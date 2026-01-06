Reportan robo en la Catedral de Santiago: delincuentes habrían sustraído candelabros del siglo XVIII

Un inusual robo se registró la madrugada de este martes en la Catedral de Santiago. Desde la propia sede católica informaron que fueron sustraídos candelabros que datan del siglo XVIII.

Según recogió Meganoticias, el deán de la Catedral contó que los ornamentos eucarísticos “se guardan en un lugar especial, que se llama El Santísimo”.

“Ese es un lugar de la iglesia que generalmente está muy cuidado, en el sentido que se respeta, que tiene adornos, y quien entró a robar se llevó uno de los adornos de ese lugar, que es muy importante”, sostuvo.

De momento, se desconocen los motivos para sustraer los objetos, así como el modus operandi del o los delincuentes.

Noticia en desarrollo...