo lo que es el arranque, esto es bueno precisarlo, es como parte de la red pública, toda su reposición le corresponde a la empresa sanitaria”, indicó Zapata.

Ese trabajo en específico, culminó durante el año 2024. “Lo que no quiere decir que después no quede una tarea pendiente importante, objeto que la persona tenga los servicios básicos de agua y alcantarillado, porque hay que hacer todo lo que es la instalación domiciliaria”, explicó.

Respecto a la medida de no cobro de los servicios que aplicó Esval debido a la tragedia señaló que “fue un total de 12.500 viviendas las que estuvieron afectadas a esta medida, y se estimaba en ese tiempo del momento de la información que tenía la Superintendencia, que eran del orden de 3.400 las que estaban directamente afectadas”.

“Entonces, tenemos, por así decir, 1.600 que perdieron su conexión, ya, pero 3.400 que fueron afectadas como vivienda, aunque gran parte de ellas tampoco perdieron la conexión, y 12.500 que estuvieron afectadas a esta medida de no cobro. Yo diría que esas son las principales medidas”, mencionó el jefe de división de fiscalización de la SISS.