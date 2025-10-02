SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Región de Valparaíso evacúa zona costera en simulacro masivo por terremoto y tsunami

El objetivo es evaluar la capacidad de respuesta y medir los tiempos de reacción de la ciudadanía ante este tipo de eventos, así como también el estado de las vías de evacuación.

Daniela SilvaPor 
Daniela Silva

A partir de las 11 de la mañana de este jueves comenzaron a sonar la alarmas del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) en los celulares de los residentes de Valparaíso, dando así inicio al simulacro por sismo y tsunami programado para esta jornada,

El objetivo del ejercicio, según han indicado las autoridades, es evaluar la capacidad de respuesta y medir los tiempos de reacción de la ciudadanía ante este tipo de eventos, así como también el estado de las vías de evacuación.

El somulacro, organizado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) junto a Carabineros y autoridades regionales, se llevó a cabo en todas las comunas del borde costero de la región para que así la población esté preparada ante una eventualidad de este tipo.

Al respecto de la evacuación, el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, destacó que la finalidad de un simulacro masivo de esta envergadura es preparar a la población de mejor forma ante un hecho de estas características.

“Esa es la idea: un sismo de gran magnitud, a escasa distancia del borde costero y con las consecuencias que eso tiene”, expresó en entrevista con Meganoticias “La idea es que la gente logre hacerlo también rápido, medir el propio desempeño, me imagino, de los lugares de trabajo, que todos aprovechen de corregir quizás lo que no funcione bien en este instante”.

Si bien es un ensayo, explicó, el objetivo es que sea “lo más acorde a la realidad posible”.

Le hemos pedido a todas las instituciones, a todas las empresas públicas, privadas, que puedan participar porque cada uno, además, hace su propio análisis, respecto de cómo están sus planes de evacuación, sus planes de generación de políticas de riesgo, para poder prepararse de mejor forma”, afirmó.

“Este es un ejercicio simultáneo que estamos haciendo en toda la Región de Valparaíso, en todo el borde costero y, por lo tanto, es muy buena preparación”, añadió.

Más sobre:NacionalValparaísosimulacroTerremotoTsunami

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Boric y caso de Julia Chuñil: “Exigimos que se sepa toda la verdad porque en Chile no puede haber espacio a la impunidad”

Beneficios estatales por litio: comunidad indígena Colla Pai Ote acusa “fraude” de aquellas que no son de los territorios

Fondos generacionales: Valente ve amenaza a independencia del BC y critica llegada de Eyzaguirre a Consejo Técnico

UDI acude a Contraloría por eventual falta de Boric a principio de prescindencia en cadena nacional de Presupuesto

Minería en Chile: de la prohibición y superstición al liderazgo mundial

Ministra Orellana afirma que el Sernameg no se puede querellar en caso Julia Chuñil al no haber antecedentes de femicidio

Lo más leído

1.
El destacable gesto de los hinchas de Japón en el Estadio Nacional tras la victoria sobre Chile en el Mundial

El destacable gesto de los hinchas de Japón en el Estadio Nacional tras la victoria sobre Chile en el Mundial

2.
Boric tensiona la carrera presidencial: alusión en cadena nacional por Presupuesto 2026 desata la furia de Kast

Boric tensiona la carrera presidencial: alusión en cadena nacional por Presupuesto 2026 desata la furia de Kast

3.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

4.
Fiscalía indaga filtración en caso de Julia Chuñil y Valencia acusa interpretación parcial de supuestos antecedentes

Fiscalía indaga filtración en caso de Julia Chuñil y Valencia acusa interpretación parcial de supuestos antecedentes

5.
Temblor hoy, jueves 2 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 2 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nigeria vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nigeria vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20

Rating del miércoles 1 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 1 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Boric y caso de Julia Chuñil: “Exigimos que se sepa toda la verdad porque en Chile no puede haber espacio a la impunidad”
Chile

Boric y caso de Julia Chuñil: “Exigimos que se sepa toda la verdad porque en Chile no puede haber espacio a la impunidad”

UDI acude a Contraloría por eventual falta de Boric a principio de prescindencia en cadena nacional de Presupuesto

Región de Valparaíso evacúa zona costera en simulacro masivo por terremoto y tsunami

Beneficios estatales por litio: comunidad indígena Colla Pai Ote acusa “fraude” de aquellas que no son de los territorios
Negocios

Beneficios estatales por litio: comunidad indígena Colla Pai Ote acusa “fraude” de aquellas que no son de los territorios

Fondos generacionales: Valente ve amenaza a independencia del BC y critica llegada de Eyzaguirre a Consejo Técnico

Minería en Chile: de la prohibición y superstición al liderazgo mundial

Por qué la administración Trump desplegará agentes migratorios en el Super Bowl en el que actuará Bad Bunny
Tendencias

Por qué la administración Trump desplegará agentes migratorios en el Super Bowl en el que actuará Bad Bunny

Cómo Israel interceptó la flotilla internacional que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

El inesperado encuentro de Claudio Bravo con Marc-André ter Stegen en la Champions League
El Deportivo

El inesperado encuentro de Claudio Bravo con Marc-André ter Stegen en la Champions League

Alejandro Tabilo avanza con solidez en el Masters de Shanghái

Revive la victoria de Alejandro Tabilo sobre Marcos Giron en el Masters de Shanghái

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo
Finde

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

De Saloon presenta “Sintonía”, segundo adelanto de su próximo disco: escúchalo acá
Cultura y entretención

De Saloon presenta “Sintonía”, segundo adelanto de su próximo disco: escúchalo acá

“La cometierra”: Natalia Lafourcade sorprende con nuevo sencillo

Benjamín Vicuña se multiplica en el cine: “No se compite con las plataformas, sino que se convive con ellas”

Israel deportará a Europa a los activistas de la flotilla interceptada, incluida Greta Thunberg
Mundo

Israel deportará a Europa a los activistas de la flotilla interceptada, incluida Greta Thunberg

Francia: nueva jornada de movilización contra las medidas de austeridad del gobierno

Rusia y Ucrania intercambian 370 prisioneros de guerra en un nuevo canje tras el pacto de Estambul

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia
Paula

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta