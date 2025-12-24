Robo y homicidio en carreras a la chilena de Empedrado: condenan a presidio perpetuo a 11 de los 12 asaltantes

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca condenó a presidio perpetuo a 11 de los 12 asaltantes que dieron muerte a un hombre de 56 años y robaron cerca de 20 millones de pesos en efectivo y joyas en un predio de Empedrado en el que se realizaban carreras a la chilena y apuestas, la madrugada del 23 de septiembre de 2023.

En el juicio oral desarrollado por casi un mes, la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad (UNAAC) de la Fiscalía del Maule logró además la condena de un adolescente de 17 años.

Los 12 condenados irrumpieron en el predio armados y, con extrema violencia, redujeron a los asistentes y dispararon en contra de Santiago Barrueto Cancino, dándole muerte, hiriendo a otras siete personas. Tras sustraer dineros y joyas, huyeron del sector.

Los acusados fueron condenados como coautores de robo con homicidio, además de dos delitos de robo con violencia —uno consumado y otro en grado de tentativa— y dos delitos de robo con intimidación, también en carácter de consumado y tentado.

“Se trata de gravísimos delitos donde el grupo, compuesto de tres bandas delictuales distintas, se concertaron con el objeto de efectuar un robo al interior de un predio de carácter rural. Con este motivo, se desplazaron en diferentes vehículos al lugar premunidos de armas de fuego y, posteriormente, de reventar los neumáticos de los vehículos de las personas que se encontraban al interior de este predio rural, procedieron a irrumpir en un galpón donde se desarrollaban actividades de apuestas relacionadas con carreras de caballo y procedieron a efectuar sendos disparos, causando la muerte de una de las personas que se encontraban al interior del local e hiriendo a otras, para posteriormente amarrarlas, maniatarlas y proceder a sustraer sus especies personales", explicó el fiscal jefe de la UNAAC, Francisco Soto.

Soto indicó que la causa rotulada como de “casinos informales” fue una indagatoria compleja, efectuada junto a personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI) en la que se requirió de análisis técnicos como la georreferenciación de los datos de antenas de teléfonos celulares de la zona.

“Se aportaron las pruebas al tribunal que, de acuerdo con su veredicto, alcanzaron a rendir el estándar suficiente para entender que se encontraba acreditada la existencia del delito y la participación de cada uno de los imputados”, destacó.

Joaquín Alejandro San Martín Aburto y Bryan Andrés Sánchez Sandoval fueron condenados a presidio perpetuo calificado, por lo que solo podrán optar a algún tipo de beneficio intrapenitenciario una vez cumplidos 40 años de privación de libertad.

Nicolás Ignacio Tapia Valladares, Ricardo Iván Ortúzar Cares, Ulises Esteban Sarmiento Ortiz, César Matías Ramírez Villagra, Brandon Isaías Santander Pérez, Matías Ignacio Cerda Valladares, Claudio Marcelo Orellana Muñoz, Jordy Micael Mora Plaza y Javier Alejandro Orellana Ramírez recibieron presidio perpetuo simple, con la posibilidad de acceder a beneficios tras 20 años de cárcel efectiva.

El menor de edad identificado con las iniciales V.A.S.S. fue condenado a 10 años de internación en régimen cerrado, la pena máxima que contempla la ley.