Región Metropolitana contará con una central única de información

En la Región Metropolitana hay casi 1.500 cámaras de televigilancia, 10 estaciones de calidad del aire, 15 puntos que monitorean las condiciones climáticas y 275 cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, que observan los 19 millones de viajes diarios de la población de la capital. Esto, sin contar los drones controlados por distintos organismos estatales y que sirven para diferentes fines.

Hoy, cada uno de estos registros se maneja por separado. Sin embargo, para julio del próximo año todas estas imágenes e información llegarán a una sola central operativa, bautizada como “Smart City”.

Así lo aprobó el Consejo Regional Metropolitano de Santiago en su sesión plenaria Nº 16, del 19 de agosto. El Centro Integrado de Gestión Regional consiste en la creación de un lugar de control que permitirá monitorear, recolectar, analizar y compartir información entre instituciones hacia la ciudadanía, con el fin de responder a todas las situaciones que presenta la ciudad: seguridad, urbanismo, movilidad, contaminación y emergencias.

El intendente metropolitano, Felipe Guevara, explicó a La Tercera que “iniciamos un camino de profunda modernización, de elevar nuestra ciudad a un estándar de primer nivel, gracias al apoyo de los Cores. No se trata de un Gran Hermano, acá no se está vigilando a las personas, sino que la centralización de información que se recibe a través de sensores de la calidad del aire, cámaras, pórticos de las autopistas para detectar autos robados, monitoreo de la UOCT, etc. Estos datos hoy están diseminados, por ende, no se analizan en su conjunto”.

Guevara agregó que “por ejemplo, hoy tenemos por un lado las cámaras de la UOCT; por otro, las cámaras de vigilancia; por otro, los drones; por otro, la información de incendios que Bomberos le reporta a la Onemi, y así. Este centro tecnológico lo que hace es coordinar todos estos datos de movilidad, emergencia, seguridad, de contaminación y comportamiento de la ciudad”.

El “Smart City” capitalino contará con una inversión aprobada por los consejeros regionales de $ 3.338 millones y estará disponible entre julio y agosto del próximo año. Este centro estará ubicado en un octavo piso de la calle Bandera, en una oficina de 460 m2, donde se distribuirán tres “video wall”, una sala de operaciones, sala de inteligencia territorial, sala de crisis, sala de descanso, además de otras nueve oficinas.

Trabajarán siete personas por turno, más un funcionario permanente de la PDI y otro de Carabineros. La oficina estará en funcionamiento las 24 horas del día y también estará monitoreando la actividad sísmica en la zona.

El centro contará con dos unidades claves: Operaciones e Inteligencia Territorial. La primera será la encargada del seguimiento de “eventos” que ocurren en el territorio, la planificación previa a la emergencia y la coordinación de eventos masivos. La segunda deberá transformar los datos en información relevante para la propuesta de políticas públicas, el seguimiento de los planes regionales y la entrega de indicadores.

Roberto Moris, académico e investigador del Instituto de Estudios Urbanos de la UC, valoró la medida, aunque advirtió que “tener un sistema integrado de información no nos transforma automáticamente en una Smart City, sino que sienta las bases, y muy bien que se haga, para ponernos a la altura de los desafíos que hay. Se necesita una gestión inteligente y aprovechar los recursos. Acá en Chile somos mandados a hacer para no aprovechar la información que tenemos, entonces, hay que lograr una estructura fuerte para aprovechar esta instancia”.