Robo armado en local de telefonía de Mall Plaza Norte deja dos personas lesionadas

Un violento y raudo robo con violencia e intimidación se registró la tarde de este martes al interior del Mall Plaza Norte, en la comuna de Huechuraba, donde un grupo de al menos cinco individuos ingresó a una tienda WOM y ejecutó el ilícito en pocos minutos.

Según información preliminar, los sujetos actuaron con el rostro cubierto y portaban lo que aparentaban ser armas de fuego, con las que amenazaron directamente a quienes se encontraban en el local.

La tienda afectada está ubicada hacia el sector de estacionamientos del centro comercial, lo que habría permitido tanto el ingreso como la huida del grupo.

Una vez dentro, los asaltantes amenazaron a trabajadores y clientes mientras comenzaban a sustraer diversos equipos celulares exhibidos en el área de ventas.

Durante el ilícito, dos personas resultaron lesionadas, de los cuales un cliente recibió un golpe en la cabeza con una de las armas y un trabajador también terminó herido. Pese a ello, ambos afectados presentan lesiones de menor consideración y ya cuentan con la constatación médica correspondiente.

Aunque los delincuentes no habrían podido acceder a la zona de bodega, el personal de la tienda está realizando el avalúo para determinar el total de especies robadas.

Tras perpetrar el delito, los sujetos escaparon por la autopista Vespucio Norte, donde se movilizaron a gran velocidad hacia el poniente.

De igual modo, en el exterior del local fue encontrada evidencia balística, la que está siendo periciada por efectivos del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), efectuando además diligencias como la revisión de cámaras de seguridad del centro comercial y toma de declaración a los testigos presentes.

Hasta el momento, no se ha informado de personas detenidas a raíz de este violento episodio.