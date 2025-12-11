VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Reiteró votación: comisión revisora de acusación constitucional contra juez Simpertigue aprueba procedencia del libelo

    El abogado defensor Felipe Lizama Allende no asistió a la sesión, tras informar que tenía compromisos adquiridos con anterioridad, lo que fue cuestionado por la diputada Maite Orsini.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    La comisión de la Cámara de Diputados revisora de la acusación constitucional en contra del suspendido ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue no varió su votación y volvió a aprobar la procedencia del libelo.

    “Todos mantenemos la votación del día de ayer y la argumentación efectuada para sostener nuestras votaciones es la misma que el día de ayer y así se van a incorporar en el informe”, indicó la presidenta de la comisión, Maite Orsini.

    La instancia había optado por anular la primera votación, atendiendo un antecedente aportado por la defensa del juez que, pese a haber sido entregado en el plazo correspondiente, no fue evaluado por los integrantes de la comisión.

    Dedvi Missene

    De esta forma, entre las 11.00 y las 13.00 horas de este jueves, en la sala Francisco Bulnes Sanfuentes, del tercer nivel del Congreso Nacional, la comisión se reunió para analizar esos antecedentes.

    Cuestionamiento al abogado

    El abogado defensor Felipe Lizama Allende no asistió a la sesión, tras informar que tenía compromisos adquiridos con anterioridad, lo que fue cuestionado por la diputada Orsini.

    “Extraño que el abogado sostenga que tenía compromisos agendados con anterioridad porque hasta ayer a las 8.00 de la noche, hoy día a las 11.00 de la mañana, estaba citado para sostener su defensa en la sala", comentó.

    Orsini refutó afirmaciones que el abobado realizó señalando que no se ha respetado el derecho a defensa del juez.

    La presidenta de la comisión afirmó que el defensor solicitó en su contestación que se invitara a ocho personas.

    “No es responsabilidad de esta comisión que seis de los ocho invitados se hayan excusado de venir. El abogado de la defensa tuvo la posibilidad de venir, el día que vinieron los dos representantes de la Corte Suprema y el abogado renunció a su derecho de ejercer la defensa ese día, no vino, no hizo preguntas porque no estaba acá, obviamente. Tampoco vino ayer cuando hicimos la votación. También podría haber venido, no estuvo. Y hoy día tampoco está acá”, expuso.

    Orsini aseguró que en la instancia que ella presidió “siempre han estado por las garantías del debido proceso, y en particular con el derecho a defensa”.

    “Yo he dado todas las garantías, todos los espacios para que se pueda ejercer el derecho a defensa por parte del ministro Sinpertigue. Sin embargo, es la propia defensa del abogado quien ha renunciado a la posibilidad de ejercer esa defensa”, sostuvo.

    Más sobre:Diego SimpertigueCámara de DiputadosCongresoTrama bielorrusaMaite OrsiniAcusación constitucionalFelipe Lizama

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Navidad Segura: autoridades identifican 430 lugares de interés y desplegarán a más de dos mil Carabineros adicionales

    Empresa de relojes que usaba Napoléon pide a la firma chilena Casa Barros dejar de usar su marca Leroy

    Pese a advertencia del CFA y Contraloría, Hacienda insistirá en que el FES no debe contabilizarse como gasto público

    Disney abraza el uso de la IA y anuncia alianza con OpenAI e inversión en la matriz de ChatGPT por US$1.000 millones

    La Diversión de las Fiestas: dónde y cómo asistir al evento gratuito de Disney en Santiago

    Festival Canción Nacional inicia venta de entradas para su primera edición

    Lo más leído

    1.
    Felipe Berríos: “Hay un grupo dentro de la Compañía de Jesús que tiene otras motivaciones contra mí”

    Felipe Berríos: “Hay un grupo dentro de la Compañía de Jesús que tiene otras motivaciones contra mí”

    2.
    Fue deportado por EE.UU. en 2023: dictan acusación contra Pedro Barrientos por asesinato de Víctor Jara

    Fue deportado por EE.UU. en 2023: dictan acusación contra Pedro Barrientos por asesinato de Víctor Jara

    3.
    “La jueza mejor peinada de Chile”: abogada del CDE ironiza con la defensa de Vivanco sobre sus visitas a peluquera

    “La jueza mejor peinada de Chile”: abogada del CDE ironiza con la defensa de Vivanco sobre sus visitas a peluquera

    4.
    Comisión revisora de acusación constitucional contra juez Simpertigue reitera votación sobre procedencia del libelo

    Comisión revisora de acusación constitucional contra juez Simpertigue reitera votación sobre procedencia del libelo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Servicios

    ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para reducir el nivel de endeudamiento de los chilenos?

    ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para reducir el nivel de endeudamiento de los chilenos?

    ¿Tienen los candidatos presidenciales planes de modernizar la estructura del poder judicial?

    ¿Tienen los candidatos presidenciales planes de modernizar la estructura del poder judicial?

    Rating del miércoles 10 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 10 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Navidad Segura: autoridades identifican 430 lugares de interés y desplegarán a más de dos mil Carabineros adicionales
    Chile

    Navidad Segura: autoridades identifican 430 lugares de interés y desplegarán a más de dos mil Carabineros adicionales

    ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para reducir el nivel de endeudamiento de los chilenos?

    ¿Tienen los candidatos presidenciales planes de modernizar la estructura del poder judicial?

    Empresa de relojes que usaba Napoléon pide a la firma chilena Casa Barros dejar de usar su marca Leroy
    Negocios

    Empresa de relojes que usaba Napoléon pide a la firma chilena Casa Barros dejar de usar su marca Leroy

    Pese a advertencia del CFA y Contraloría, Hacienda insistirá en que el FES no debe contabilizarse como gasto público

    Disney abraza el uso de la IA y anuncia alianza con OpenAI e inversión en la matriz de ChatGPT por US$1.000 millones

    Los 6 nominados a los Game Awards que compiten hoy por el máximo honor
    Tendencias

    Los 6 nominados a los Game Awards que compiten hoy por el máximo honor

    Por qué te salen canas en el cabello (y qué puedes hacer para evitarlo)

    Cómo EEUU incautó un barco petrolero frente a la costa de Venezuela, según Trump

    La petición del Sifup que la ANFP no incluye en las bases que propone al Consejo de Presidentes
    El Deportivo

    La petición del Sifup que la ANFP no incluye en las bases que propone al Consejo de Presidentes

    El potente dardo de Johnny Herrera contra Arturo Vidal: “Colo Colo le está regalando un año de contrato”

    Liga de Primera Mercado Libre, más minutos para los juveniles y ley Tiago Nunes: los cambios de las bases para el 2026

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas
    Finde

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    La Diversión de las Fiestas: dónde y cómo asistir al evento gratuito de Disney en Santiago
    Cultura y entretención

    La Diversión de las Fiestas: dónde y cómo asistir al evento gratuito de Disney en Santiago

    Festival Canción Nacional inicia venta de entradas para su primera edición

    Helloween: los padres del power metal vuelven a Chile para celebrar sus 40 años

    Ucrania sitúa en casi 700 los niños muertos desde el inicio de la invasión rusa
    Mundo

    Ucrania sitúa en casi 700 los niños muertos desde el inicio de la invasión rusa

    María Corina Machado afirma que volverá a Venezuela lo antes posible: “No depende de la salida o no del régimen”

    Por qué Trump ha indultado a importantes narcotraficantes pese a su retórica antidrogas

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio