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    Robaron las colaciones de un mes y más de 50 computadores: entregan nuevos antecedentes tras robo a Liceo Miguel de Cervantes en Santiago

    El delito obligó a suspender las clases durante esta jornada y activó diligencias policiales para esclarecer cómo se concretó el ingreso al establecimiento educacional.

    Por 
    Roberto Martínez
    Liceo Miguel de Cervantes y Saavedra

    Nuevos antecedentes surgieron tras el millonario robo que afectó al Liceo Miguel de Cervantes y Saavedra, establecimiento de enseñanza básica ubicado en la comuna de Santiago, donde desconocidos sustrajeron decenas de equipos computacionales y alimentos destinados a la alimentación diaria de los estudiantes.

    El delito quedó al descubierto la mañana de este lunes, cuando funcionarios del establecimiento llegaron a iniciar la jornada laboral y se percataron de que las instalaciones habían sido vulneradas.

    El subprefecto Víctor Moya, de la Policía de Investigaciones (PDI), explicó que los primeros indicios del ilícito fueron detectados alrededor de las 7.00 horas.

    “El día de hoy, aproximadamente a las 7 de la mañana, los trabajadores del recinto educacional llegan al lugar de trabajo y se percatan de que hay rotura de vidrio, de cierres y de candados del edificio, percatándose de varias dinámicas producto de la revisión y registro de especies”, señaló el funcionario policial.

    Tras revisar las dependencias del establecimiento, el personal constató que faltaban numerosos equipos utilizados en el proceso educativo.

    “Al hacer la búsqueda de elementos, se percatan de que aproximadamente faltan dentro de las dependencias 50 a 60 computadores que son ocupados tanto por los alumnos como los profesores”, detalló Moya.

    Robo supera los $30 millones

    De acuerdo con la información preliminar recabada por la policía, el perjuicio económico del delito sería considerable.

    “El monto evaluado, por lo que está estimativo hasta el momento, es entre 30 y 35 millones de pesos aproximadamente”, precisó el subprefecto.

    No obstante, los computadores no fueron los únicos elementos sustraídos por los responsables del robo.

    Según la investigación inicial, también fueron robadas raciones alimenticias destinadas a los estudiantes del establecimiento.

    “Efectivamente, hay otros elementos que han sido sustraídos, tales como elementos personales, y además los alimentos y colaciones que se proveen a los alumnos diariamente, que aproximadamente alcanzan para la alimentación de un mes de estos menores de edad”, agregó.

    Delincuentes vulneraron sistemas de seguridad

    De acuerdo con los antecedentes preliminares, los antisociales lograron ingresar al establecimiento luego de vulnerar distintos sistemas de seguridad del recinto educacional.

    Para concretar el robo, los sujetos rompieron parte de un muro del establecimiento, interrumpieron el suministro eléctrico y dañaron el sistema de alarma, lo que les permitió desplazarse por el interior del recinto sin ser detectados.

    El hecho obligó a suspender las clases durante esta jornada, mientras se realizan los peritajes correspondientes y se evalúan los daños provocados por los delincuentes.

    La directora del establecimiento, Cecilia Espejo, indicó que las actividades académicas se retomarán con normalidad a partir de este martes, una vez finalizadas las diligencias policiales.

    Séptimo robo en escuelas del SLEP

    Hasta el establecimiento llegó también la directora ejecutiva del Servicio Local de Educación Pública Santiago Centro, Paulina Retamales, quien sostuvo una reunión con el equipo directivo para coordinar medidas que permitan restablecer el funcionamiento del recinto.

    La autoridad calificó el hecho como grave debido al impacto que tiene en la comunidad educativa.

    Se trata de un hecho muy grave, porque no solo implica un daño material importante, sino que afecta el proceso educativo de nuestros estudiantes y el trabajo de docentes y asistentes de la educación”, señaló.

    Retamales añadió que este corresponde al séptimo robo registrado en establecimientos dependientes del SLEP Santiago Centro desde enero de este año.

    Entre los recintos afectados anteriormente figuran el Liceo Miguel de Cervantes y Saavedra en su nivel de enseñanza media, el Liceo Industrial Eliodoro García Zegers, la Escuela República Oriental del Uruguay, el Liceo Isaura Dinator, la Escuela República del Ecuador y la Escuela Libertadores de Chile.

    Investigación en curso

    Desde la policía civil informaron que continúan realizando diversas diligencias para identificar a los responsables del delito.

    “En este momento estamos trabajando recopilando todos los elementos investigativos del sitio de suceso, tales como efectuar empadronamiento, levantamiento de cámaras de seguridad de la cercanía y algunos registros de imágenes de lugares cercanos”, explicó el subprefecto Moya.

    Las autoridades del sistema educativo, en tanto, adelantaron que se están evaluando medidas adicionales de seguridad para evitar que hechos similares vuelvan a afectar a los establecimientos de la red pública en la capital.

    Más sobre:RoboLiceo Miguel de Cervantes y SaavedraSantiagoComputadoresPDISLEP SantiagoEducaciónEnseñanza básicaPolicialNacional

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