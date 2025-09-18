Registran dos crímenes en el Biobío: dos hombres son apuñalados y un sujeto recibió un disparo en la cara

Este jueves en la madrugada, se registraron dos siniestros en la Región del Biobío. Esto en la comuna de Yumbel y de Chiguayante.

En Yumbel, dos hombres fueron apuñalados con un arma blanca en la salida de una discoteque.

De acuerdo al comisario Samuel López de la Brigada de Homicidios Los Ángeles, “personal de esta brigada, por el requerimiento del Ministerio Público, concurrió en horas de la madrugada hasta la comuna de Yumbel y al Hospital Base de Los Ángeles“.

“A este centro asistencial llegaron dos hombres, los cuales habían sido lesionados con un arma cortante . Encontrándose uno de ellos con lesiones de mediana gravedad y el segundo con diagnóstico reservado”, explicó.

Agregó que en las “diligencias preliminarmente se ha logrado establecer que un sujeto, hasta ahora desconocido, en la salida de una discoteque de la comuna de Yumbel agredió a ambas víctimas con motivos que aún se investigan”.

Crimen en Chiguayante

Por otro lado, en Chiguayante se registró a un lesionado con arma de fuego.

El subcomisario de la Brigada de Homicidios de Concepción, Gregory Jiménez, informó que “por instrucción del Ministerio Público, oficiales de esta brigada en horas de la madrugada concurrieron al Hospital Regional de Concepción“.

Allá “constataron que un hombre adulto resultó con lesiones leves tras recibir un disparo en el rostro y brazo derecho con un arma de fuego de fabricación artesanal”.

Sumó que “el hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves en las cercanías de su domicilio en la comuna de Chiguayante tras una discusión con un sujeto con el que mantenía rencillas anteriores”.

“La víctima fue trasladada al hospital regional donde fue atendida y dada de alta durante la mañana ”, comentó.

Destacó que “se continúan las diligencias a fin de individualizar al responsable del hecho”.