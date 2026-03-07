Restauración del Museo Violeta Parra lleva un 90% de avance: reabrirá sus puertas el 21 de marzo

A mediados de noviembre, el Museo Violeta Parra fue sometido a una serie de remodelaciones, en el marco de un proyecto que busca “rehabilitar y restaurar” sus dependencias a diez años de su inauguración y tras un destructivo incendio sufrido en 2020. Hoy las obras llevan un 90% de avance y las puertas del espacio cultural están prontas a reabrir.

Así lo confirmó la ministra de Culturas, Carolina Arredondo, quien, acompañada de la directora ejecutiva del museo, Denise Elphick, realizó un recorrido por las dependencias para supervisar los avances.

“Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio estamos muy orgullosos del trabajo comprometido y sostenido que ha realizado el Museo Violeta Parra desde el cierre de sus puertas”, sostuvo la ministra.

En ese sentido, confirmó que con la visita constató que “el avance de las obras alcanza cerca de un 90% de recuperación”.

De acuerdo a lo estipulado, las puertas del museo reabrirán el sábado 21 de marzo, con una nueva propuesta museográfica que incorpora, junto a las obras visuales de Violeta Parra, archivos sonoros, fotografías y documentos.

Para la ministra, la reapertura del espacio “será un regalo para la ciudadanía y se suma a las distintas intervenciones que se han desarrollado en el circuito del eje Alameda-Providencia”.

“Se proyecta un verdadero polo cultural que —como hemos señalado anteriormente— se extiende desde Vicuña Mackenna, desde este museo, hasta lo que esperamos sea la futura Cineteca en Matucana. En este eje, el arte, la cultura y el patrimonio son las fuerzas que están revitalizando estos barrios y generando espacios de encuentro para la comunidad”, sostuvo.

Imagen de archivo: Sala Museo Violeta Parra en Quinta Normal.

Respecto a las novedades del museo, su directora explicó que " contará con una tienda, una sala adicional de exposición respecto al edificio original y un espacio especialmente destinado a actividades de mediación y encuentro con las comunidades".

El proyecto contempló trabajos de mantención y mejoramiento en más de 1.700 metros cuadrados del edificio, y contó con una inversión cercana a los 1.000 millones de pesos, financiada con el seguro de incendios contratado por la Fundación Museo Violeta Parra previo a los siniestros.

Desde el Ministerio de Culturas precisaron que las obras consideraron la renovación de sistemas eléctricos y de climatización, mejoras en infraestructura general, actualización de estándares de seguridad y conservación preventiva, así como adecuaciones necesarias para el funcionamiento de los espacios expositivos, de mediación y de atención de públicos.