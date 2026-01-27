Región de Los Lagos: hundimiento de embarcación en Estuario de Reloncaví deja seis desaparecidos

La Gobernación Marítima de Puerto Montt confirmó durante la madrugada de este martes que seis personas se encuentran desaparecidas tras el hundimiento de una embarcación salmonera en el Estuario de Reloncaví en Cochamó, región de Los Lagos.

Tras recibir la alerta, la autoridad marítima activó el procedimiento de búsqueda y salvamento marítimo (SAR) para la embarcación “Koñimo I”, matrícula 3349 del puerto de Coronel, que prestaba apoyo a centros de cultivo.

El gobernador marítimo de Puerto Montt, Mario Besoain, detalló que solo dos de los ocho tripulantes que trasladaba la embarcación pudieron ser rescatados.

“Las personas rescatadas fueron atendidas conforme a los procedimientos establecidos, mientras que las labores se concentran actualmente en la búsqueda de los seis tripulantes desaparecidos”, señaló.

La búsqueda se encuentra a cargo de personal de la Armada, la Gobernación Marítima de Puerto Montt, las capitanías de Puerto de Puerto Montt y Cochamó, además de botes salvavidas. Asimismo, durante las próximas horas se sumará una aeronave del Grupo Aeronaval.