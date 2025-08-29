Revisa los cortes de tránsito para este domingo en Ñuñoa por Medio Maratón Femenina

Este domingo 31 de agosto varias arterias de la comuna de Ñuñoa serán recorridas por cientos de participantes de Media Maratón Santiago, una competencia de carrera exclusiva para mujeres.

El evento deportivo contempla dos categorías de distancia 7K y 21K. Las corredoras tendrán largada y meta en Avenida Grecia, frente al Estadio Nacional.

Debido a la competencia, el Ministerio de Transportes informó sobre los desvíos de tránsito en la comuna, que comenzarán a partir de las siete de la mañana.

La principal suspensión se registrará en Avenida Grecia entre Avenida Pedro de Valdivia y Marathon. Los tramos de la corrida incluyen las calles José Pedro Alessandri, Macul, Rodrigo de Araya, Alcalde Jorge Monckeberg, Irarrázaval, Salvador, Campo de Deportes, República de Israel, José Domingo Cañas, Suárez Mujica y Obispo Orrego.

Durante la jornada Carabineros custodiará el recorrido, por lo mismo, llamaron a conducir con preocuación y planificar los viajes.