Robo en la Catedral de Santiago: Carabineros detuvo al principal sospechoso

A dos semanas del robo registrado en la Catedral de Santiago, Carabineros informó en la tarde de este martes que detuvieron al principal sospechoso.

De acuerdo con lo informado por el Arzobispado de Santiago el martes 6 de enero, esa madrugada desconocidos rompieron las cadenas de uno de los accesos y sustrajeron dos candelabros de plata del siglo XVIII y tres piezas ornamentales de carácter religioso.

Esta jornada, no obstante, Carabineros informó de la detención de un hombre por su presunta responsabilidad en este delito y compartió imágenes de las cámaras de seguridad en las que se observa deambular solo en el recinto y en la tarde del lunes 5 de enero.

Los objetos fueron recuperados de un inmueble ubicados en Concepción, Región del Biobío, ya desarmados. Foto: Carabineros.

Pasados unos minutos de su ingreso, el sujeto husmeó en un sector de la iglesia y luego sustrajo algunos objetos del púlpito. Con posterioridad, se le vio salir por calle Bandera.

El sujeto identificado como el autor del robo, de 54 años de edad, fue detenido en Paine en momentos en que conducía un vehículo en dirección a Santiago, que no registraba encargo policial. Desde la institución policial transmitieron que el individuo tiene antecedentes de haber ejecutado delitos similares en Francia. Fue expulsado de España y de Francia y, además, tiene prohibida la entrada a este último país.

Los objetos robados, en tanto, fueron recuperados de un inmueble ubicados en Concepción, Región del Biobío, ya desarmados.

El Ministerio Público ordenó también que se ingresara al domicilio de la pareja del imputado, en Peñalolén. Allí, personal policial incautó un revólver y munición. Como resultado de esta diligencia, se detuvo a la mujer de 33 años de edad por infringir la Ley de Control de Armas

El imputado fue formalizado esta mañana y se dictó en su contra la medida cautelar de prisión preventiva, al menos por 90 días, el plazo que se fijó para desarrollar la investigación.