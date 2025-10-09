Renovación de Alto Mando de Carabineros: nueve coroneles ascendieron al generalato en ceremonia con autoridades

Con la presencia del ministro de Seguridad, Luis Cordero, y el general director de Carabineros, Marcelo Araya, la mañana de este jueves se desarrolló la ceremonia de retiro de nueve generales integrantes del Alto Mando de la institución

En dependencias de la Escuela de Carabineros se realizó la ceremonia, en la que también se oficializó el ascenso de nueve coroneles de la policía uniformada que pasan al grado de general.

Estuvo entre los invitados el fiscal nacional, Ángel Valencia.

Con más de 30 años de funciones, los generales retirados dejan el uniforme para dar paso a nuevas generaciones de oficiales que pasarán a formar parte del liderazgo institucional en la toma de decisiones.

El general director Marcelo Araya destacó dos emociones predominantes: la alegría por quienes ascienden y la nostalgia por quienes culminan su carrera de servicio.

En su discurso el jefe policial enfatizó que estos procesos forman parte de un ciclo natural de renovación institucional, necesario para enfrentar los desafíos de la seguridad pública.

El general Araya expresó su gratitud y reconocimiento a los generales que se retiran, destacando su entrega a la patria y a la institución, y les formuló la “última orden” de ser felices y disfrutar de la vida familiar.

A los nuevos generales, en tanto, los exhortó a ejercer su liderazgo con “prudencia”.