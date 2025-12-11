Reiteró votación: comisión revisora de acusación constitucional contra juez Simpertigue aprueba procedencia del libelo

La comisión de la Cámara de Diputados revisora de la acusación constitucional en contra del suspendido ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue no varió su votación y volvió a aprobar la procedencia del libelo.

“Todos mantenemos la votación del día de ayer y la argumentación efectuada para sostener nuestras votaciones es la misma que el día de ayer y así se van a incorporar en el informe”, indicó la presidenta de la comisión, Maite Orsini.

La instancia había optado por anular la primera votación, atendiendo un antecedente aportado por la defensa del juez que, pese a haber sido entregado en el plazo correspondiente, no fue evaluado por los integrantes de la comisión.

Dedvi Missene

De esta forma, entre las 11.00 y las 13.00 horas de este jueves, en la sala Francisco Bulnes Sanfuentes, del tercer nivel del Congreso Nacional, la comisión se reunió para analizar esos antecedentes.

Cuestionamiento al abogado

El abogado defensor Felipe Lizama Allende no asistió a la sesión, tras informar que tenía compromisos adquiridos con anterioridad, lo que fue cuestionado por la diputada Orsini.

“Extraño que el abogado sostenga que tenía compromisos agendados con anterioridad porque hasta ayer a las 8.00 de la noche, hoy día a las 11.00 de la mañana, estaba citado para sostener su defensa en la sala", comentó.

Orsini refutó afirmaciones que el abobado realizó señalando que no se ha respetado el derecho a defensa del juez.

La presidenta de la comisión afirmó que el defensor solicitó en su contestación que se invitara a ocho personas.

“No es responsabilidad de esta comisión que seis de los ocho invitados se hayan excusado de venir. El abogado de la defensa tuvo la posibilidad de venir, el día que vinieron los dos representantes de la Corte Suprema y el abogado renunció a su derecho de ejercer la defensa ese día, no vino, no hizo preguntas porque no estaba acá, obviamente. Tampoco vino ayer cuando hicimos la votación. También podría haber venido, no estuvo. Y hoy día tampoco está acá”, expuso.

Orsini aseguró que en la instancia que ella presidió “siempre han estado por las garantías del debido proceso, y en particular con el derecho a defensa”.

“Yo he dado todas las garantías, todos los espacios para que se pueda ejercer el derecho a defensa por parte del ministro Sinpertigue. Sin embargo, es la propia defensa del abogado quien ha renunciado a la posibilidad de ejercer esa defensa”, sostuvo.