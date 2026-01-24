Rodrigo Illesca, director ejecutivo de Conaf: “Nadie está preparado para estos tipos de incendios”

Tras sobrevolar en helicóptero las zonas más críticas del incendio forestal de Trinitarias, en la Región del Biobío, y en medio del arribo de refuerzos internacionales desde México y Uruguay, el director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Rodrigo Illesca, advierte que Chile enfrenta incendios de “sexta generación”, con un comportamiento extremo impulsado por altas temperaturas, sequedad de la vegetación y fuertes vientos. Los incendios de la zona sur del país ya han cobrado la vida de 21 personas y arrasaron con 42 mil hectáreas y 2.359 viviendas. Es el siniestro más grande que ha enfrentado Illesca desde que asumió la dirección del organismo en junio de 2025.

El ingeniero forestal asegura que se trata de una emergencia comparable a los grandes incendios recientes en Canadá, Estados Unidos y Europa, y subraya que la cooperación internacional —con 145 brigadistas mexicanos y 31 bomberos uruguayos ya desplegados— es clave para sostener el combate y proteger zonas de interfaz urbano-rural.

¿Cuál es la evaluación que realiza Conaf del comportamiento de los incendios forestales durante este verano?

Para esta temporada nosotros veníamos advirtiendo las condiciones que se veían venir. Los incendios que están actualmente en combate tienen distintos comportamientos, pero son extremos. Esto, debido a las altas temperaturas que predominaban, la vegetación, el contenido de humedad atmosférica, y todo eso sumado a los fuertes vientos que estaban predominando. Los vientos del 17 de enero tenían una era enorme. De hecho, la potencia de este incendio fue catalogada de sexta generación. Esos incendios no respetan límites, no respetan las condiciones climáticas, y también son muy catastróficas las consecuencias que se puedan tener.

Los incendios de la zona sur del país ya han cobrado la vida de 21 personas y arrasaron con 42 mil hectáreas y 2.359 viviendas. Foto: La Tercera.

¿Y en qué medida la actual capacidad operativa de Conaf ha sido suficiente para enfrentar esta temporada? ¿Hay brechas estructurales que han quedado en evidencia con estos incendios?

Canadá sufrió con más de 5.5 millones de hectáreas en 2025. En California, en Grecia y España también tuvieron incendios catastróficos. Nadie está preparado para estos tipos de incendios.

Ahora, para los incendios que se dan habitualmente, nosotros tenemos todas nuestras capacidades y todos nuestros recursos disponibles para el ataque.

El cambio climático ha afectado bastante en las sequedades de la vegetación, las lluvias que también han bajado, entonces todo este conjunto de factores influye. Ahora, nosotros tenemos suficientes herramientas como para determinar las condiciones o cómo puede se puede venir un evento con alta inestabilidad.

¿Qué impacto ha tenido en el combate de estos incendios la llegada de brigadistas? Ya llegaron de México, Uruguay, y se espera que arriben desde Colombia

Bueno, primero que todo, quiero destacar las capacidades y recursos que tienen nuestros brigadista, y también cómo nosotros hacemos el despliegue. Siempre he dicho que nosotros estamos catalogados como dentro de los mejores servicios de extinción de los incendios forestales a nivel mundial.

Es por eso que hemos prestado apoyo al extranjero varias veces, y esto que vemos ahora es la retribución. Hay que considerar que todas las acciones que pueden haber, de este tipo, es porque entre todos nos apoyamos porque sabemos que las condiciones, como las se están dando ahora, son supercomplicadas.

Los brigadistas mexicanos los distribuimos para la región del Biobío y para la región de La Araucanía. Los brigadistas uruguayos van a ser distribuidos o van a ser desplegados en la región de Ñuble. Entonces, todas estas cooperaciones nos vienen a apoyar también para hacer relevo con nuestras brigadas para hacer el descanso.

Illesca recibió al contingente de 31 bomberos uruguayos, para combatir los incendios forestales de Ñuble.

¿Y cómo trabajan en conjunto?

Todos estos países que entregan su cooperación trabajamos a través de un sistema de comando de incidentes, que permite estructurar y dar forma a la manera en que enfrentamos y combatimos los incendios forestales. Es, en el fondo, dar una orgánica a un incendio o a cualquier emergencia.

¿Ya tienen planificado cómo distribuir al contingente colombiano que llegaría la próxima semana?

Primero tenemos que ver dónde van a estar las emergencias, y a partir de eso nosotros hacemos la distribución de la fuerza.

Sobre la creciente parcelación rural que se ha expandido las zonas de interfaz, ¿cómo cree que esto ha incidido en el aumento del riesgo, la propagación del fuego y en la complejidad del combate de incendios forestales?

En este minuto, y principalmente después de la pandemia, mucha gente empezó a comprar segundas viviendas, parcelas de agrado, y trajo la cultura de ciudad al campo. Como por ejemplos, las personas que a la hora de mayor temperatura está soldando o utilizando alguna herramienta que genere chispa, la que puede saltar y generar un incendio.

Ese cambio cultural es el que más cuesta hacer. Ahora estamos trabajando y realizando cursos para preparar a la comunidad frente a esta emergencia. También le estamos enseñando a cómo gestionar su territorio en frente a un incendio forestal de características normales.

¿Qué cambios considera usted urgente para reducir el impacto de los incendios forestales durante las próximas temporadas?

Primero que todo, que la Ley de incendios sea promulgada. Eso es principalmente porque está orientada a darle toda una estructura, un cuidado y manejo a toda el área, sobre todo a la interfaz urbano-rural, donde hay nuevos asentamientos, nueva población, y ahí es donde debemos hacer y tener acciones para mitigación y control.

Por otro lado, solicitamos la confección de cortafuegos, y que eso es tanto para las personas, como para los distintos propietarios de las grandes empresas. Lo tienen que hacer porque es un bien social a la comunidad, es como tener una responsabilidad con nuestro país. Eso es algo que debemos fomentar, porque tampoco tenemos acciones fiscalizadoras en el caso de que no se hagan cortafuegos o no se gestione el territorio en sus lugares.