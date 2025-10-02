Región de Valparaíso evacúa zona costera en simulacro masivo por terremoto y tsunami

A partir de las 11 de la mañana de este jueves comenzaron a sonar la alarmas del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) en los celulares de los residentes de Valparaíso, dando así inicio al simulacro por sismo y tsunami programado para esta jornada,

El objetivo del ejercicio, según han indicado las autoridades, es evaluar la capacidad de respuesta y medir los tiempos de reacción de la ciudadanía ante este tipo de eventos, así como también el estado de las vías de evacuación.

El somulacro, organizado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) junto a Carabineros y autoridades regionales, se llevó a cabo en todas las comunas del borde costero de la región para que así la población esté preparada ante una eventualidad de este tipo.

Al respecto de la evacuación, el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, destacó que la finalidad de un simulacro masivo de esta envergadura es preparar a la población de mejor forma ante un hecho de estas características.

“Esa es la idea: un sismo de gran magnitud, a escasa distancia del borde costero y con las consecuencias que eso tiene”, expresó en entrevista con Meganoticias “La idea es que la gente logre hacerlo también rápido, medir el propio desempeño, me imagino, de los lugares de trabajo, que todos aprovechen de corregir quizás lo que no funcione bien en este instante”.

Si bien es un ensayo, explicó, el objetivo es que sea “lo más acorde a la realidad posible”.

“ Le hemos pedido a todas las instituciones, a todas las empresas públicas, privadas, que puedan participar porque cada uno, además, hace su propio análisis, respecto de cómo están sus planes de evacuación, sus planes de generación de políticas de riesgo, para poder prepararse de mejor forma ”, afirmó.

“Este es un ejercicio simultáneo que estamos haciendo en toda la Región de Valparaíso, en todo el borde costero y, por lo tanto, es muy buena preparación”, añadió.